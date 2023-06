Neuschwanstein-Attacke: Staatsanwalt äußert sich zum Täter ‒ und gibt Update zur Überlebenden

Von: Leyla Yildiz, Klaus-Maria Mehr, Johannes Welte

Vor Schloss Neuschwanstein hat sich am Mittwoch eine unfassbare Tat ereignet: Ein Mann hat zwei Frauen an der Marienbrücke in die Schlucht gestoßen.

Eine 21-jährige Frau ist nach einem Angriff nahe Schloss Neuschwanstein ums Leben gekommen

Sie und ihre Begleiterin waren zuvor von dem späteren, mutmaßlichen Täter (einem 30-jährigen US-Amerikaner) attackiert und eine Schlucht hinuntergestoßen worden.

Alle Informationen zum Vorfall fassen wir hier für Sie zusammen.

Update, 17.15 Uhr: Nach der Attacke eines 30-jährigen Mannes, der nahe Schloss Neuschwanstein zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren in einen Abgrund gestoßen haben soll, bleiben viele Fragen offen. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Details zu den Tathintergründen sind größtenteils unklar. Auf Anfrage wollte Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Holger Stabik, nicht bestätigen, ob die mutmaßliche Tat mit einem Mord oder einem Femizid in Verbindung gebracht werden könne. Als Motiv der Attacke gilt laut aktuellem Ermittlungsstand ein Sexualdelikt.

Wie Thomas Hörmann, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, in einer polizeilichen Pressemitteilung bestätigt, habe sich der Tatverdächtige, ein US-amerikanischer Tourist, der im Juni nach Deutschland gekommen sein soll, bereits vor dem Ermittlungsrichter zum Fall geäußert.

Nach Attacke bei Neuschwanstein: Tatverdächtige US-Tourist wird nicht ausgeliefert

Update, 13.23 Uhr: Der tatverdächtige US-Amerikaner im Fall von Neuschwanstein wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorerst nicht ausgeliefert. Der 30-jährige Tourist steht im Verdacht, zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren am Mittwoch einen Abhang nahe der bei Touristen beliebten Marienbrücke in Schwangau herabgestoßen zu haben. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Jüngere starb dort später.

Eine Auslieferung komme derzeit nicht in Betracht, nachdem die deutschen Behörden das Ermittlungsverfahren führten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten, Thomas Hörmann, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Im Fall einer Verurteilung sei aber später eine Überstellung zur Strafvollstreckung denkbar. Weitere Angaben machte Hörmann nicht.

Der Verdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des Mordes und Mordversuchs in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen zudem von einem versuchten Sexualdelikt aus. Der Verdächtige habe sich zu den Vorwürfen vor dem Ermittlungsrichter geäußert, zum Inhalt mache er aber keine Angaben, sagte Hörmann. Ob sich der 30-Jährige allein in Deutschland aufgehalten habe und wie lange er schon im Land sei, dazu gebe es derzeit keine Erkenntnisse.

Attacke bei Neuschwanstein: Schwangaus Bürgermeister rechnet weiter mit Touristen

Update, 13 Uhr: Nach der schrecklichen Attacke auf zwei US-amerikanische Touristinnen nahe dem Schloss Neuschwanstein geht der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke, nicht davon aus, dass die Tat Auswirkungen auf den Besucherstrom haben wird. „Ich bin sicher, dass sich die entsetzliche Einzeltat nicht auf den touristischen Betrieb rund um Schloss Neuschwanstein auswirken wird“, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Die Ermittlungen am Tatort seien bereits abgeschlossen und für die Besucher seien keine Spuren oder Absperrmaßnahmen mehr wahrnehmbar. „Die Sicherheit unserer Gäste ist voll gewährleistet“, sagte Rinke.

Attacke auf zwei Frauen bei Neuschwanstein: Opfer hat Platzwunden und Prellungen

Update, 11.30 Uhr: Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Fall von Neuschwanstein hat der Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann gegenüber BR24 nun weitere Updates gegeben. Bei dem Beschuldigten handele sich um einen 30-jährigen Amerikaner, der womöglich als Tourist unterwegs gewesen sei. „Aufgrund einer Soko und Wahrnehmungen von Zeugen kam die Polizei auf den Beschuldigten, sodass es zur Festnahme kam. Mittlerweile sei der mutmaßliche Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. „Er hat sich bei der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter geäußert”, sagte Hörmann dem BR weiter.

Zu dem 22-jährigen Opfer, das überlebt hatte, konnte der Staatsanwalt sagen: „Die Geschädigte hat Prellungen am ganzen Körper und eine Kopfplatzwunde. Sie bleibt noch im Krankenhaus.” Beide Frauen sollen laut der Deutschen Presseagentur ebenfalls aus den USA kommen.

Bei Schloss Neuschwanstein attackierte ein US-Amerikaner vermutlich zwei Frauen. Eine kam zu Tode. © IMAGO/Frank Bienewald

Update, 10.01 Uhr: Die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press hat mit einem Augenzeugen gesprochen, der ein Video von der Festnahme gemacht hat. „Er hat kein einziges Wort gesagt. Er öffnete seinen Mund nicht, er hat nicht gemurmelt“, beschreibt Eric Abneri den Täter. Er sei „fassungslos“, wie jemand den Sturz von den Klippen überleben konnte, sagt Abneri weiter. Es sei wie ein Sturz von einem Berggipfel.

Polizei bittet um Fotos und Videos aus der Umgebung vom Tatzeitpunkt und davor

Update vom 16. Juni, 7.01 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff nahe Schloss Neuschwanstein hoffen die Ermittler auf zahlreiche Fotos und Videos aus der Umgebung des Tatorts. Diese können direkt bei der Polizei auf dieser Webseite hochgeladen werden. Auch wenn der mutmaßliche Täter oder die beiden angegriffenen Frauen nur zufällig auf dem Material zu sehen seien, könne dies bei den Ermittlungen helfen. „Wir hoffen, dadurch die Situation vor und nach der Tat weiter aufhellen zu können“, sagte ein Polizeisprecher.

Darüber hinaus würden die Ermittler vor allem Spuren vom Tatort auswerten und einordnen, sagte der Polizeisprecher. Vor Ort nahe der bei Touristen beliebten Marienbrücke in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) seien vorerst keine weiteren Ermittlungen geplant. Die Brücke und ihre Umgebung seien schon am Mittwoch kurz nach dem Vorfall wieder für Besucher freigegeben worden.

Update vom 15. Juni, 18.56 Uhr: Der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke, hat sich tief betroffen gezeigt. „Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, sagte er am Donnerstag dem Radiosender Antenne Bayern. Eine solche Straftat habe es bisher in Schwangau nicht gegeben. Es handele sich um einen „schockierenden Einzelfall“, der sich nicht auf die allgemeine Sicherheitslage in Schwangau auswirke, betonte er.

Update vom 15. Juni, 16.43 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff nahe Schloss Neuschwanstein sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und Bildmaterial. Fotos und Videos aus der bei Touristen beliebten Umgebung des Tatorts nahe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein könnten in einem speziellen Portal hochgeladen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch wenn der mutmaßliche Täter oder die beiden angegriffenen Frauen nur zufällig auf dem Material zu sehen sein, könne dies bei den Ermittlungen helfen.

Update vom 15. Juni, 15.06 Uhr: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen 30-jährigen US-Amerikaner. Auch die Opfer stammen laut Staatsanwaltschaft aus den USA. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand habe er die Touristinnen auf einem Wanderweg östlich der Marienbrücke getroffen, sie hätten sich ihm angeschlossen. „Der Mann lotste die beiden dann unter einem Vorwand auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, welcher zu einem Aussichtspunkt führt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest.

„Dort griff er die 21-jährige Frau körperlich an.“ Als die 22-Jährige habe einschreiten wollen, soll er sie gewürgt und dann einen steilen Abhang in Richtung Pöllat hinabgestoßen haben. Das ist der Fluss, der durch die Schlucht unterhalb von Schloss Neuschwanstein fließt. „Im weiteren Verlauf muss nach momentanem Kenntnisstand von einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil der 21-Jährigen ausgegangen werden“, heißt es.

Tödlicher Vorfall nahe Schloss Neuschwanstein: Polizei präsentiert Ermittlungsstand

Weiter: „Auch diese stieß er im Anschluss den Abhang hinab, wo sie nach etwa 50 Metern neben ihrer Freundin zum Liegen kam.“ Die Bergwacht Füssen barg die beiden verletzten Personen. Die 22-Jährige wurde verletzt, aber ansprechbar in ein Klinikum eingeliefert. Die 21-jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Klinikum eingeliefert, wo sie jedoch im Laufe der darauffolgenden Nacht in Folge ihrer Verletzungen starb.

Der Mariensteg vor Schoss Neuschwanstein: Hier geschah die Tat. © Karl-Josef Hildenbrand/ dpa

Den Täter nahm die Polizei wenig später in Tatortnähe fest. Der 30-Jährige wurde heute dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 30-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und Mordes, sowie eines Sexualdelikts.

Mann attackiert Duo an Schloss Neuschwanstein - Frauen stürzen in die Tiefe

Die ursprüngliche Nachricht von 15. Juni, 13.45 Uhr: Schwangau - Eine sexuelle Attacke auf eine Frau endete am Mittwoch, 14. Juni, mit einer Toten und einer Schwerverletzten: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kempten begegnete auf der Marienbrücke, die in 90 Meter Höhe über den Bergbach Pöllat führt, ein 30-jähriger Mann zwei Touristinnen, eine 21, die andere 22 Jahre alt. „Es kam zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gegen eine der beiden Frauen“, so der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Kempten, Thomas Hörmann, zu unserer Redaktion.

Die Marienbrücke vom Tal der Pöllat aus gesehen: Von der Brücke zum Boden beträgt der Höhenunterschied 90 Meter. © H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de

„Eine der beiden Frauen wollte der anderen helfen, es kam zu einem Gerangel“, so Hörmann weiter. „Während dieses Gerangels hat der Mann die Frau gestoßen, sie stürzte den Abhang hinunter.“ Auch die zweite Frau sei in die Tiefe gestürzt. Die jüngere Touristin kam Hörmann zufolge zu Tode, die zweite sei schwer verletzt worden. Über die Herkunft des mutmaßlichen Täters und der Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Mann nach Angriff auf Frauen bei Schloss Neuschwanstein gefasst

Der Mann soll zunächst geflohen sein, dann wurde er aber gefasst. Er befindet sich seitdem in Gewahrsam. Zum Tathergang seien noch keine Angaben möglich, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Im Laufe des Donnerstags wollten die Ermittler noch eine Pressemitteilung veröffentlichen. Laut Allgäuer Zeitung waren 25 Polizeistreifen, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch die Bergwacht war demnach an der Aktion beteiligt.

