Schleuser transportierten 19 Menschen auf Ladefläche nach Bayern: Bundespolizei schnappt Fahrer

Von: Adriano D'Adamo

Die Bundespolizei fand 19 Personen in einem Auto von zwei Schleusern. In der Gruppe befanden sich auch Kinder und Jugendliche.

Freilassing – Im Rahmen der intensiven Grenzkontrollen an den Grenzübergängen, Bahnhöfen und in Zügen haben die Kräfte der Bundespolizei im oberbayerischen Freilassing am vergangenen Wochenende (8. und 9. Juli) insgesamt vier Schleusungen und 92 unerlaubte Einreisen festgestellt. Dabei konnten auch mehrere Verstöße gegen das Waffen-, Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt werden. Die Polizei verzeichnete insgesamt 38 Fahndungstreffer, darunter zwei Haftbefehle.

19 Menschen wurden im Auto der Schleuser gefunden. © Bundespolizeiinspektion Freilassing

Polizei findet 19 Menschen bei Schleuser: Fünf Kinder in der Gruppe

Besonders lebensgefährliche Bedingungen wurden am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr aufgedeckt, als ein 58-Jähriger und ein 48-Jähriger versuchten, insgesamt 19 türkische und afghanische Staatsangehörige über die A94 nach Deutschland einzuschleusen. Eine Streife des Bundespolizeireviers Mühldorf am Inn stoppte die beiden Brüder, die als Fahrer und Beifahrer eines Transporters mit deutscher Zulassung unterwegs waren, an der Anschlussstelle Neuötting für eine grenzpolizeiliche Kontrolle.

Bei der Untersuchung der Ladefläche des Mietfahrzeugs stießen die Beamten auf eine dichtgedrängte Gruppe von 19 Personen. Diese bestand aus Männern, Frauen, fünf Kindern und zwei Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 48 Jahren. Der Transporter verfügte weder über Fenster noch über gesicherte Sitzplätze. Die Reise führte von Ungarn über Österreich nach Deutschland. Aufgrund der beengten Verhältnisse, der hohen Temperaturen und des Mangels an Belüftung waren die Passagiere sichtlich erschöpft, jedoch war keine medizinische Versorgung erforderlich.

Polizei schickt Personen nach Österreich zurück: Schleuser festgenommen

Die Personen konnten sich nicht ausweisen, aber die Bundespolizisten fanden während der Durchsuchung des Mietwagens die Reisepässe der Mitreisenden. Es wurden jedoch auch Pässe von nicht anwesenden, unbekannten Personen entdeckt. Die Ermittler der Bundespolizei Freilassing gehen daher davon aus, dass das Fahrzeug bereits zuvor für Schleusungszwecke verwendet wurde.

Das Brüderpaar steht nun unter dem Verdacht, Ausländer unter lebensgefährlichen Bedingungen eingeschleust zu haben, während die Mitglieder der Gruppe verdächtigt werden, unerlaubt eingereist und ohne Aufenthaltsberechtigung zu sein. Die meisten von ihnen wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet, während einige der Geschleusten nach Österreich zurückgeschickt wurden. Die beiden Schleuser wurden vorläufig festgenommen und werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.

