Häftling drei Tage lang auf der Flucht: Polizei schnappt ihn schließlich in anderer bayerischer Stadt

Von: Leyla Yildiz

Ein Häftling floh bei einem Arbeitseinsatz. Die Polizei konnte ihn schnappen. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein Häftling war am Montag (28. August) bei einem Außen-Arbeitseinsatz geflohen. Der Mann flüchtete drei Tage lang, bis die Polizei ihn schließlich schnappte.

Donauwörth/München - Drei Tage lang war ein entwischter Häftling auf der Flucht. Nun hat die Polizei den Strafgefangenen am Donnerstag (31. August) in München aufgegriffen und festgenommen. Das teilte die Polizei auf X mit (ehemals Twitter). Der 51-Jährige war in Schwaben geflohen und sei inzwischen wieder im Gefängnis.

Gefanger flieht in Schwaben: Polizei nimmt ihn drei Tage später wieder fest

Polizeiangaben zufolge war der Mann am Montag während eines beaufsichtigten Arbeitseinsatzes in Donauwörth außerhalb des Gefängnisses zu Fuß geflüchtet. Untergebracht war er in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim. Die Polizei hatte am Montag bis spät in die Nacht unter anderem mit Hubschraubern, Wärmebilddrohnen und Spürhunden nach dem Gefangenen gesucht. Einsatzkräfte hätten zudem Züge und Busse kontrolliert. Nach Kenntnis der Polizei bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung. (ly/dpa)

