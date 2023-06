Schnapsidee wird zum Hit: Fotospot in Franken zieht Menschen an – Auch Brautpaar knipst dort Bilder

Von: Katarina Amtmann

Ein besonderer Fotospot in Oberfranken zieht jeden Tag viele Menschen an, denn in einem Mohnfeld steht ein Sofa. Sogar ein Hochzeitspaar nutze die Location für ein Shooting.

Unterailsfeld - Ein Bett im Kornfeld? Nicht ganz. In Unterailsfeld im Landkreis Forchheim gibt es seit gut einer Woche einen Fotospot der besonderen Art, denn: In einem Mohnfeld steht ein Sofa.

Besonderer Fotospot in Franken: Statt Bett im Kornfeld steht ein Sofa im Mohnfeld

Die Idee dazu kam ganz spontan: „Wir haben abends mit unserem Nachbarn zusammengesessen und uns gedacht, dass es eine coole Idee wäre, das alte Sofa meiner Oma ins Mohnfeld des Nachbarn zu stellen“, erzählt Linda Zitzmann, die Besitzerin der Couch, gegenüber News5. Die „Schnapsidee“, wie Thorsten Hofmann, Besitzer des Mohnfeldes, sie bezeichnet, sei dann auch schnell umgesetzt worden. Mit einem Traktor brachten sie das Sofa aufs Feld und wiesen es mit einem selbstgebastelten Schild als Fotospot aus. Auch eine Kasse wurde „aus Gaudi“ angebracht, erzählte Zitzmann weiter.

Auch ein Hochzeitsshooting fand an dem besonderen Fotospot bereits statt. © NEWS5 / Merzbach

Sofa im Mohnfeld erfreut sich großer Beliebtheit - Hochzeitsshooting an besonderem Fotospot

Was als Scherz begann, erfreut sich mittlerweile großere Beliebtheit. Rund 50 bis 100 Autos halten pro Tag an dem Feld, um Fotos zu machen. Auch ein Hochzeitsshooting fand bereits statt. „Das war Zufall beim Vorbeifahren auf dem Weg zu unserer Trauung. Da haben wir beide gesagt, das sieht man selten, so ein schönes Mohnfeld und da steht jetzt auch noch ein Sofa drin. Optimal, da müssen wir dann auf jeden Fall Fotos machen“, zeigte sich der Bräutigam gegenüber News5 begeistert von dem Fotospot.

Kein Bett im Kornfeld: Im Kreis Forchheim steht ein Sofa im Mohnfeld. © NEWS5 / Merzbach

„Wir hätten im Leben nicht gedacht, dass das so Wellen schlägt“, erzählte Zitzmann dem Portal weiter von dem überraschenden Erfolg. Immer seien Leute auf dem Sofa und würden Selfies und Fotos schießen. (kam)

