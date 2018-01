Schnee-Chaos in der Region, A8 gesperrt! Das sagt ein Wetterexperte zum Wintersturm

Nach Sturmtief und Orkanböen hält am Mittwoch erneut der Winter Einzug in Bayern. In den Alpen weht ein eisiger Wind mit bis zu 100 Stundenkilometern. In München fällt bereits Schnee.

München - Sturmtief Friederike erreicht am Mittwoch das Land - genau zum Jahrestag von Orkan Kyrill aus dem Jahr 2007. Eisige Sturmböen, Schneefall und Schneeverwehungen: Die Meteorologen erwarten auch in München und der ganzen Region einen sehr winterlichen und stürmischen Wintertag. In unserem Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

13.56 Uhr: Querstehender Lkw legte B472 lahm

Autofahrer im ganzen Miesbacher Landkreis haben den Wintereinbruch am Mittwochmorgen deutlich zu Spüren bekommen. Die Polizei musste unter anderem die B472 Höhe Müller am Baum gegen 9.45 Uhr komplett sperren. Der Grund: Ein rumänischer Lkw schaffte die Steigung Richtung Miesbach bei schneeglatter Fahrbahn nicht und hing quer. Mehr Infos zur Lage im Raum Miesbach/Tegernsee finden Sie hier auf merkur.de.

Schneesturm über dem Habererplatz in Miesbach:

13.49 Uhr: Massenkarambolage im Schneegestöber

Bei einer Massenkarambolage mit 15 Fahrzeugen sind am Mittwoch auf der A93 bei Bad Abbach (Kreis Kelheim) drei Menschen leicht verletzt worden. Die Wagen, darunter zwei Laster, seien bei Schneegestöber ineinander geraten, sagte ein Polizeisprecher. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Regensburg für die Bergungsarbeiten gesperrt.

12.58 Uhr: Exklusiv-Prognose von Wetterexperte Dominik Jung

Gegenüber unserer Redaktion konnte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net für München und Oberbayern leichte „Friederike“-Entwarnung geben: „München liegt eher am Rand des Sturmgeschehens, nicht mittendrin“, so Jung. Auch am Donnerstag werde es zwar nochmal windig oder zwischenzeitlich mal stürmisch werden, „aber das ist alles nicht so dramatisch“, beruhigte der Wetterexperte.

Noch bis Freitag müssten wir in der Region mit teilweise kräftigen Winden rechnen, es werde auch weiterhin zwischenzeitlich Schnee und Schneeregen fallen. Am Wochenende soll es laut der Prognose von Jung mit 1-2 Grad ziemlich kühl werden, es könne auch kräftiger schneien. Lange bleibt der Schnee aber auf Grund der Plusgrade nicht liegen. Zumal es zum Wochenbeginn dann wieder mit 6 Grad deutlich wärmer wird.

Wetterexperte Jung wagte auch einen Ausblick bis zum Monatsende: Einen richtigen Wintereinbruch soll es demnach nicht geben, die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 bis 5 Grad.

12.13 Uhr: A8 am Irschenberg wieder befahrbar - am Chiemsee noch nicht

Zwischenzeitlich musste die A8 in Richtung München in der Leitzachsenke auf Grund des starken Schneefalls gesperrt werden. Der Winterdienst hat nun ganze Arbeit geleistet - der Verkehr kann mittlerweile wieder langsam rollen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd über Twitter mit.

Verkehrsbehinderungen gibt es auf der A8 derzeit noch zwischen Frasdorf und Bernau in Richtung Salzburg. Seit 11 Uhr ist die Strecke hier gesperrt, voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag. Am Chiemsee sei die Fahrbahn teilweise eisglatt gewesen, Schwertransporte seien in die Leitplanken gerutscht, berichtete ein Sprecher der Verkehrspolizei Rosenheim auf dpa-Anfrage.

Am Mittwochvormittag war die A8 zudem bei Bad Reichenhall im Bereich des Angerer Bergs für etwa eine Dreiviertelstunde in Richtung München gesperrt. Die Verkehrspolizei Traunstein begründete die Sperrung mit dem Schneefall und liegengebliebenen Lkw. Die Autofahrer sollten eine Gasse für Räum- und Streufahrzeuge freihalten.

11.20 Uhr: Weiterhin amtliche Warnungen

Auch wenn der Himmel am Vormittag über München aufklart, gibt es weiterhin aktuelle amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Bis Mittwochabend, 22 Uhr, warnt der DWD in der Region vor Sturmböen bis zu 85 km/h. Bis zum Nachmittag gibt es eine amtliche Warnung vor Schneefall, in Alpennähe auch vor Schneeverwehungen.

10.21 Uhr: Reihenweise schneebedingte Unfälle im Kreis Starnberg

Die Glätte sorgt für reihenweise Unfälle: Am nördlichen Starnberger See ereigneten sich binnen 90 Minuten sechs Unfälle. In Pöcking stand ein Schulbus quer. Auf der A95 bei Mörlbach fuhren drei Fahrzeuge aufeinander, glücklicherwseise wurde niemand verletzt, der Stau aber reichte kilometerweit nach Süden. Mehr zu der Unfallserie im Raum Starnberg lesen Sie auf merkur.de.

Der Winterdienst kommt nach den kurzen, aber heftigen Schneefällen kaum hinterher.

10.05 Uhr: Aktuelle Verkehrslage - Vorsicht glatte Straßen!

Laut den aktuellen Gefahrenmeldungen auf Bayerns Straßen kommt es auf der B472 derzeit zu Behinderungen in beide Richtungen zwischen Bad Tölz und Irschenberg. Der Grund: Glatte Straßen und der Einsatz von Schneepflügen. Auch auf der A95 ist Vorsicht geboten: Die Autobahn ist in beiden Richtungen zwischen dem Anschluss zur B2 und Sendling-Süd schneebedeckt und sehr glatt. Eine interaktive Verkehrskarte für den Freistaat findet man hier auf der Seite br.de.

9.50 Uhr: Schneeglätte-Unfall im Leitzachtal

Am frühen Mittwochmorgen kam es bereits zu einem schweren Unfall auf schneeglatter Fahrbahn in der Region. Ein 19-Jähriger aus Hundham prallte mit seinem Ford Focus gegen einen Baum. Laut Polizei war er bei den Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs. Einen ausführlichen Bericht zum Unfall lesen Sie hier auf merkur.de.

+ © Georg Jackl

9.44 Uhr: Schneetreiben auch Thema im Netz

Zuerst wurde es nicht hell am Morgen, dann fiel reichlich Schnee in der Landeshauptstadt. Auch ein großes Thema im Netz:

8:25 Uhr: S 1 bleibt in Feldmoching stehen

8.20 Uhr: Ungemütlicher Wintertag wird erwartet

Die Bayern erwartet am Mittwoch ein ungemütlicher Tag mit eisigem Wind sowie Regen, Graupelschauern oder Schnee. In München hat es bereits am Morgen angefangen zu schneien. Dazu werden Temperaturen von null bis fünf Grad erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Im Allgäu könne örtlich bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Auf den Gipfeln in den Alpen und den Mittelgebirgen werden schwere Sturmböen mit bis 100 Stundenkilometern erwartet.

+ Am Münchner Hauptbahnhof hat der Schnee schon am Morgen eingesetzt. © Matthias Kernstock

Am Donnerstag soll dann ein Sturmtief über Deutschland hinwegziehen und auch den Norden Bayerns erreichen. Die Wetterexperten erwarten teils schwere Sturmböen im Flachland mit bis zu 90 Stundenkilometern, auch Orkanböen bis zu 110 Kilometern pro Stunde sind möglich.

Auch der S-Bahn-Verkehr ist beeinträchtigt. Welche Linien ausfallen oder Verspätung haben - die Infos in unserem S-Bahn-Ticker.

