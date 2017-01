Schnee und Glätte: Erste Bilanz für den Norden Oberbayerns

Wetterwarnung bleibt teilweise bestehen

München - Schneefall, Schneeverwehungen, Glätte: In der Nacht zum Donnerstag ereigneten sich zahlreiche Unfälle, auf Bayerns Straßen starben zwei Menschen. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes bleibt teilweise bestehen.

Seit Mittwoch gilt eine amtliche Wetterwarnung für Teile Bayerns, die Warnung gilt vorerst bis Donnerstagvormittag

Tief „Axel“ bringt starken Schneefall, Glätte und Schneeverwehungen.

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ereigneten sich auf Bayerns Straßen etwa 160 Unfälle, darunter zwei mit tödlichem Ausgang.

+++ 8.45 Uhr: Auf der A95 bei Sindelsdorf wurden am Mittwochabend zwei Personen verletzt, als ein BMW die Leitplanke durchbrach und einen Hang hinabrutschte.

+ Die Wetterwarnung für Oberbayern bleibt auch am Donnerstag bestehen. © Screenshot: dwd.de +++ 8.31 Uhr: Was bringen die nächsten Stunden und Tage? Vor allem am Alpenrand soll auch am Vormittag noch zu schweren Sturmböen und Schneefall kommen, hieß es beim DWD. Auch übers Wochenende soll es schneien und kalt bleiben, teils mit Höchstwerten unter null Grad. In der Nacht zum Samstag kann es der Prognose zufolge sogar in einigen Alpentälern über Schneeflächen bis zu minus 23 Grad eisig werden.

+++ 8.22 Uhr: Schneeverwehungen, Sturmböen und Lastwagen, die auf der Bundesstraße hängen: Den Landkreis Weilheim-Schongau hat es am Mittwoch und Donnerstag schwer erwischt. Vor allem bei Hohenpeißenberg ging zeitweise nichts mehr, viele Brummifahrer konnten die eigentlich leichte Steigung der B472 nicht bewältigen.

+++ 8.10 Uhr: Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord präsentiert eine erste Bilanz der vergangenen 24 Stunden: 170 Verkehrsunfälle wurden im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums - vom Landkreis Eichstätt im Norden bis Starnberg im Süden - aufgenommen. Die meisten geschahen am Mittwochnachmittag und -abend und gingen glimpflich aus.

+++ 7.30 Uhr: Ein glättebedingter Unfall hat bereits am Mittwochabend auf der A9 nahe der Anschlussstelle Fröttmaning (Stadt München) für Behinderungen gesorgt. Ein mit Obst und Gemüse beladener Lastwagen war ins Schleudern geraten und gekippt.

+++ 7.22 Uhr: Obacht, Skifahrer: Im gesamten bayerischen Alpenraum besteht erhöhte Lawinengefahr. Das teilt der Lawinenwarndienst Bayern am Morgen mit. Die Warnung: Schneebretter können bereits von einzelnen Skifahrern ausgelöst werden, die Gefahrenstellen liegen oberhalb der Waldgrenze. Durch den Neuschneezuwachs nehme die Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen zu, heißt es in der Mitteilung.

+++ 7.01 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit weiteren Schneefällen am Donnerstag: Im Bereich der östlichen Mittelgebirge und im Alpenvorland gebietsweise bis zu 3 Zentimeter, an den Alpen sind bis Freitagfrüh sogar bis zu 30 Zentimeter Schnee (in Staulagen) drin.

Schwere Unfälle nach Wintereinbruch in Oberbayern

+++ 6.55 Uhr: Immenser Schaden ist bei einemUnfall auf der A9 in Oberfranken entstanden: Bei Berg kollidierten zwei Lastwagen, die Autobahn ist aktuell nur einspurig befahrbar.

+++ 6.22 Uhr: Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine Frau in der Nähe der oberfränkischen Stadt Forchheim ums Leben gekommen. Sie saß in einem Kleinbus, der in einem Waldstück von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

+++ 6.18 Uhr: Sturmtief „Axel“ zieht langsam weiter gen Russland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für Baden-Württemberg am frühen Donnerstagmorgen wieder aufgehoben. In Bayern blieb die Warnung vor starkem Schneefall mit Schneeverwehungen zunächst gültig.

Dort sorgten Sturm und Schnee für zahlreiche Unfälle. Im Süden von Oberbayern gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen etwa 160 Verkehrsunfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Das seien etwa dreimal so viele wie sonst.

Wetterwarnung für Oberbayern und den Voralpenraum bleibt bestehen

Tief „Axel“ hat am frühen Donnerstagmorgen in Süddeutschland weiterhin für stürmisches Wetter mit zum Teil viel Schnee gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns vor Unwettern. Vor allem im Schwarzwald und im Alpenraum sei aufgrund von starkem Schneefall und Schneeverwehungen Vorsicht geboten, sagte ein DWD-Sprecher in Offenbach.

Die kommenden Tage bringen weitere Schneefälle und Tiefsttemperaturen bis minus 13 Grad, an der Zugspitze sind auch minus 20 Grad drin.

Bereits am Mittwoch hatte der Wintereinbruch mit Schnee und stürmischem Wind in Süddeutschland Dutzende Verkehrsunfälle verursacht. Eine Frau starb am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Eberfing (Kreis Weilheim-Schongau).

„Axel“ wütete auch im Norden Deutschlands: An der Ostsee wurde die stärkste Sturmflut seit 2006 gemeldet.



