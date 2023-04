Wetter in Bayern spielt verrückt: Ostermontag frühlingshaft – dann „neuer Kälteschock“

Von: Tanja Kipke

Ein bisschen Frühling über Ostern, dann trifft Regenfront Bayern. Ab Monatsmitte will es der Winter scheinbar nochmal wissen, ein „Kältevorstoß“ steht bevor.

München – Zu Ostern spitzt der Frühling in Bayern hinein. Bereits zum Ostersonntag strahlte die Sonne vielerorts und ließ die Temperaturen steigen – zumindest über die 10-Grad-Marke. Am unteren Main konnten sich die Unterfranken sogar über fast 15 Grad freuen, in München hingegen reichte es gerade mal für 11 Grad.

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Ostermontag Anfang der Woche noch einen bewölkten Himmel voraus. Das Blatt hat sich nun gewendet, auch am Feiertag lädt Sonnenschein zu Spaziergängen ein.

Frühlingshafte Temperaturen am Ostermontag: Dann schlägt das Wetter in Bayern um

Die Wetterportale sind sich einig: Der Ostermontag wird der schönste Tag der Woche. Mit frühlingshaften Temperaturen bis 18 Grad im Freistaat, bleibt er wohl mit Abstand der wärmste Tag der vergangenen Tage. Verantwortlich dafür ist laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die erste „Hitzewelle“ des Jahres. In Spanien und Portugal liegen die Temperaturen aktuell über 30 Grad. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, „wann diese Wärme auch mal mit Vollgas zu uns schwappt.“

Etwas gedulden müssen sich die Bayern allerdings noch. Nachdem eher milden Ostermontag sagen die Prognosen Regen und Gewitter voraus, auch die Temperaturen fallen wieder. The Weather Channel erwartet „kräftige Regenschauer“, Jung sagt bis zum 22. April eine Niederschlagsmenge von 140 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter voraus. Dies gilt jedoch nur für den Alpenrand, wo sich die Bayern offenbar auf dauerhaften Regen ab Dienstag einstellen müssen.

Am Montag stehen die Osterblumen noch in der Sonne, ab Mitte April soll es wieder schneien. © dpa/Hannes P. Albert/Martin Gerten

„GFS-Lauf rechnet kurioserweise mit einem neuen Kältevorstoß nach Monatsmitte“

Wetter-Experte Jung gibt in seiner Prognose auch einen Ausblick auf den weiteren April. Deutschland befinde sich in Europa „zwischen erster Hitzewelle und neuem Kälteschock.“ Nach dem amerikanischen GFS-Modell scheinen die kalten Luftmassen im Norden Europas zu siegen. Ab Mitte April rechnet „der GFS-Lauf kurioserweise mit einem neuen Kältevorstoß.“ Jung mag es fast nicht glauben. Eine „eisig-kalte Höhenströmung“ komme da auf uns zu.

„Schneeregenschauer, Graupelschauer“ sowie Minusgrade habe der „Kälteschock“ im Gepäck: So zumindest interpretiert Jung das Wetter-Modell für Mitte bis Ende April. „Der Winter will es scheinbar nochmal wissen.“ Ob das auch wirklich so eintritt, bleibt abzuwarten. Denn jeder weiß: Der April macht, was er will. (tkip)

