„Schneemassen“, Glätte und Minusgrade: Winter kommt mit voller Wucht nach Bayern

Von: Tanja Kipke

Der Winter naht. Die Wetterlage in Bayern wird beherrscht von Schnee und Kälte. Ein Schneetief bahnt sich seinen Weg in den Freistaat.

München – „Eines ist klar: Es ist der winterlichste Dezemberauftakt seit mindestens zwölf Jahren.“ Mit diesen Worten fasst Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die aktuelle Wetterlage zusammen. Zuletzt habe es im Dezember 2010 so winterliches Wetter gegeben, damals sei es sogar noch kälter gewesen. In den kommenden Tagen sollen wieder „Schneemassen“ vom Himmel kommen, vor allem im Freistaat.

Wetter in Bayern: Wintereinbruch kommt mit Neuschnee und Glätte

„Da könnten rund um das 3. Adventswochenende 10 bis 20 oder gar 30 Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen“, so Jung. Erhebliche Schneemengen seien besonders im Südosten Bayerns möglich. „Rund um den Bayerischen Wald könnten etliche Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen.“ Schuld sei ein Schneetief, das sich momentan noch über Tschechien befindet und von dort herüberzieht. Der Rest von Bayern bekommt nach aktuellen Prognosen auch was vom Schneetreiben ab. Sogar in der Landeshauptstadt München sollen die ersten Flocken fallen. Wetteronline kündigt für Freitag die erste Flocken an, Samstag und Sonntag soll es dann sogar fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Zum 3. Advent soll ordentlich Schnee in Bayern fallen. © picture alliance/dpa | Katrin Requadt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt indes vor Glätte und Frost. In den Nächten komme es durch Schneeschauer und überfrierende Nässe immer wieder zu glatten Straßen. „Jetzt ist es höchste Zeit für Winterreifen. Selbst in tiefen Lagen droht gefährliche Straßenglätte“, warnt auch Jung alle Autofahrer.

Wettervorhersage für Freitag (9. Dezember) von wetter.com

München: 1 Grad

Augsburg: 0 Grad

Würzburg: 2 Grad

Regensburg: 1 Grad

Ingolstadt: 1 Grad

Erlangen: 2 Grad

Bayreuth: 2 Grad

Weiße Weihnachten in Bayern: „Die Chancen steigen“

„Steigen die Chancen auf weiße Weihnachten? Es sieht ganz danach aus“, lässt Wetter-Experte Jung verlauten. Richtung 4. Advent könnten offenbar wieder mildere Luftmassen nach Bayern kommen. Zum Heiligabend wendet sich das Blatt laut aktuellen Prognosen dann wieder. Es sieht wieder kälter aus, das Rennen um weiße Weihnachten ist daher noch völlig offen. „Kälte und der Schnee bleiben ständig in unserer Nähe.“ (tkip)

