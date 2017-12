Schnee-Chaos auf A8: Lkw mit Sommerreifen bleiben liegen

Schneefälle haben im Berchtesgadner Land zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt. Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz.

Bad Reichenhall - Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam es wegen der Schneefälle besonders auf der Autobahn 8 zwischen Bad Reichenhall und der Anschlussstelle Teisendorf zu starken Behinderungen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Gegen 17.30 Uhr blieben mehrere Fahrzeuge auf Höhe Anger in Fahrtrichtung München wegen der Schneefahrbahn liegen. Neben Lkw blieben auch ausländische Pkw mit Sommerbereifung am Beginn der Steigungsstrecke am Angerer Berg hängen. Schnell baute sich ein Stau auf, der bis zum Knoten Salzburg zurück reichte. Da der Schneefall anhielt und mit einer Entschärfung der Situation nicht gerechnet werden konnte, wurde eine Koordinierungsgruppe, bestehend aus Vertretern von Landratsamt, Feuerwehr, THW, Autobahnmeisterei, BRK und Polizei, eingesetzt.

Zeitweise staute sich der Verkehr vom Angerer Berg bis zum Knoten Salzburg. Erst am frühen Freitagmorgen habe sich die Lage entspannt, teilte die Polizei mit.

dpa