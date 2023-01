Fahranfänger kracht mit Mercedes in Baum – 18-Jähriger kommt verletzt in Klinik

Von: Thomas Eldersch

An einem Baum war Schluss für den Mercedes eines 18-Jährigen. © BRK Berchtesgadener Land

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag kam ein Fahranfänger von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Das BRK Berchtesgadener Land eilte zur Hilfe.

Schneizlreuth/Jettenberg – Am Mittwochvormittag ereignete sich im Landkreis Berchtesgadener Land eine teure Unaufmerksamkeit. Ohne fremde Einwirkung kam ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes von der B21 ab und krachte in einen Baum. Dabei wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Mercedes kommt von der B21 ab und kracht gegen Baum

Das wird den 18-jährigen Fahranfänger aus Baden-Württemberg wohl ordentlich wurmen, dass er seinen neuen Mercedes gegen einen Baum gesetzt hat. Aber was war genau passiert? Laut Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) war der junge Mann auf der B21 zwischen Baumgarten und Unterjettenberg unterwegs. Ob er wegen der Witterungsverhältnisse oder aus anderen Gründen von der Straße abkam, ist bislang noch unklar. Jedenfalls rutschte er links über die Gegenfahrbahn in den Seitengraben und vor dort krachte er in einen Baum.

Man sieht noch die Bremsspuren des Mercedes, kurz bevor er an einem Baum abrupt angehalten wurde. © BRK Berchtesgadener Land

Da der Unfall ohne Fremdeinwirkung geschah und zunächst nicht klar war, ob jemand den Crash bemerkt hatte, konnte der 18-Jährige froh sein, dass er so eine moderne Limousine fuhr. Denn diese verständigte von selbst den Rettungsdienst durch ein an Bord eingebautes Sicherheitssystem. Eine Polizeistreife machte sich deshalb sofort auf den Weg und orderte kurze Zeit später das BRK nach, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

18-jähriger Fahranfänger muss verletzt in Klinik gebracht werden

Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde die Front des Mercedes stark deformiert und der 18-jährige Fahrer mittelschwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung von den Rettungssanitätern zur weiteren Behandlung in das Kreisklinikum nach Bad Reichenhall gebracht werden. Die Polizei untersucht derweil, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (tel)

