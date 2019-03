Hunde-Wunder von Schneizlreuth: Teddy kämpft sich drei Wochen durch Winter-Gebirge heim

Seine Besitzerin hatte die Hoffnung bereits aufgegeben. Doch Teddy lebte - und war sogar instinktiv in die richtige Richtung heim unterwegs. Ein Hunde-Wunder.

Schneizlreuth/Weißbach - Das BRK Berchtesgadener Land berichtet: Der seit drei Wochen vermisste zweijährige Mischlingsrüde Teddy ist am Samstagvormittag abgemagert, aber unverletzt wieder aufgetaucht.

Er war am Samstagmittag, den 16. Februar, bei einer Schneeschuhtour aufs Ristfeuchthorn noch unterhalb der Sellarnalm samt Laufleine verschwunden, wobei die Reichenhaller Bergwacht, die Besitzerin Tina (48) und viele private Helfer tagelang nach ihm suchten, ihn aber nicht mehr finden konnten.

Besitzerin aus Traunstein hatte Hoffnung schon aufgegeben - dann kommt der Anruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag (9. März) wurde der Reichenhaller Bergwacht dann gemeldet, dass der Hund gegen 21 Uhr am Gletschergarten zwischen Weißbach und Inzell gesehen worden sei.

Hunde-Wunder von Schneizelreuth: Teddy wartet im Vorgarten

Die Besitzerin machte sich dann am Samstagmorgen auf den Weg nach Weißbach an der Alpenstraße, wobei sich ein Anwohner am nördlichen Ortsende von Weißbach meldete und mitteilte, dass der Hund bei ihm im Vorgarten liegt.

+ Abgemagert aber unverletzt: Teddy. © BRK Berchtesgadener Land Die Besitzerin war seit dem Verschwinden nahezu täglich nach Weißbach und zum Ristfeuchthorn gefahren, um weiter zu suchen und hatte trotz der großen Unterstützung durch Anwohner und Bergsteiger vor wenigen Tagen endgültig die Hoffnung aufgegeben – umso größer war dann die Freude, als der Hund wie durch ein Wunder die drei Wochen unverletzt überstanden hatte: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Einsatzkräften und Helfern, die uns so intensiv bei der Suche unterstützt und Beistand geleistet haben!“

Der Tierarzt konnte keine Verletzungen feststellen; Teddy ist nur etwas abgemagert und hat rund drei Kilo verloren.

+ Seine Familie kann den abgemagerten Teddy wieder in die Arme schließen. © BRK Berchtesgadener Land Der zweijährige Mischling ist ein aus Rumänien geretteter Straßenhund und kann nach dem Abenteuer am Ristfeuchthorn erneut seinen zweiten Geburtstag feiern. „Es ist ein Phänomen und grenzt an ein Wunder, wie das Tier es geschafft hat, die kalten und oft niederschlagsreichen Tage am Berg so lange zu überstehen und wie er genug Nahrung finden konnte“, betont der Reichenhaller Bergwacht-Bereitschaftsleiter Stefan Strecker, zugleich Leiter der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergwacht-Region Chiemgau.

Teddy war wohl instinktiv in die richtige Richtung entlang der Alpenstraße (B305) in Richtung seiner Besitzerin im Landkreis Traunstein gelaufen.

Lesen Sie auch auf Merkur.de*:

Frau lässt ihren Hund grausam sterben - und kauft sich einen neuen

Schuss auf Zug bei Freising? Großaufgebot an Polizei riegelt Gleis ab

mm/tz

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.