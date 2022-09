„Pfiffige“ 100-Jährige überlistet Telefonbetrüger: 33-Jähriger festgenommen

Von: Felix Herz

Teilen

Die Schockanrufer setzen Senioren mit Schauergeschichten unter Druck, um an deren Geld und Wertsachen zu kommen. (symbolbild) © picture alliance / dpa

In diesem Sommer kommt es zu enorm vielen Schockanrufen, deren Opfer häufig ältere Menschen sind. Eine 100-Jährige ging dem aber nicht auf den Leim.

Augsburg – In den letzten Monaten kam es in Bayern zu vielen Betrugen per Telefon. Die Masche: Der sogenannte Schockanruf. Dabei täuschen die Kriminellen den – meist älteren – Opfern eine Notsituation vor. Oft ist es zum Beispiel der Enkel oder die Enkelin, die in einen schweren Unfall verwickelt wurde.

Die Betrüger geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und fordern, zum Beispiel als Kaution, die Übergabe von Bargeld, das anschließend von einem Komplizen abgeholt wird. Die Opfer verlieren so oftmals ihr komplettes Erspartes an die perfiden Betrüger. Doch es klappt nicht immer – in Augsburg kam eine 100-jährige Frau den Telefonbetrügern auf die Schliche.

Erst Mitte August hatte auch eine Münchner Rentnerin einen Betrugsversuch durchschaut und so eine Verhaftung ermöglicht.

100-Jährige kommt Telefonbetrügern auf die Schliche – Festnahme

Voll des Lobes waren die Polizeibeamten für die 100-jährige Augsburgerin, nachdem sie einen Betrug per Telefon aufdeckte und sogar dafür sorgte, dass einer der Kriminellen festgenommen wurde. „Respekt und Riesenlob“ sprach die Polizei der Frau aus.

Am Donnerstag, 1. September, hatte die Seniorin einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten. Dieser forderte Geld von ihr. Doch die Rentnerin durchschaute die Masche und verständigte sofort ihre jungen Nachbarn. Während die Dame vortäuschte, das geforderte Geld zu bezahlen, verständigte das 26-jährige Pärchen, das neben der 100-Jährigen wohnt, die Polizei.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nach gescheitertem Betrugsanruf: Polizei nimmt Mann fest

Anschließend wurde die Geldübergabe simuliert – doch es war eine Falle für den Verbrecher. Zivilpolizisten waren vor Ort und konnten den 33-jährigen Täter, der das Geld abholen wollte, festnehmen.

Die 100-jährige Frau wurde anschließend von den Polizisten als „pfiffig“ beschrieben. Nun gilt es noch zu klären, ob der Verdächtige auch für andere Betrugsfälle in und um Augsburg verantwortlich ist. Möglicherweise hilft die Wachsamkeit der 100-jährigen Frau so, noch weitere Fälle aufzuklären und Opfern ihr Geld wiederzugeben. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.