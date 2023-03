Ehemaliger Polizist (70) trickst Schockanrufer aus – und überwältigt ihn in Wohnung

Von: Miriam Haberhauer

Ein Rentnerehepaar sollte 21.000 Euro zahlen, stattdessen tricksten sie den Schockanrufer aus und übergaben den angeblichen Kurier an die Polizei.

Krumbach – Immer wieder versuchen Betrüger mittels Schockanrufen und psychologischer Gesprächsführung ihre Opfer dazu zu bringen, große Geldsummen zu übergeben. In Krumbach brachte ein ehemaliger Polizist einen Kriminellen nun erfolgreich zur Strecke.

Schockanrufer hereingelegt: Eheappar übergibt Kurier an Polizei

Wie die Polizei Schwaben mitteilte, erhielt ein Ehepaar am 3. März abwechselnd Anrufe von einem falschen Polizisten sowie einem falschen Staatsanwalt. Den 65- und 70-jährigen Eheleuten wurde gesagt, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine ältere Frau ums Leben gekommen wäre.

Um zu verhindern, dass ihr Sohn in Untersuchungshaft kommt, müsste das Ehepaar eine Kaution von 21.000 Euro zahlen, so die Forderung der Anrufer. Der 70-Jährige – ein pensionierter Polizist – ließ sich auf das Gespräch des Anrufers ein und gab vor, seinen Forderungen Folge leisten zu wollen. Seine Frau rief zeitgleich die richtige Polizei zur Hilfe.

„Schockanrufer“ fordern von ihren Opfern hohe Geldsummen, um angeblichen Verwandten in Not zu helfen. © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Dreiste Betrüger: „Finanzkassen-Mitarbeiter“ wollte Kaution in bar abholen

Die Betrüger forderten den Senioren dazu auf, das Geld bei seiner Bank abzuheben und einem Kurier in bar zu übergeben. Nachdem verschiedene Bank- und Personalausweisdaten, sowie Geldscheinnummern abgeglichen waren, kündigte sich ein Mitarbeiter der „Finanzkasse“ an, um die Kaution persönlich in der Wohnung des Ehepaars abzuholen.

Als der vermeintliche Kurier kurz darauf vor der Wohnung des 70-Jährigen stand, wurde er von dem ehemaligen Polizisten überwältigt und wenig später an die alarmierten Beamten übergeben. Bei dem angeblichen Abholer handelte es sich um einen 32-Jährigen, der bereits am nächsten Tag inhaftiert wurde. Die Ermittlungen zu den möglichen Drahtziehern und weiteren Hintermännern laufen, wie die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen mitteilte.

Senioren häufiger Opfer: Polizei gibt Tipps im Umgang

Besonders ältere Menschen werden häufig telefonisch von solchen „Schockanrufen“ überrascht. Die Betrüger versuchen im Gespräch einen Schockmoment zu erzeugen und so das Opfer zu unüberlegten Handlungen zu drängen. Dies geschieht beispielsweise durch die Behauptung, Verwandte oder nahe Bekannte seien in einer Notlage, welche nur durch die sofortige Zahlung einer hohen Geldsumme durch das Opfer abgewendet werden kann.

Die Polizei gibt deshalb Tipps im Umgang mit derartigen Anrufen und stellt klar: „Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Seien Sie bei solchen Forderungen also misstrauisch und beenden Sie das Telefonat.“ Auch sollten Betroffene am Telefon keine persönlichen Daten, insbesondere zu finanziellen Verhältnissen preisgeben. „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen“, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Im Zweifel sollte immer die Polizei alarmiert werden.

Erst vor wenigen Tagen war ein 75-jähriger Mann auf den Schockanruf von Betrügern hereingefallen. Weil sie sich als Familienmitglied in Not ausgaben, überließ er ihnen 80.000 Euro. (mlh)

