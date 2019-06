Grausamer Unfall in Bayern: 25-Jähriger von Radlader zu Tode gequetscht

In Niederbayern kam es zu einem schrecklichen Unfall. Dabei verlor ein 25-Jähriger sein Leben, als er von einem Radlader eingeklemmt wurde.

In Niederbayern ist der Fahrer eines Radladers von seinem Fahrzeug zu Tode gequetscht worden. Der 25-Jährige war am Mittwoch bei Schöllnach (Landkreis Deggendorf) auf einer Ortsverbindungsstraße von der Fahrbahn abgekommen.

Der Radlader stürzte eine Böschung herab. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer versucht von dem Gefährt abzuspringen, wurde aber unter dem Radlader eingeklemmt. Kollegen konnten die Maschine mit einem Bagger anheben und den Mann bergen.

Der alarmierte Notarzt konnte aber nichts mehr für ihn tun. Ein 20-Jähriger, der auf dem Trittbrett des Laders mitgefahren war, kam mit dem Schrecken davon. Er konnte abspringen und blieb unverletzt.

dpa

