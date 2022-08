Pferde gehen durch und stürzen mit Kutsche in den Fluss: Kutscher und Passagierin verletzt

Von: Leyla Yildiz

In Schönau am Königssee sind Pferde mit der an ihnen angehängten Kutsche ins Wasser gefahren. © BRK BGL

Eine Pferdekutsche ist in Schönau am Königssee in die Ache gestürzt. Der Unfall löste einen Großeinsatz mit einer aufwendigen Bergung aus.

Schönau am Königssee - Zu einem Kutschenunfall kam es am Samstagnachmittag (20. August) gegen 13.20 Uhr in Schönau am Königssee. Wie die Polizei und das BRK Berchtesgadener Land mitteilten, ist eine mit zwei Menschen besetzte Kutsche vom Königsseer Fußweg in die parallel verlaufende Königsseer Ache gestürzt.

Dabei wurden der 62-jährige Kutscher und eine 59-jährige mitfahrende Berlinerin nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes mittelschwer verletzt. „Den bisherigen Ermittlungen der Berchtesgadener Polizei zufolge war die Kutsche mit zwei Pferden auf dem Fußweg in Richtung Königssee unterwegs, als sich bei einem Wende-Manöver der sogenannte Drehschemel der Lenkung klemmte und die Pferde bremste“, schreibt das BRK in einer Mitteilung. „Die dadurch aufgebracht durchgingen und das Gespann in den angrenzenden Gebirgsfluss zogen, wobei beide Passagiere abgeworfen und die seitlich im Wasser liegenden Tiere an der Kutsche festhingen.“

Pferdekutsche stürzt in Königsseer Ache: Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Infolge des Unfalls war ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Notärzte und Notfallsanitäter versorgten die Frau aus Berlin und flogen sie schließlich mit dem Hubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus. Der Kutscher wurde mit dem Rettungswagen in dasselbe Krankenhaus gebracht.

„Die Einsatzkräfte spannten ein Seil über die Ache, um die Helfer im Wasser sichern zu können“, schreibt das BRK weiter. Zuerst kümmerten sie sich um die beiden Pferde im Wasser und befreiten sie aus ihrer misslichen Lage, wobei sie mit einem Anhänger zu ihrem Stall zurückgebracht und vorsorglich von einem Tierarzt untersucht wurden. Die Kutsche musste aufwendig mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. (ly)

