Wanderer verirren sich am Königssee - Bergwacht muss mit Hubschrauber ausrücken

Bergwacht, Wasserwacht und ein Notarzthubschrauber waren am Königssee nötig, um ein Wandererpärchen aus Heidelberg am Donnerstag sicher nach Hause zu bringen.

Schönau am Königssee/Berchtesgaden - Ein Wandererpärchen aus Heidelberg hat am Donnerstag die Bergretter aus Berchtesgaden auf Trab gehalten: Die beiden verloren in den Abendstunden am bekannten Rinnkendlsteig oberhalb des Königssees den Weg aus den Augen - und setzten in ihrer misslichen Lage einen Notruf ab, wie das Bayerische Rote Kreuz Berchtesgaden mitteilt.

Da bereits die Dämmerung einsetzte, forderte der Einsatzleiter der herbeigerufenen Bergwacht einen Notarzthubschrauber an. Den Helfern gelang es, die verirrten Wanderer noch vor Einbruch der Dunkelheit mithilfe eines Rettungstaus einzusammeln und auf der Seehalbinsel St. Bartholomä unversehrt abzusetzen.

Verirrte Wanderer am Königssee - Sogar die Wasserwacht muss helfen

Damit war die kleine Odyssee allerdings noch nicht zu Ende - denn auch von der Halbinsel aus wäre der Heimweg schwierig gewesen. Ein Rettungsboot der Wasserwacht brachte die Heidelberger Urlauber zur Seelände in der Ortschaft Königssee. Von dort aus trat das Paar dann allein den Rückweg an.

Auch vier junge Frauen aus München sind am Osterwochenende in Bergnot geraten. Eine von ihnen rutschte am Jägerkamp 40 Meter weit einen Hang hinab - blieb aber glücklicherweise von allzu schweren Verletzungen verschont.

