Traktor ging völlig in Flammen auf - Wasser half da nicht mehr

Schönberg/Mühldorf am Inn - Am Ende half nur noch ein Schaumteppich: In Schönberg-Hanging im Landkreis Mühldorf am Inn hat am Donnerstagmittag ein Traktor samt Heubündelpresse gebrannt. Nach ersten Informationen ist ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen demnach die Presse sowie der Traktor bereits vollkommen in Flammen. Mit Wasser versuchten die Einsatzkräfte den Brand zu löschen. Doch die Flammen waren zu stark, der Traktor begann immer wieder zu brennen. Schließlich legte die Feuerwehr einen Schaumteppich über Traktor und Presse.

Schönberg: Technischer Defekt könnte Ursache für Brand sein

Ersten Informationen zufolge ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 70.000 Euro am Traktor und rund 80.000 Euro an der Presse schätzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, vermutet wird ein technischer Defekt.

Um den Brand zu löschen, waren Wehren aus Schönberg, Aspertsham, Teising-Fraßbach, Irl, Neumarkt St. Veith und Gangkofen sowie die Kreisbrandinspektion Mühldorf angerückt. Eine Bildergalerie zu dem Brand finden Sie hier.

Auch in Ebersberg hat jüngst ein Traktor gebrannt, in Geretsried stand ein Bagger in Flammen. In Kemnath kam es ebenfalls gebrannt, das Feuer in einem Stall hatte ein trauriges Ende: Mindestens 25 Rinder sind in den Flammen gestorben.

