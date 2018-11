Obst-Stau auf A3: 21 Tonnen Früchte blockieren neun Stunden den Verkehr

Ein umgestürzter LKW hat tonnenweise Obst und Gemüse auf die A 3 bei Schollbrunn gekippt. Der Verkehr staut sich neun Stunden lang bis zu 30 Kilometer.

Update vom 15. November, 14.10 Uhr: Nachdem ein Lastwagenfahrer am Morgen bei Schollbrunn (Landkreis Main-Spessart) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und Tonnenweise Obst und Gemüse auf die A3 Passau-Frankfurt/Main gekippt hatte, war die Autobahn in beide Richtungen stundenlang gesperrt. In Richtung Würzburg stauten sich die Fahrzeuge bis zu 30 Kilometer lang.

Während der neunstündigen Sperrungen bargen die Einsatzkräfte nicht nur den Lastwagen und reinigten die Fahrbahn. Sie mussten zudem die Baustellenabsperrungen wieder aufbauen, die durch den Lastwagen auf einer Länge von mehreren 100 Metern eingerissen worden waren. Die Polizei geht von mindestens 100.000 Euro Schaden aus.

Tonnenweise Obst und Gemüse blockieren A 3: 20 Kilometer Stau

Artikel vom 15. November, 9.10 Uhr: Schollbrunn - Tonnenweise Obst und Gemüse sind bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der A 3 in Unterfranken gelandet. Die Polizei sperrte die Autobahn am Donnerstagmorgen in beide Richtungen - der Verkehr staute sich nahe Schollbrunn (Landkreis Main-Spessart) in Richtung Würzburg auf bis zu 20 Kilometer, sagte ein Sprecher. In der Gegenrichtung gab es ebenfalls Stau.

In einer engen Baustelle habe der Fahrer des Sattelzugs die Kontrolle verloren - beim Gegenlenken sei das Gespann umgekippt, sagte der Polizeisprecher. Rund 21 Tonnen Obst und Gemüse hatte der Lastwagen geladen - ein großer Teil verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Verkehr wurde von der Autobahn geleitet, die Feuerwehr sollte den Sattelzug aufrichten. Die Arbeiten sollten bis in den Vormittag dauern.

dpa/lby