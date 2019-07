Motorradfahrer kracht frontal in Auto - 23-Jähriger stirbt

Am Dienstag kam es bei Schorndorf zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kollidierte frontal mit einem Auto - der 23-Jährige hatte keine Chance und starb.

Schorndorf - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag im Landkreis Cham ums Leben gekommen. Der 52 Jahre alte Fahrer des Wagens sei dabei mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Schorndorf: Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Zuvor war der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve bei Schorndorf auf die Gegenfahrbahn gekommen. Bei dem Aufprall habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei.

dpa

