Fahrer von Kleinlaster verliert Kontrolle - und kracht frontal in Mercedes: Männer eingeschlossen

Ein Kleinlaster kam auf der Staatsstraße 2044 bei Schrobenhausen auf die Gegenfahrbahn - und krachte frontal in einen Mercedes. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2044 bei Schrobenhausen.

Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen Kleinlaster.

Der Kleinlaster prallte frontal mit einem Mercedes zusammen.

Schrobenhausen - Am Dienstag kam es auf der Staatsstraße 2044 zwischen Schrobenhausen und Edelshausen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Informationen war ein Mercedes in Richtung Ingolstadt unterwegs, als ein entgegenkommender Kleinlastwagen die Kontrolle verlor.

Staatsstraße 2044 bei Schrobenhausen: Kleinlaster prallt in Mercedes

Der Kleinlaster geriet auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Der Kleinlaster kippte um und blieb im Straßengraben liegen. Beide Fahrer konnten sich nach ersten Informationen nicht selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien.

Die Feuerwehr befreite den Mercedes-Fahrer, Ersthelfer halfen dem Lastwagenfahrer aus seinem Führerhaus. Beide kamen mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser.

