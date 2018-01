Lkw-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn - Frau (34) stirbt bei Schrobenhausen

Am Samstagmorgen gab es einen weiteren schlimmen Unfall in Oberbayern. Eine Frau starb dabei.

Schrobenhausen - Bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Bundesstraße 300 ist ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen Aichach und Schrobenhausen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die Beifahrerin in dem Wagen, eine 34-Jährige aus Aichach, war sofort tot. Der 32 Jahre alte Autofahrer, ein Mechaniker aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt mitteilte.

Der Unfall passierte am frühen Samstagmorgen nahe der Abfahrt bei Peutenhausen. Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer, ein Berufskraftfahrer aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Am Freitag verunglückten bereits zwei Schwestern und ein Mann bei Unfällen, wie merkur.de berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa