Schüsse in Rosenheim: 26-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Aus kurzer Entfernung soll ein Mann in Rosenheim auf eine Frau und ein Kind geschossen haben. Dabei wurde die 26-Jährige wohl schwer verletzt.

Update, 20.21 Uhr

Der festgenommene Tatverdächtige soll ein 59-jähriger Mann sein. Er soll mehrmals auf die 26-Jährige, die in Lebensgefahr schwebt, geschossen haben. Eine Begleiterin der Frau blieb unverletzt. Der Angreifer habe mit einer scharfen Schusswaffe geschossen, sagte ein Polizeisprecher.

Update, 19.38 Uhr

Laut Angaben von vor Ort soll eine 26-Jährige Frau durch die Schüsse schwer verletzt worden sein. Ein Krankenwagen hat sie umgehend in ein Klinikum transportiert. Demnach dürfte es sich eher nicht um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

Mittlerweile hat auch die Polizei Oberbayern den Vorfall auf ihrem Twitter-Konto bestätigt.

In #Rosenheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Es ist zu einer Schussabgabge gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es besteht KEINE Gefahr für die Öffentlichkeit. Einsatz- und Rettungskräfte sind vor Ort. Weitere Infos folgen. — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) 16. März 2018

Erstmeldung

Rosenheim - Aufregung in Rosenheim: Wie rosenheim24.de* berichtet, sollen dort am Freitagabend Schüsse gefallen sein. Demnach habe sich am Salinplatz wohl eine Beziehungstat abgespielt. Laut Augenzeugen soll ein älterer Mann aus kurzer Entfernung auf eine Frau und ein Kind geschossen haben - angeblich mit einer Schreckschusspistole. Einzelheiten zu verletzten Personen sind derzeit noch nicht bekannt.

+ Ein Großaufgebot von Einsatzkräften befindet sich am Rosenheimer Salinplatz. © Reisner

Anwesende sollen laut des Berichts rechtzeitig eingegriffen haben und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben.

