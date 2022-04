Schützenhilfe für Menschen in Not: Verein von Wiesn-Freunden sammelt Spenden mit virtuellen Bieren

Von: Katrin Woitsch

Die Schützenhelfer: Andi Achatz, Anita Haban und Reinhard Leberfing (von links) helfen mit ihrem Verein Menschen in Notsituationen. © privat

Als die Wiesn 2020 ausfiel, gründete Reinhard Leberfing mit einigen Mitstreitern einen Verein. Sie verkauften virtuelle Wiesn-Mass – und unterstützten mit dem Geld Menschen in Not. Die virtuellen Wiesn-Biere soll es auch dann noch geben, wenn auf der Theresienwiese wieder ozapft is.

Reinhard Leberfing liebt das Oktoberfest. Er hat dort seit vielen Jahren einen Brotzeitstand. Als die Wiesn 2020 wegen Corona das erste Mal ausfiel, blutete ihm das Herz. Doch seitdem gab es ein paar Momente, in denen er fast dankbar war für diese Zwangs-Pause. Denn aus ihr ist etwas Wertvolles entstanden. Der Verein Schützenhilfe, den der 62-jährige Niederbayer mit zwei Mitstreitern gründete.

Die drei begannen im ersten Pandemie-Jahr damit, auf ihrer Internetseite schuetzen-hilfe.de Wiesn-Mass virtuell auszuschenken. Ein Prosit der Gemeinschaft sozusagen. Denn mit dem Erlös wollten Reinhard Leberfing, Andi Achatz und Anita Haban Gutes tun. Und das ist ihnen besser gelungen, als sie zu hoffen gewagt hatten.

Zwölf Euro kostet die virtuelle Mass des Vereins. Seit damals haben sie 14 178 verkauft. Über 170 000 Euro sind bereits zusammengekommen. Viel mehr, als Leberfing und seine Mitstreiter zu hoffen gewagt hatten. „Als wir mit der Schützenhilfe begonnen haben, sind wir aktiv auf Geschäftsleute, Freunde und Bekannte zugegangen“, berichtet er. Inzwischen kommen die Leute auf den Verein zu. Die Bundespolizei hat nach einem Benefizkonzert in Deggendorf die Hälfte des Erlöses an die Schützenhilfe gespendet, berichtet der 62-Jährige. Einige Kommunen spendeten die Erlöse nach ihren Christkindlmärkten. Und auch immer mehr Privatpersonen unterstützen die Initiative.

Neulich ging eine Spende über 9,30 Euro ein. Leberfing wunderte sich über den Betrag. Als er sich bei der Spenderin bedanken wollte, erfuhr er, dass es sich um eine Seniorin handelt. „Sie konnte nicht mehr als 9,30 Euro von ihrer Rente entbehren – mit dieser kleinen Summe wollte sie uns aber unbedingt unterstützen.“

Momente wie dieser rühren ihn. Und sie bestärken ihn in der Überzeugung, dass der Verein weiter bestehen sollte – auch wenn in diesem Herbst wieder ein Oktoberfest möglich ist. „Das wäre die ideale Gelegenheit, um noch intensiver für Spenden zu trommeln“, findet Leberfing. Er plant bereits einen Buttonverkauf und eine Fotoaktion, mit der er den Verein bekannter machen will. Die Schützenhilfe hat zwar nur die sieben Mitglieder, die ein Verein offiziell braucht. „Aber seit diesem Jahr kann man Pate werden“, berichtet er. In knapp zwei Monaten haben sich bereits rund 50 Menschen dazu entschieden. „Das ist Wasser auf unsere Mühlen“, sagt er.

Sollte es dieses Jahr ein Oktoberfest geben, werden wir es alle ganz anders zu schätzen wissen.

Den größten Aufwind bekommen er und seine Mitstreiter aber durch die Augenblicke, in denen sie vor Menschen stehen, die für die Unterstützung so dankbar sind. Zum Beispiel ein sechsjähriger Junge, der an einer schweren Krankheit leidet und nun eine Delfin-Therapie machen kann. Oder ein Vater, dessen Gehalt kaum reicht, um die Familie zu versorgen. Leberfing geht gelegentlich mit ihm einkaufen. Der Mann darf alles in den Einkaufswagen legen, was die Familie braucht. Der Verein bezahlt. Neulich hatte der 62-Jährige eine weinende Rentnerin am Telefon, die wegen einer Heizkostennachzahlung verzweifelt war. „Sie erzählte mir, dass sie kaum noch schlafen kann, weil sie nicht weiß, wie sie die Rechnung bezahlen soll.“ Es ging um 320 Euro. Die Schützenhilfe konnte ihr diese Sorge nehmen.

Reinhard Leberfing erinnert sich an eine Situation bei der letzten Wiesn 2019. Er kam auf dem Heimweg an einer Kirche vorbei, vor der Menschen lagen. Er dachte, es seien Betrunkene. Doch dann merkte er, dass es sich um Obdachlose handelt. „Ich nahm mir jeden Tag vor, ihnen Essen von meinem Stand mitzubringen“, erzählt er. Jeden Tag kam was dazwischen. „Damals ist mir bewusst geworden, wie wir Menschen sind. Wir wollen helfen, schieben es aber immer auf morgen.“ Es geht auch anders, das hat er in der Wiesn-Pause unzählige Male erlebt. „Sollte es dieses Jahr ein Oktoberfest geben, werden wir es alle ganz anders zu schätzen wissen.“ Reinhard Leberfing wünscht sich, dass es dann weniger um Kommerz geht – und mehr um Gemeinschaft.