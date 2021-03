Schulbus-Crash in Lichtenfels: Drei Kinder leicht verletzt - Rotlicht missachtet

In Oberfranken kollidierte ein Schulbus im Kreuzungsbereich mit einem Auto. Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt, mehrere Schulkinder leicht verletzt.

Lichtenfels - Im oberfränkischen Lichtenfels hat eine 59-jährige Autofahrerin am Freitag, 26. März, einen Unfall mit einem Schulbus verursacht. Schüler in der Kreisstadt, die in der Metropolregion Nürnberg* liegt, werden seit Montag, 22. März, im Distanzunterricht* beschult. Der Bus war deshalb nur mit wenigen Kindern besetzt - der Unfall blieb dennoch nicht ohne Folgen.

Unfall mit Schulbus in Oberfranken: Autofahrerin hatte in Lichtenfels eine rote Ampel missachtet

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet, wollte die Autofahrerin eine Kreuzung im Gewerbegebiet von Lichtenfels* gegen 13 Uhr überqueren. Dabei missachtete die 59-Jährige - kommend von der Straße Mainau - beim Überqueren des Bgm.-Dr.-Hauptmann-Rings in Richtung des gegenüberliegenden Baumarktes eine rote Ampel.

+ Die 59-jährige Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. © NEWS5 / Merzbach

Ein von der Frankenbrücke kommender Schulbus der auf dem Ring die selbe Kreuzung überquerte, kollidierte mit der Beifahrerseite des Wagens der 59-Jährigen. „Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lichtenfels befreit werden“, berichtet der Polizeisprecher.

Polizei Lichtenfels: Verursacherin nach Schulbus-Unfall schwer verletzt - Schulkinder leicht verletzt

Anschließend sei die Frau schwer verletzt in das ansässige Klinikum eingeliefert worden. „Der Busfahrer ist nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben“, so der Polizist. Drei Schulkinder hätten jedoch leichte Verletzungen in Form eines Schocks erlitten.

Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 40.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es in der Folge des Unfalls zu starken Verkehrsbehinderungen. In Lichtenfels wurde wahrscheinlich der Mörder von Walter Lübcke geboren. Auch wegen eines Reichsbürgers, der sich monatelang in diesem Landkreis in einem Erdbunker mit seinen Kindern versteckt haben soll, geriet Lichtenfels in die Schlagzeilen. (nap) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA