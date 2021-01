Corona-Regeln: Schulen weiter geschlossen - Bayerns Kultusminister Piazolo äußert sich live zum Schulstart

Der Corona-Lockdown wurde verlängert, die Schulen bleiben geschlossen. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo steht seit Wochen in der Kritik, nun äußert er sich.

Der Corona*-Lockdown wurde verlängert, die Schulen in Bayern bleiben geschlossen.

Wegen der instabilen Lernplattform Mebis steht Kultusminister Michael Piazolo in der Kritik.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag um 13 Uhr äußert er sich zu den Regelungen zum Schulstart.

München - Der Corona-Lockdown* wird verlängert. Das verkündete Kanzlerin Angela Merkel* am Dienstag nach Beratungen zwischen Bund und Ländern. Am Mittwoch (6. Januar) beriet sich dann der bayerische Landtag. Anschließend verkündete Ministerpräsident Markus Söder* die Umsetzung der Corona*-Maßnahmen im Freistaat. Einen Überblick über die ab Montag (11. Januar) geltenden Regeln finden Sie hier.

Corona-Lockdown in Bayern: Schulen bleiben geschlossen - Kultusminister Piazolo unter Druck

Auch die Schulen bleiben geschlossen. Es werde bis Ende Januar zunächst keine Präsenz geben. Für Kindertagesstätten, Schüler der Stufen 1 bis 6, Förderschüler und Kinder mit Behinderungen soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, Kinder privat zu betreuen - allerdings nur in einer festen anderen Kontaktfamilie, wie der CSU*-Chef weiter erklärte. In allen Schulen und Jahrgangsstufen soll es Angebote für Distanzunterricht geben.

Wir gehen bei Schulen und Kitas auf Nummer sicher. Bis Ende Januar gibt es keinen Präsenzunterricht, aber auch keine verlängerten Ferien. Wir setzen auf Distanzunterricht plus Notbetreuung, wer es braucht. Es geht um die Bildung und bestmöglichen Schutz für Schüler und Lehrer. — Markus Söder (@Markus_Soeder) January 6, 2021

Am heutigen Donnerstag (7. Januar) informiert Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) um 13 Uhr über die Regelungen zum Schulstart. Die Pressekonferenz können Sie hier im Live-Stream und -Ticker verfolgen. Seit Wochen muss sich Piazolo mit Rücktrittsforderungen und auch Kritik aus der Regierung auseinandersetzen. Grund ist die instabile Online-Lernplattform Mebis. Diese war vor den Weihnachtsferien wie auch schon im Frühjahr dem Ansturm von Schülern im Distanzunterricht nicht gewachsen. Söder hatte dem Kultusminister im Dezember indirekt eine Frist gesetzt, dass das System nach den Weihnachtsferien einwandfrei laufen müsse.

Corona-Lockdown in Bayern: Bettelbrief des Kultusministeriums sorgt für Kritik

Doch Ärger scheint vorprogrammiert. Denn das Kultusministerium bat die Lehrer nun in einem „Bettelbrief“, die Lernplattform Mebis möglichst wenig zu nutzen, wie FDP-Bildungsexperte Matthias Fischbach kritisierte. „Ein zeitgleicher Login von sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern – vor allem morgens zu Unterrichtsbeginn – hat in der mebis Lernplattform zu zeitweiligen Systemüberlastungen geführt“, heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag vom Ministerium verschickt wurde. „Bitte verwenden Sie daher andere Möglichkeiten, um den ,virtuellen Startschuss’ durchzuführen und die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler abzufragen!“

Für „zeitgleiche (synchrone) Unterrichtseinheiten“ seien andere Werkzeuge zu nutzen, etwa die vom Freistaat zur Verfügung gestellte Lizenz von MS-Teams. Und im Hauptschreiben steht sogar die Anweisung: „Die Schülerinnen und Schüler sind darauf hinzuweisen, dass sie sich möglichst nur nach expliziter Aufforderung durch die Lehrkraft auf Mebis einloggen sollen, um dort einen konkreten Arbeitsauftrag zu erfüllen.“ (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa