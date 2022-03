Corona-Inzidenz steigt in Bayern in fast allen Altersgruppen - Allzeithoch bei Älteren

Von: Katarina Amtmann

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt, trotzdem läuft eine wichtige Regel heute aus. Für die einen zu früh, die anderen freuen sich. Alle News im Ticker.

Corona* in Bayern : Sieben-Tage-Inzidenz steigt.

: Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Corona-Regeln: Keine Masken mehr im Unterricht an Bayerns Grund- und Förderschulen (siehe Erstmeldung)

Keine Masken mehr im Unterricht an Bayerns Grund- und Förderschulen (siehe Erstmeldung) Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 21. März, 15.43 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Bayern ist in fast allen Altersgruppen gestiegen. Die am Montag vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gemeldeten Zahlen für die 11. Kalenderwoche lagen nur in einer Gruppe niedriger als die Werte vor einer Woche. Auch bei den besonders gefährdeten Alten stiegen die Inzidenzen weiter an.

Nach wie vor die höchste Inzidenz gab es laut LGL bei den 16- bis 19-Jährigen mit 3666. Sie war die einzige Gruppe mit sinkendem Wert (-432). Dahinter folgte die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen, in der die Inzidenz um 216 auf 3434 stieg, gefolgt von den Zwölf- bis 15-Jährigen mit 3081 (+49). Nach wie vor sind also die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Schulalter am stärksten betroffen.

Diese drei Altersgruppen wurden zuletzt besonders häufig mit Corona infiziert, wie sich aus den aufaddierten Inzidenzen der vergangenen Wochen ergibt. Lässt man Mehrfachinfektionen außer Acht, hat sich demnach in den gut zweieinhalb Monaten seit Jahresbeginn rund ein Drittel aller Kinder von sechs bis elf infiziert (34,6 Prozent). Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen (28,5 Prozent) und den 16- bis 19-Jährigen (28,6 Prozent) ist es jeweils rund ein Viertel. Über alle Altersgruppen hinweg ist es etwa jeder Sechste. Da es einerseits Mehrfachinfektionen einzelner Personen gibt, andererseits aber auch unentdeckte oder nicht gemeldete Infektionen, sind diese Zahlen jedoch mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet.

Die aktuelle Corona-Welle erfasst auch die Älteren immer stärker. In allen Altersgruppen jenseits der 35 wurden für die vergangene Woche Allzeithochs gemeldet. So lag der Wert bei den 35- bis 59-Jährigen bei 2195, bei den 60- bis 70-Jährigen bei 1138. Bei den Senioren ab 80 Jahren betrug die Inzidenz 946. Und auch bei den Jüngsten bis fünf Jahre stieg sie wieder deutlich an und lag bei 1531.

Inzidenz in Bayern steigt – doch wichtige Corona-Regel ab heute aufgehoben

Erstmeldung vom 21. März, 8.57 Uhr: München – Die einen sehen es als längst überfälligen Schritt, andere sind skeptisch: Ab diesem Montag dürfen während der Schulstunden in den Klassen eins bis vier die Masken* in der Schultasche bleiben. Die Maskenpflicht am Platz wird aufgehoben. Das hatte das Kabinett um Markus Söder vergangene Woche beschlossen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) begründete die Entscheidung damit, dass es an den Grundschulen PCR-Pool-Tests gebe und das Maskentragen die Kleinsten ganz besonders belaste.

Eine Woche später sollen auch bei den Fünft- und Sechstklässlern die Masken im Unterricht fallen – wie an den Grund- und Förderschulen gilt auch hier bis auf Weiteres die PCR-Testpflicht.

Corona-Regeln in Deutschland – Viele Maßnahmen sind ausgelaufen

Mit dem überarbeiteten Infektionsschutzgesetz hat die Bundesregierung gegen massive Kritik der Länder durchgesetzt, dass am vergangenen Wochenende bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Auch für Bayern bedeutet dies nicht nur das Aus für alle Kapazitäts- und Personenobergrenzen sowie das Tanz- und Musikverbot. Es entfallen auch jegliche Kontaktbeschränkungen, Sonderregelungen für Gottesdienste und Versammlungen, das Verbot von Volksfesten und Jahresmärkten, das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu feiern sowie bestehende Möglichkeiten zu Alkoholverkaufs- und -konsumverboten. In Kitas müssen ab sofort keine festen Gruppen mehr gebildet werden.

Corona-Regeln: Bayern nutzt Übergangsfrist – FFP2-Maskenpflicht bleibt

Bayern nutzt allerdings überall, wo dies rechtlich möglich ist, eine Übergangsfrist im neuen Gesetz aus. Deshalb bleibt es bis zum 2. April bei den bisherigen Zugangsbeschränkungen, also etwa 2G im Freizeitbereich, 2G plus in Diskotheken oder 3G in Gaststätten und Hochschulen. Im Handel, in Freizeiteinrichtungen und anderswo gilt weiter FFP2-Maskenpflicht. Alle Corona-Regeln für Bayern lesen Sie in unserer Übersicht.

Bundesweit bleibt es – und das dann auch über den 2. April hinaus – weiterhin bei der Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken, im Nah- und Fernverkehr sowie bei der Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen.

Corona-Zahlen in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz* ist derweil wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut* (RKI) gab den Wert für Bayern am Montag mit 2134,5 an (Vortag 2133,5). Am Montag vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1990,7, am Montag davor bei 1541,9.

23.189 Neuinfektionen binnen eines Tages

Fünf neue Todesfälle in 24 Stunden

Kreise Haßberge (3330,8) und Passau (3312,9) Spitzenreiter im Freistaat.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Corona in Bayern: Zahl der Intensivpatienten nahezu konstant

Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen nahezu konstant: Das Divi-Intensivregister meldete am Montag (Stand 6.05 Uhr) 402 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Freistaat, eine Woche zuvor waren es noch 417. 164 von ihnen mussten am Montag invasiv beatmet werden. (kam/dpa)