Coronavirus in Bayern: Dutzende Schulen bleiben geschlossen - auch Augsburg betroffen

Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. Auch einige Schüler haben sich bereits infiziert. Zahlreiche Schulen werden geschlossen. Ein Überblick.

Auch in Bayern gibt es dutzende Neuinfektionen.

Eine große Übersicht über alle geschlossenen Schulen in Bayern finden Sie weiter unten.

Update von 13.26 Uhr: Generelle Schulschließungen wird es in Bayern wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aktuell nicht geben. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es bleibe hier beim bisherigen Vorgehen. Derzeit hätten 52 Schulen geschlossen, berichtete er.

Bayern: Weitere Schulschließungen wegen Coronavirus - auch Augsburg betroffen

Update vom 10. März, 9.14 Uhr: Aufgrund des Coronavirus fallen nach wie vor Schulen aus. Auch Kindergärten sind betroffen. So bleibt die Grundschule Obersüßbach im Landkreis Landshut voraussichtlich bis 20. März geschlossen. Auch der Kindergarten Obersüßbach bleibt ab dem 10. März bis auf Weiteres geschlossen. Augsburg ist nun ebenfalls betroffen. Fünf Schulen wurden mittlerweile geschlossen. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten im Text.

Coronavirus in Bayern: Gemeinde Grasbrunn betroffen?

Update vom 9. März 2020: Erstmalig soll nun auch die Gemeinde Grasbrunn im Landkreis München von einer Viruserkrankung betroffen sein.

Die Grundschule Neukeferloh bleibt vom 10. März bis 13. März verschlossen, das teilte die Gemeinde Grasbrunn am Montagabend mit.

In einer Stellungnahme heißt es:

Aufgrund eines Kontaktes von Schülerinnen und Schülern mit einer positiv getesteten Person im Rahmen nichtschulischer Sportveranstaltungen wird die Grundschule Neukeferloh ab Dienstag, den 10. März bis einschließlich Freitag, den 13. März geschlossen. Das Staatliche Gesundheitsamt des Landkreises München hat dies vorsorglich zur Unterbrechung einer möglichen Infektionskette empfohlen.

Coronavirus in Bayern: Zahl der Infizierten steigt - Dutzende Schulen bleiben geschlossen

Update von 11.32 Uhr: Früher hitzefrei - heute Coronaferien. Etliche Kinder werden sich später mal daran erinnern, dass ihr Unterricht im Jahr 2020 wegen eines Virus für Tage oder gar Wochen ausfiel. In Deutschland gilt meist: Gibt es einen bestätigten Fall in einer Bildungseinrichtung, wird diese vorübergehend geschlossen. Eine Übersicht über geschlossene Schulen in Bayern finden Sie weiter unten.

Dabei zeigen erste Datenanalysen: Anders als bei der Grippe sind Kinder bei Covid-19 wahrscheinlich keine bedeutsamen Treiber für die Ausbreitung des Virus in der Gemeinschaft. Für Sars-CoV-2 sei abzusehen, dass Kinder nur sehr selten deutliche Symptome entwickeln, hieß es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Anzunehmen ist demnach auch, dass Kinder sich vor allem bei Erwachsenen anstecken - Erwachsene aber umgekehrt kaum bei Kindern.

„Schulschließungen können sinnvoll sein, wenn man Hygiene-Maßnahmen nicht gewährleisten kann“, sagt die Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität (TUM) und vom Helmholtz Zentrum München. „Aber man muss die enormen Auswirkungen auf die Wirtschaft und vor allem auch auf das Gesundheitssystem bedenken, wenn die jungen Eltern dann nicht mehr zur Arbeit gehen können, sondern sich um ihre Kinder kümmern müssen.“

Auch am Montag: Weitere Schulen schließen

Update vom 9. März, 10.31: Das Coronavirus sorgt für zahlreiche Schulausfälle. In München kann der Unterricht an vielen Schulen nicht stattfinden, das Rupprecht-Gymnasium und das Maximiliansgymnasium in München bleiben beispielsweise geschlossen. Auch Kindergärten sind betroffen, zum Beispiel im Landkreis München. Weiter unten finden Sie die komplette Übersicht für Bayern.

Coronavirus in Bayern: Auch zahlreiche Kindergärten bleiben geschlossen

Ursprungsartikel vom 6. März: Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen. Täglich kommen zahlreiche Neuinfektionen hinzu. Allein innerhalb einer Woche gab es in Bayern 66 neue Fälle (Stand Donnerstag, 5. März, 15 Uhr).

Coronavirus an Schulen in Bayern: Unterricht in ganz Bayern betroffen

In Nürnberg wurden am Donnerstag zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Sie haben sich mutmaßlich bei ihrer Mutter, einer Reiserückkehrerin aus dem Piemont, angesteckt. Zwei Schulen in Nürnberg bleiben deshalb geschlossen. So ergeht es immer mehr Kindergärten oder Schulen, weil Schüler oder Betreuer positiv getestet werden oder ein Verdacht besteht.

Für Freising gab am Freitag (6. März) es sogar eine Warnung durch die KATWARN-App: „Katastrophenschutz Ebersberg, Erding, Freising meldet: Aufgrund eines bestätigten Corona-Falls ist die Grundschule Au heute geschlossen. Ein Schüler ist positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt Freising hat in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt Freising beschlossen, dass der Unterricht nun zunächst einmal bis einschließlich Dienstag, 10. März, ausfällt.“

Coronavirus: Schulausfälle in Bayern - große Übersicht

Hier sammeln wir alle Meldungen geordnet nach Regierungsbezirk und Landkreis über Coronavirus-bezogene Schulschließungen in Oberbayern.

Coronavirus: Geschlossene Schulen in Oberbayern

Landkreis Freising

Rudelzhausen: Grundschule (bis 11. März; Klasse 4a bis 17. März)

Zolling: Grundschule (nur Klassen 1a, 1b, 1c bis 10. März)



Moosburg: Karl-Ritter-von-Frisch Gymnasium (nur Klasse 5b bis 10. März; Klassen 8b und 10a bis 11. März)



Nandlstadt: Johannes-Kindergarten (bis 13. März)



Marzling: Gemeindekindergarten (bis 13. März)



Au in der Hallertau: Grundschule (6. bis 10. März, Klasse 3b bis 16. März)



Landkreis Ebersberg

Vaterstetten: Humboldt-Gymnasium* (bis 12. März)

Vaterstetten: Grund- und Mittelschule am Hans-Luft-Weg (bis 12. März)



Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Hallertau Gymnasium Wolnzach (9 bis 10. März)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Realschule Unterpfaffenhofen* (bis 11. März; Klassenstufen 8 und 9 bis 19. März vom Unterricht ausgeschlossen.

Stadt München

Rupprecht-Gymnasium (bis 18. März)

Maximiliansgymnasium (bis 10. März)

Robert-Bosch-Fachoberschule (bis auf Weiteres)

Berufliches Schulzentrum an der Riesstraße (bis 11. März)



Deútsch-Französische Schule (einzelne Klassen, bis Vorliegen eines Test-Ergebnisses)

Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium (bis 20. März)



Erzbischöfliche Maria-Ward-Realschule (bis mind. 11. März)

Europäische Schule München (bis 20. März)

Grundschule Astrid-Lindgren-Straße 11 (bis 13. März)

Grundschule Turner Straße (einzelne Klassen, bis Vorliegen eines Test-Ergebnisses)

Grundschule Königswieser Straße (einzelne Klassen, bis Vorliegen eines Test-Ergebnisses)

Gymnasium Trudering (Teilschließung für die Q11 bis auf Weiteres)

Katholischer Kindergarten St. Klara (ab 6. März für 14 Tage geschlossen)

Katholischer Kindergarten St. Rita (ab 6. März für 14 Tage geschlossen)

Sonderpädagogisches Förderzentrum München-Ost (bis 20. März)

Staatliche Fachoberschule Unterschleißheim (bis 17. März)

Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymasium (bis 11. März)



Städtische Wilhelm-Busch-Realschule (bis 20. März)

Städtische Berufsschule Deroystraße (bis 10. März)

Städtische Berufsschule für Büromanagement und Industriekaufleute München (bis 11. März)



Grundschule Südliche Auffahrtsallee (bis 20. März)

Städtische Schulartunabhängige Orientierungsstufe (ORI) (50., 5.1, 5.2, 5.3: Unterricht fällt aus)

Landkreis München

Kindergarten Sunrise ABC in Gräfelfing (bis 16. März)

Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (bis 15. März)

Gymnasium Oberhaching

Grundschule Neukeferloh (ab Dienstag, 10. März bis 13. März)

Grund- und Mittelschule Höhenkirchen-Siegertsbrunn (bis 11. März)

Landkreis Dachau

Grundschule Dachau an der Klosterstraße (bis auf Weiteres geschlossen)

Grundschule Schwabhausen (vier Klassen, Schüler wurden informiert)

FOS Karlsfeld (bis auf Weiteres)

Weilheim-Schongau

Welfen-Gymnasium (11. und 12. Jahrgangsstufen bis 10. März)

Landkreis Starnberg

Gymnasium Tutzing (bis 16. März)

Fachoberschule Starnberg (bis 18. März)

Landkreis Miesbach

Private Volksschule Holzkirchen GmbH - Grundschule und Gymnasium (9. März)

Landkreis Rosenheim

Luitpold Grundschule Bad Aibling (Klassen 1d, 2a, 2c, 4a, 4d, bis 10. März)

Landkreis Weilheim-Schongau

Schongauer Welfen-Gymnasiums (ca. 200 Schüler verschiedener Klassen)

Landkreis Altötting

Kurfürst-Maximilian-Gymnasium Burghausen (Schulausfall für die 7b am 10. März)

Coronavirus: Schulausfälle in Niederbayern

Landkreis Deggendorf

Grundschule Buchhofen (bis 13. März)

Landkreis Passau

Kindergarten St. Martin Vilshofen (bis 18. März)

Landkreis Landshut

Grundschule Ergoldsbach (3c, 10. bis 11. März, alle anderen Klassen haben Unterricht)

Grundschule Obersüßbach (bis 20. März)

Kindergarten Obersüßbach (bis auf Weiteres)

Landkreis Kelheim

Grundschule Bad Abbach (Klassen 2b und 4c, bis auf Weiteres)

Grundschule Aiglsbach (voraussichtlich bis 11. März)

Coronavirus: Schulausfälle in Schwaben/Allgäu

Lindau

Bodensee-Gymnasium (bis 11. März)

Valentin-Heider-Gymnasium Lindau (bis 11. März)

Grundschule Lindau-Zech (zunächst bis 11. März)

Ostallgäu

Gymnasium Marktoberdorf (Jgst. 7 bis 9, bis 10. März)

Oberallgäu

Auwald Kindergarten (bis auf Weiteres)

Landkreis Augsburg

Grundschule Adelsried (bis 23. März)

Grund- und Mittelschule Großaitingen (bis 23. März)

Grundschule Kutzenhausen (bis 23. März)

Grund- und Mittelschule Zusmarshausen (bis 23. März)

Realschule Zusmarshausen (bis 23. März)

Landkreis Günzburg

Hyazinth-Wäckerle-Grundschule Ziemetshausen (bis 11. März)

Freiherr-von-Stain-Mittelschule Ichenhausen (Klasse 6a, ab 10. März)

Landkreis Donau-Ries

Montessori-Schule in Einingen (bis 12. März)

Coronavirus: Schulausfälle in der Oberpfalz

Landkreis Schwandorf

Grundschule Stulln (bis 10. März)

Grundschule Burglengenfeld (nur 2a und 4a, bis 10. März)

Johann-Michael-Fischer Gymnasium Burglengenfeld (nur 7c, bis 10. März)

Ortenburg-Gymnasium in Oberviechtach (Klassen 10a und 10b bis 11. März)

Mittelschule in Schwarzenfeld (Gantagsklasse 6b bis 11. März)

Landkreis Cham

Joseph-von-Frauenhofer-Gymnasium (bis 11. März)

Grundschule Pemfling (bis 10. März)

Robert-Schuman-Gymnasium Cham (bis 11. März)

Amberg

Gregor-Mendel-Gymnasium (bis 15. März, 8. Klassen bis 18. März)

Erasmus Gymnasium (Klassen 7a und 8a bis 10. März)

Regensburg

Grundschule Deuerling (1. Klasse am 10. und 11. März)

Mittelschule am Schlossberg Regenstauf (neunte Klassen, 11 bis 12. März)

Coronavirus: Schulausfälle in Unterfranken

Landkreis Haßfurt

Waldorfschule Haßfurt (bis 13. März)

Würzburg

Dag-Hammarskjöld-Gymnasium (bis 13. März)

Leonhard-Frank-Grundschule Würzburg Heuchelhof & Rottenbauer (bis 13. März)

David-Schuster-Realschule (bis 13. März)

Landkreis Würzburg

Realschule am Maindreieck in Ochsenfurt (7. Jahrgangsstufe, bis auf Weiteres)

Landkreis Main-Spessart

Realschule Marktheidenfeld (Klassen 8a, 8c, 8d bis 22. März)

Landkreis Haßberge

Wallburg-Realschule Eltmann (11. März)

Mittelschule Eltmann (11. März)

Grundschule Eltmann (11 März)

Grundschule Hofheim (11. März)

Realschule Hofheim (11. März)

Mittelschule Hofheim (11. März)

Coronavirus: Schulausfälle in Mittelfranken

Nürnberg

Labenwolf-Gymnasium (mind. bis 9. März)

Grundschule Sankt Johannis Nürnberg (mind. bis 9. März)

Rudolf-Steiner-Schule und Kita (am 9. März)

Städtischen Horte in St. Johannis, Adam-Kraft-Straße 2 und Heimerichstraße 42 (bis 13. März)

Fürth

Leopold-Ullstein-Realschule (bis 22. März)

Landkreis Nürnberger Land

Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe Röthenbach (bis 17. März)

Erlangen

Franconian International School Erlangen (9. März)

Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen (eine Klasse am 9. März, Schüler wurden informiert)

Coronavirus: Schulausfälle in Oberfranken

Landkreis Kulmbach

CVG Casper-Vischer-Gymnasium (bis auf Weiteres)

Landkreis Bayreuth

Graf-Botho-Grund- und Mittelschule Pottenstein (bis 11. März)

Realschule Pegnitz (bis auf Weiteres)

Grund- und Mittelschule Eckersdorf (bis 20. März)

ASB Kindergärten St. Kunigund in Pottenstein (bis auf Weiteres)

ASB-Kita Rasselbande in Pottenstein (bis auf Weiteres)

Landkreis Hof

Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof (bis 13. März)

