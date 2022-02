Schulhalbjahr in Bayern zu Ende: Nicht alle Schüler erhalten Zwischenzeugnisse

Von: Tanja Kipke

Teilen

Am Freitag (18. Februar) erhalten die Schüler Bayerns Zwischenzeugnisse. © Armin Weigel/dpa

In Bayerns Schulen steht am Freitag die Vergabe der Zwischenzeugnisse an. Nicht alle erhalten jedoch Noten. Corona verändert die Situation.

München - Am Donnerstag (17. Februar) ist in zahlreichen Landkreisen Bayerns aufgrund des Sturmtiefs „Ylenia“ die Schule ausgefallen. Am Freitag trifft das neue Sturmtief „Zeynep“ den Freistaat erst so richtig am Abend, daher kann der Unterricht wieder stattfinden. Und das ist auch gut so, denn für die Schüler und Schülerinnen Bayerns steht ein wichtiger Anlass an. Zweimal im Jahr herrscht in den Schulen diese ganz besondere Mischung aus Aufregung, Freude und bei manchem auch etwas Angst. An diesem Freitag ist es wieder soweit: Es gibt Zwischenzeugnisse - oder eine andere Form der Leistungsbeurteilung. Denn für viele Schulformen und Jahrgangsstufen gibt es Alternativen.

Zwischenzeugnisse an Bayerns Schulen: Nicht alle bekommen Noten

So gibt es an den Grundschulen und an den Jahrgangsstufen fünf bis sieben der Mittelschulen die Möglichkeit, die Zwischenzeugnisse durch „Lernentwicklungsgespräche“ zu ersetzen. Die Gespräche finden in Absprache mit den Eltern in diesen Tagen statt. Die vierten Klassen erhalten ohnehin nur eine Zwischeninformation über den Leistungsstand, bevor am 2. Mai die Übertrittszeugnisse anstehen.

Im vergangenen Jahr gab es auch für andere Schulformen und Jahrgangsstufen Alternativen zu den herkömmlichen Zwischenzeugnissen. Denn die meisten Klassen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Wechselunterricht. Die Zwischenzeugnisse in den Klassen fünf bis acht der Realschulen sowie der Gymnasien konnten deshalb durch zwei schriftliche Informationen über das Notenbild ersetzt werden - an den Wirtschaftsschulen war dies gar obligatorisch.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wegen Corona: Vielerorts keine validen Noten möglich

Die elften Klassen der Fachoberschulen und Berufsoberschulen (FOS/BOS) erhielten ebenfalls kein Zwischenzeugnis, die Jahrgangsstufen 12 und 13 bekamen es mit noch größerem Aufschub als die anderen Schülerinnen und Schüler - aufgrund der Corona-Pandemie konnten vielerorts nicht rechtzeitig valide Noten ermittelt werden. In den neunten Klassen der Mittelschulen konnten das Zeugnis deshalb bis Ende April sogar ein zweites Mal ausgestellt werden, sofern bis dahin nachträglich ausreichende Leistungsnachweise in den Prüfungsfächern vorlagen.

Dennoch fand sich in vielen Zeugnissen trotz reduzierter Probenanzahl quer durch die Schularten der Satz: „Im Fach XY konnten pandemiebedingt noch nicht genügend Leistungsnachweise für eine aussagekräftige Zeugnisnote erhoben werden.“ (dpa/tkip)