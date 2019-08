Acht Menschen bei Nachbarschaftsstreit verletzt - Feuerwehr und Polizei unter Opfern

Ein Nachbarschaftsstreit in Schwabach hat einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Fünf Menschen wurden verletzt, das Areal großräumig abgesperrt.

Update, 15. August, 9.20 Uhr: Bei einem Nachbarschaftsstreit in Schwabach sind acht Menschen mit einer unbekannten Flüssigkeit verletzt worden.

Dubiose Substanz in Schwabach: Atemwegsreizungen und Übelkeit bei Einsatzkräften

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am Tatort in Schwabach nahe Nürnberg eine unbekannte Substanz gefunden - fünf Anwohner, zwei Polizeibeamte und ein Feuerwehrmann kamen mit Atemwegsreizungen und Übelkeit am Mittwoch ins Krankenhaus.

Einen Tag nach dem Vorfall war noch unklar, um welche Substanz es sich gehandelt hatte. „Die Flüssigkeit wurde vollständig sichergestellt, nun muss im Labor ermittelt werden, was es war“, sagte eine Polizeisprecher am Donnerstag. „Mit dem Ergebnis rechnen wir erst in den nächsten Tagen.“ Auch was sich genau am Tatort abgespielt hatte, war zunächst noch Gegenstand der kriminaltechnischen Untersuchung. „Wir ermitteln aber gegen einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.“

Die Feuerwehr hatte nach dem Vorfall das Areal großräumig abgesperrt. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Erstmeldung, 14. August, 18.42 Uhr

Schwabach - Mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit hat ein Mann bei einem Nachbarschaftsstreit in Schwabach nahe Nürnberg am Mittwoch fünf Menschen verletzt. Sie klagten, laut Polizei, über Atemwegsreizungen und Übelkeit.

Schwabach: Nachbarstreit eskaliert - dubiose Substanz

Betroffen seien auch zwei Polizeibeamte, die Dämpfe eingeatmet und Atemwegsreizungen erlitten hätten, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr habe das Areal großräumig abgesperrt. „Es wird keine weiteren Verletzten geben“, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr prüfe, um welche Substanz es sich handele und wie sie unschädlich zu machen sei.

Ein Gefahrenguttrupp der Feuerwehr ist im Einsatz und dekontaminierte die entsprechenden Stellen auf dem Grundstück.

Die beiden Polizisten und die fünf Anwohner wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Kripo Schwabach sichert Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, berichtet die Polizei.

