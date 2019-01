Hund reißt Rentnerin zu Boden und beißt ihr in den Kopf: Besitzerin entschuldigt sich - dann ist sie weg

Unglaubliche Szenen mitten auf der Straße: Ein Hund hat eine Rentnerin angesprungen und zu Boden gerissen. Als die Frau wehrlos da lag, griff der Hund massiv an.

Senden - Ein Hund hat in Schwaben eine Rentnerin am Freitagmorgen angegriffen und in den Kopf gebissen. Wie die Polizei mitteilte, begegnete die Rentnerin in Senden (Landkreis Neu-Ulm) auf der Straße einer anderen Frau mit Hund. Das nicht angeleinte Tier habe die Rentnerin angesprungen und sie zu Boden gestoßen. Anschließend biss der Hund sie in den Hinterkopf.

Laut der Frau soll es ein mittelgroßer Hund mit braunem Fell gewesen sein. Die Hundehalterin habe sich zwar entschuldigt, sich aber dann entfernt.

dpa/lby

Merkur-Video: So schützen Sie sich vor freilaufenden Hunden

Lesen Sie auch:

Schwerer Unfall mitten im Dorf: Fußgänger von Auto erfasst und eingeklemmt



Mann am Morgen totgefahren: Polizei fahndet nach diesem Wagen

Beliebte Mode-Kette K&L ist insolvent: Diese Filialen in Bayern schließen