Schwaben: Pärchen liebt sich mittags auf Kaufhausparkplatz

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Liebespaar vergnügt sich im Auto. © Artur Verkhovetskiy / PantherMedia

Am helllichten Tag vergnügte sich ein Pärchen im schwäbischen Illertissen in einem Auto - auf einem Supermarktparkplatz. Einem Passanten passte das gar nicht.

Illertissen - Gegen 13:30 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei in Neu-Ulm: In einem geparkten Auto hätte ein Pärchen in aller Öffentlichkeit Sex. „Von außen war erkennbar, dass der Beifahrersitz nach hinten geklappt war und die beiden mit geöffneten Hosen aufeinander saßen“, wird die pikante Situation im Polizeibericht beschrieben.

Polizei: „Sie machten einen entspannten, aber sichtlich überraschten Eindruck“

Eine Polizeistreife rückte sofort an und beobachte erst einmal die Situation. Dann klopften die Beamten ans Fenster, hinter dem der 57-Jährige und die 30-Jährige gerade Spaß hatten. Das Pärchen hätte „einen entspannten, aber sichtlich überraschten Eindruck“ gemacht, heißt es im Polizeibericht weiter. Damit war die verlängerte amouröse Mittagspause beendet.

Die Polizisten erteilten dem Pärchen am Mittwoch einen Platzverweis, außerdem werden die beiden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Das Strafmaß reicht dabei von einer Geldstrafe bis zu einer einjährigen Freiheitsstrafe.