Jubiläum einer „klingenden Idee“

Wengen/Allgäu – Die Startblöcke sitzen und nach unzähligen Stunden der Planung und Vorbereitung können die Verantwortlichen den Startschuss abfeuern zum 70. Hauchenberg-Ringtreffen von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Juli am Sportplatz in Wengen. Das Hauchenberg-Ringtreffen ist in den Musikerkreisen ein sehr beliebtes Musikfest

Bereits im Juli 1953 fand auf dem Sportplatz in Wengen das erste Kameradschaftstreffen des neu gegründeten Musikringes mit den benachbarten Kapellen statt. Die zehn Ringkapellen um den Hauchenberg, Buchenberg, Diepolz, Ebratshofen, Hellengerst-Rechtis, Kleinweilerhofen, Missen-Wilhams, Niedersonthofen, Sibratshofen, Weitnau und Wengen organisieren seitdem im jährlichen Wechsel dieses Musikfest. Ursprünglich waren es weniger Kapellen.

Der Dirigent der Musikkapelle Hellengerst-Rechtis hatte die Idee, einen sogenannten Musikring zu gründen, mit dem Ziel, das musikalische Niveau zu verbessern sowie die Kameradschaft unter den benachbarten Kapellen zu fördern. Wohl dem hohen Zeit- und Kostenaufwand geschuldet, hat sich das Ringtreffen im Laufe der Zeit zu einem Musikfest über vier Tage entwickelt.

Was passiert beim 70. Hauchenberg-Ringtreffen in Wengen?

Der Festsonntag verläuft bei allen Ringtreffen gleich ab und beginnt mit einem Gottesdienst im Zelt, gestaltet von der Jugendkapelle Sonneck, anschließend spielen alle Ringkapellen ihre Ehrenvorträge, jeweils zwei Musikstücke nach eigener Wahl.

Nach dem mittäglichen Gesamtchor findet der Festzug statt, danach wird vor allem im Festzelt bei Blasmusik und guter Stimmung die Kameradschaft gepflegt. Dieses Jahr spielen die HMG Weitnau und die MK Rohrdorf und zum Ausklang spielt das SBS-Quintett. Neben dem Ringtreffen feiert die Musikkapelle Wengen den 250. Geburtstag. Ein erster schriftlicher Nachweis über das Bestehen einer Musikgruppe liegt vor aus dem Jahre 1768 und zwar im Urbarium der Pfarrkirche Wengen, als diese Musizierleut beim Richtfest des Widumhauses verköstigt werden. Der hohen Rechnung nach muss es wohl eine größere Anzahl Musikanten gewesen sein. Infos zum Festablauf: www.musikkapelle-wengen.de