Abschiebungen: Diakonie Allgäu beleuchtet aktuelle Entwicklungen

Von: Lajos Fischer

Klaus Hackenberg (re.) begann vor 35 Jahren mit der Asylberatung bei der Diakonie Kempten. Heute gibt es im Allgäu 35 Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeit von Anke Heinroth (li.) koordiniert wird. © Lajos Fischer

Allgäu – Im letzten Jahr gab es bundesweit 12.945 Abschiebungen, 2.046 davon in Bayern. Öffentliche Aufmerksamkeit erhalten die einzelnen Fälle selten. Anders war es vor zwei Monaten im Falle der Familie Ovbiagele in Kempten. Wir haben mit Anke Heinroth, Leiterin des Fachbereichs Asyl und Migration bei der Diakonie Allgäu und mit Klaus Hackenberg, fachlicher Leiter der Flüchtlings- und Integrationsberatung in Kempten, über die aktuelle Situation im Allgäu gesprochen.

Im konkreten Fall wurde nach neun Jahren Aufenthalt eine alleinerziehende Mutter mit vier gut integrierten Kindern abgeschoben. Die älteste Tochter hatte bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Ist das ein Einzelfall?

Anke Heinroth: In den letzten Tagen wurde eine weitere Familie nach Nigeria abgeschoben, mit vier Kindern. Das Älteste kam auf der Flucht auf die Welt, die anderen drei wurden hier geboren. Uns ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer wieder junge Menschen abgeschoben werden, die kurz vor dem Abschluss der Schule stehen und einen Ausbildungsvertrag in Aussicht haben.

Klaus Hackenberg: Besonders heftig sind die Folgen für die Kinder, die hier geboren sind. Für sie ist Deutschland ihre Heimat und Nigeria ein völlig fremdes Land.

Wissen Sie, wie es den beiden Familien zurzeit geht?

Heinroth: Die Familie Ovbiagele steht in Kontakt zu Beratungsstellen in Kempten und zum Bayerischen Flüchtlingsrat. Es wird gerade versucht, die beiden 17-Jährigen, die Zwillinge Victoria und Victor, über eine Ausbildungsduldung wieder nach Kempten zu holen. Außerdem gibt es Bemühungen in Nigeria, eine Arbeit für die Mutter in einer deutschen Firma zu finden, damit die Kinder in der Nähe wieder eine (deutsche) Schule besuchen können. Zu der anderen Familie besteht kein Kontakt, wir vermuten, dass sie, ohne Geld und völlig auf sich selbst gestellt, leben müssen. Die Organisation „refugees4refugees“ kann in Lagos nur für die ersten Tage eine durch Spenden finanzierte Schutzwohnung bieten.

Lassen sich die folgeschweren Entscheidungen der Behörden begründen?

Heinroth: 2015 und 2016 lag der Fokus auf den Balkanstaaten, die Fälle wurden zügig bearbeitet und viele Menschen abgeschoben. Mehr war für die Behörden damals nicht möglich. Im Falle von Menschen aus Nigeria oder Gambia hat das Bundesamt oft bis zu fünf Jahre bis zur ersten Anhörung gebraucht. Jeder Einzelfall muss dann im Anschluss individuell geprüft werden.

Hackenberg: Ausländerrechtlich gibt es nichts zu beanstanden. Es handelt sich nicht um illegale Abschiebungen. Das bestätigen auch unsere Anwälte.

Wer trifft die Entscheidungen? Werden die Beratungsstellen im Vorfeld um ihre Einschätzung gebeten?

Hackenberg: Die Entscheidungen werden meist von der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) in Augsburg getroffen. Diese wurde 2017 gegründet und hat zum Beispiel die Fälle aller ausreisepflichtigen Afrikaner an sich gezogen. Mit den örtlichen Ausländerämtern ist eine konstruktive Kommunikation gegeben. Mit der ZAB gestaltet sich diese als extrem schwierig. Sie hat an einem Informationsaustausch mit den Beratungsstellen bisher nach unserer Wahrnehmung kein Interesse. Die Initiative zur Kontaktaufnahme kommt immer von uns, sie gelingt jedoch nicht oft.

Heinroth: Über die kommunale Ausländerbehörde und über die ZAB zirkulieren viele Gerüchte, die wir nicht überprüfen oder bestätigen können. So wird uns immer wieder mal erzählt, dass Mitarbeiter den Leuten versprochen hätten, sie dürften arbeiten, wenn sie ihren Pass abgeben. Manche sollen dem Rat gefolgt und im Anschluss abgeschoben worden sein. Wer das hört, geht natürlich nicht hin, um die Behörde über neue Entwicklungen zu informieren oder ein Anliegen vorzutragen. Wie gesagt, das sind Gerüchte, die uns immer wieder von einzelnen entgegengebracht werden.

Hackenberg: Wir rufen die Leute auf, ihr müsst die ZAB regelmäßig informieren. Die Behörde holt die Informationen nicht, die müsst ihr selbst bringen. Zum Beispiel, wenn euch eine Ausbildungsstelle in Aussicht gestellt wurde, wenn ihr Schritte um eure Identitätsklärung unternehmt oder wenn es Fortschritte bei der Integration gibt. Aber auch wenn Krankheiten oder sonstige Änderungen in der Familie auftreten, die für die Beurteilung eurer Situation wichtig sein könnten.

Anke Heinroth: Menschen, die seit sechs bis sieben Jahren hier leben und im Großen und Ganzen in Ruhe gelassen wurden, meinen, es könne nichts mehr passieren. Sie kommen dann auch nicht mehr zur Beratungsstelle. Sie denken, sie könnten die Situation aussitzen. Deswegen bemühen sie sich auch zu wenig um die Passbeschaffung, was für sie fatale Folgen haben kann. Wenn wir rechtzeitig wüssten, dass de facto eine Abschiebung droht, könnten wir mithilfe der Zentralen Rückkehrberatung eine freiwillige Ausreise anbieten, die den Anfang im Herkunftsland erleichtern würde.

Gab es für die Behörden bei ihrer Entscheidung keine andere Option? Es wird zurzeit so viel über den sogenannten Spurwechsel, über das Chancenaufenthaltsgesetz oder über die Erleichterungen bei einer Ausbildungsduldung gesprochen.

Heinroth: Bei der vor Kurzem abgeschobenen Familie konnte das Chancenaufenthaltsgesetz nicht angewandt werden. Der Grund ist eine Vorstrafe wegen Passlosigkeit. Das Gesetz trat Ende Dezember 2022 in Kraft.

Hackenberg: Ich selbst kenne vier konkrete Fälle, bei denen die Geduldeten Strafbefehle wegen Passlosigkeit bekommen haben, kurz bevor das Chancenaufenthaltsgesetz in Kraft trat. Alle stammen aus Nigeria. Auch die Kinder der Familie Ovbiagele hätten die Möglichkeit gehabt, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Die Zwillinge werden im Dezember volljährig. Victoria hat bereits alles vorbereitet und das Ausländeramt vor Ort stellte ihr bereits früher in Aussicht, ihnen nach ihrem 14. Geburtstag einen Aufenthalt nach §25a zu gewähren.

Heinroth: Uns geht es nicht darum, Abschiebungen generell zu verhindern. Aber wir wünschen uns, dass die Fälle genau angeschaut werden, bevor man nach langen Jahren eine so folgenschwere Entscheidung trifft. Schwerwiegende Folgen entstehen nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch für die ehrenamtlich Engagierten, die diese über die Jahre intensiv begleitet haben. Um die Kinder der Familie Ovbiagele haben sich – auch wegen der psychischen Probleme der alleinerziehenden Mutter – viele Leute intensiv gekümmert. Für sie war es ein Schlag ins Gesicht, zu erfahren, dass die Kinder in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben wurden. Auch wenn die Polizei dementiert, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass die jungen Leute mit Kabelbindern gefesselt und in Handschellen abgeführt worden seien. Diese Engagierten sind erschüttert und werden sich vielleicht nie wieder engagieren! Andererseits wurde die Familie durch mehrere Beratungsstellen, den Stadtjugendring und die Schulsozialarbeit, auf dem Weg zu einer erfolgreichen Integration begleitet. Wir werden alle staatlich finanziert. Der Staat investiert jahrelang viel Geld in die Betreuung und Ausbildung der Menschen und kurz vor ihrem Abschluss, kurz bevor er davon profitieren könnte, schiebt er sie ab. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.

Hackenberg: Für die Ausbildungsduldung sind die Bedingungen fast nicht erfüllbar. Bei der Beschäftigungsduldung sind die Voraussetzungen so hoch, dass dafür nur sehr wenige Menschen infrage kommen. So wird durch die Gesetzgebung behindert, dass Geflüchtete in Mangelberufen eine Ausbildung absolvieren können.

Heinroth: Bei der Auslegung der Gesetze und dadurch bei den konkreten Entscheidungen gibt es große Unterschiede unter den kommunalen Ausländerbehörden. Ob jemand eine Genehmigung bekommt, wird so auch zu einer vom Wohnort abhängigen Glückssache.

Hackenberg: Die Bundesregierung versucht, Fachkräfte im Ausland abzuwerben, ohne Rücksicht auf die Folgen für das Herkunftsland. Und die Menschen, die bereits hier sind, dürfen nicht arbeiten. Das bayerische Credo, dass es keinen Spurwechsel geben darf, verhindert es.

Heinroth: Zurzeit droht in der Nähe von Memmingen einem jungen Mann, der in der Pflege arbeitet und gerne die Ausbildung machen würde, deswegen die Abschiebung. Dass er als Kurde, Alevit, LGBTIQ-Aktivist und Teilnehmer der Studentenproteste in der Türkei gefährdet ist, reichte für das Bundesamt nicht aus, um ihm Asyl zu gewähren. Das Altenheim der Stiftung Liebenau ist, wie wir hören, mit seiner Arbeit höchst zufrieden und würde ihn gerne behalten. Er bräuchte nur eine Ausbildungsduldung.

Hackenberg: Eine ähnliche Situation erlebten wir bei einem Iraner in Kempten. Er hatte einen Ausbildungsplatz in der Pflege, seine Anträge wurden mit Argumenten, die wir für unbegründet hielten, abgelehnt. Schließlich erhielt er vom Verwaltungsgericht durch eine Klage die Anerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Seinen Ausbildungsplatz hier hat er sausen lassen. Er wollte nur noch weg aus Bayern.

Heinroth: In einigen Herkunftsländern von Geflüchteten ist der Respekt vor dem Alter und die Pflege von alten Menschen ein sehr hohes Gut in der Gesellschaft, also sind sie für Pflegeberufe hervorragend geeignet. Wir sehen bei der Diakonie, was der Mangel an Pflegekräften bedeutet. Das Wilhelm-Löhe-Haus kann wegen Fachkräftemangel nicht voll belegt werden. Wir sitzen hier, haben die Leute an der Hand, die diese Arbeiten machen könnten. Aber wir können sie nicht weitervermitteln, weil sie nicht dürfen.

Hackenberg: Es gibt aber auch positive Beispiele. Ein Pakistani hat mit unserer Hilfe einen Pass besorgen können, in einem sehr komplizierten Verfahren, das 13 Monate in Anspruch nahm. Im Anschluss hat man für seine Überprüfung nochmal vier Monate gebraucht. Das Vorhaben des Ausländeramtes, ihn in dieser Zeit ausreisen zu lassen, konnte abgewehrt werden. Er hat einen super Abschluss gemacht als Orthopädiemechaniker und wurde sofort von seinem Ausbildungsbetrieb als qualifizierte Fachkraft übernommen.

Vielen Dank für das Gespräch!