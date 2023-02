Abschlussfeier Johann-Bierwirth-Schule Memmingen

Ausgezeichnete Leistungen: Schulleiterin Sandra Konzelmann (vorne links) und Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh (vorne 2.v.r) hatten die Staatspreisträgerinnen und Staatspreisträger für ihre besonderen Leistungen geehrt. © Breuninger

Memmingen/Allgäu - Für 280 Berufsschülerinnen und -schüler war am vergangenen Freitag an der Johann-Bierwirth-Schule (JBS) in Memmingen nicht nur der letzte Schultag, für sie ging ein ganzes Kapitel zu Ende.

In der Aula der FOS/BOS wurden 140 fertig ausgebildete Fachkräfte aus der Metalltechnik, 84 aus der Elektrotechnik, 50 aus der Kfz-Technik und sieben aus der Bauund Holztechnik ins Berufsleben verabschiedet. Viele von ihnen erreichten sogar einen Berufsabschluss mit herausragenden Leistungen.

„Schön, dass ich Sie wieder in diesen Räumlichkeiten, in einem großen, festlichen Rahmen zur Abschlussfeier begrüßen darf. Das Ende Ihrer Ausbildungszeit ist erreicht und es lässt sich endlich wieder anständig feiern“, drückte Schulleiterin Sandra Konzelmann ihre Freude aus.

Abschlussfeier Johann-Bierwirth-Schule: Viele Herausforderungen gemeistert

Da die Absolventinnen und Absolventen ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und nun als fertig ausgebildete Fachkräfte ins Berufsleben einsteigen werden, hoffte die Oberstudiendirektorin auch auf eine ordentliche Bezahlung dieser. Sie alle hätten Situationen zu bewältigen gehabt, die es vorher nicht gab. Viele Monate in ihrer Ausbildungszeit mussten die Berufsschüler unter erschwerten Bedingungen lernen, sich selbst im Distanzunterricht organisieren, prüfungsrelevante Inhalte aneignen, hatten die Herausforderungen von Wechselunterricht und mussten sich auch in den Betrieben den Gegebenheiten anpassen. Mit Geduld und Durchhaltevermögen hätten sie gezeigt, dass es sich lohne, Herausforderungen anzunehmen und diese gemeinsam erfolgreich zu bewältigen. „Ich kann ihnen versichern, dass wir ganz besonders stolz auf Sie und Ihre Leistungen sind“, hob die Schulleiterin der JBS hervor. Konzelmann nutzte ebenfalls die Gelegenheit, um ihren Kolleginnen und Kollegen zu danken. Diese hätten sich an digitale Lerninhalte gewöhnen und neuen technischen Herausforderungen annehmen müssen, dies zeuge von überdurchschnittlichem Engagement ihrer Lehrkräfte.

In ihrer anschließenden Rede verwies Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh auf die rasanten technischen Entwicklungssprünge in der Arbeitswelt. Ein Kapitel gehe zu Ende, während gleichzeitig viele neue Kapitel im Berufsleben aufgeschlagen würden. Mit diesem Erfolg kämen auch zugleich eine Unmenge an neuen Aufgaben auf die neuen Fachkräfte zu, prophezeite Böckh. Mit ihren Leistungen in der Berufsausbildung hätten diese bewiesen, dass sie, allem Prüfungs- und Erwartungsdruck zum Trotz, in der Lage seien, sich mit ihrem erworbenen Wissen erfolgreich durchzusetzen. Die Arbeitswelt kenne jedoch keinen Stillstand. „Engagieren Sie sich auch weiterhin für unsere Gesellschaft und den sozialen Zusammenhalt“, forderte Böckh die jungen Fachkräfte auf. Als Leitmotiv gab sie den Absolventen abschließend das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“ mit auf den Weg.

Die Wirtschaft im Wandel

Auch Annalena Haußer, Regionalberaterin der IHK Schwaben, verwies auf die Herausforderungen der letzten drei Jahre. Die Wirtschaft befinde sich derzeit auch in unserer Region in starkem Wandel, berichtete Haußer. Viele Unternehmer hätten sich als Krisenmanager beweisen müssen. Der massive Anstieg der Energiepreise führe bei vielen Betrieben zu hohem Kostendruck und die weltweite Rezession verunsichere die Unternehmen sehr. Aber es gebe auch eine gute Botschaft, betonte die IHK-Regionalberaterin: „Kaum eine Generation vor uns hatte so viele Möglichkeiten.“ Gut ausgebildete Fachkräfte würden in den Unternehmen dringend gesucht und den Anwesenden würden alle Türen offenstehen. Doch eines sei durch die jüngsten Krisen klargeworden, Stillstand könne sich heute keiner mehr leisten. „Deswegen bleiben Sie aktiv, bilden Sie sich weiter, sehen Sie Herausforderungen als Chance und helfen Sie mit, den Wandel zu gestalten“, regte Haußer an.

Im Schülerbeitrag berichtete Jessica Winterova (EAT 13 A) im Namen der SMV über die zahlreichen, initiierten Projekte, wie beispielsweise die Sachund Geldspende an die Ukraine oder die Weihnachtstrucker der Johanniter, für die im Jahr 2021 160 Pakete und eine Geldspende von 500 Euro gesammelt wurden, sowie die Typisierungsaktion der DKMS, bei der über 200 Typisierungen gemacht wurden. „Danke, Ihr seid genial“, bedankte sich Winterova bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Als Ehrengast war Herbert Sauter, seit 40 Jahren Ausbilder und Ausbildungsleiter bei der DILO Armaturen und Anlagen GmbH, zur Abschiedsfeier eingeladen. Die auch für ihn einen Abschied bedeutet. Viele Jahre lang hatte er Auszubildende auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet und geht am 1. Juni in den Ruhestand.

Anschließend übernahmen Schulleiterin Sandra Konzelmann, Stellvertretende Schulleiterin Karin Brandt und Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, die Ehrung „der Besten der Besten“ – der Staatspreisträgerinnen und -preisträger.

Staatspreisträger 2023 bei Abschlussfeier geehrt

Mit dem Staatspreis der Regierung von Schwaben ausgezeichnet (Notendurchschnitt von mindestens 1,5) wurden: Michael Kümmerle (Elektrotechniker für Automatisierungstechnik/ DECKEL-MAHO GmbH, Pfronten), Michael Schielke (Elektrotechniker für Automatisierungstechnik/DECKEL-MAHO GmbH, Pfronten), Patrick Schlecker (Elektrotechniker für Automatisierungstechnik/csm Deutschland GmbH, Neu-Ulm), Tobias Gsöll (Elektrotechniker für Automatisierungstechnik/ Grob-Werke GmbH & Co. KG, Mindelheim), Maurice Kreiser (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik/LÄSKO Lämmle Elektro GmbH & Co. KG, Vöhringen), Andreas Kind (Elektroniker für Geräte und Systeme/TQ Systems Durach GmbH, Durach), Stefan Lang (Elektroniker für Geräte und Systeme/Wiedemann GmbH Sensortechnik, Kaufbeuren), Eva Schindele (Schreinerin/Schreinerei Josef Engel, Markt Rettenbach), Katja Spötzl (Industriemechanikerin/Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, Wolfertschwenden), Benedikt Rampp (Industriemechaniker/ Grob-Werke, Mindelheim), Daniel Vötter (Industriemechaniker/Grob-Werke, Mindelheim), Niklas Kron (Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik/Jäckle Autohaus, Mindelheim), Adrian Hertel (Kfz-Mechatroniker Systemund Hochvolttechnik/Reisacher Autohaus GmbH, Memmingen), Moritz Schmidt-Tesch (Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik/Singer-Autohaus GmbH & Co. KG, Kaufbeuren), Niklas Beutlhauser (Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik/MedeleSchäfer GmbH, Bad Wörishofen), Dejan Divkovic (Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik/Josef Hebel Bauunternehmung, Memmingen), Julian Günther (Kfz-Mechatroniker Systemund Hochvolttechnik/Reisacher Autohaus GmbH, Memmingen), Daniel Posharitskij (Kfz-Mechatroniker Systemund Hochvolttechnik/Daimler Truck, Neu-Ulm), Michael Sauter (Kfz-Mechatroniker Systemund Hochvolttechnik/Ruf Automobile, Pfaffenhausen), Chiara Scuotto (Zerspanungsmechanikerin/Berger Präzisionsdrehteile GmbH & Co. KG, Ottobeuren), Leander Effenberger (Zerspanungsmechaniker/Grob-Werke, Mindelheim), Marco Bäuerle (Zerspanungsmechaniker/Hatzis Edelstahlbearbeitung GmbH, Haldenwang) und Tobias Posner (Zerspanungsmechaniker/Wilhelm Fischer Spezialmaschinenfabrik GmbH, Durach).

Förderpreis der Wirtschaft

Der Förderpreis der Wirtschaft wurde von Georg Eberhard an Moritz Schmidt-Tesch (links) überreicht. © Breuninger

Zusätzlich zum Staatspreis wurde Moritz Schmidt-Tesch (Kfz-Mechatroniker Systemund Hochvolttechnik/Singer Autohaus GmbH & Co. KG, Kaufbeuren) von Georg Eberhardt, Geschäftsführer der Leeb GmbH & Co. KG und Zweiter Vorstand des Förderkreises Wirtschaft, für sein besonderes, soziales Engagement mit dem mit 300 Euro dotierten Förderpreis der Wirtschaft ausgezeichnet.

Besondere Leistungen

Simon Springer (Elektroniker für Automatisierungstechnik/ DECKEL-MAHO GmbH, Pfronten), Korbinian Weinzierl (Elektroniker für Automatisierungstechnik/DECKEL-MAHO GmbH, Pfronten) und Dominik Schropp (Elektroniker für Geräte und Systeme/Knestel Technologie & Elektronik GmbH, Hopferbach) waren während ihrer Berufsschulzeit nicht nur besonders leistungsstark, sie zeichneten sich zudem durch ihr soziales Engagement aus. Die drei Preisträger erhielten eine vom Regierungspräsidenten unterschriebene Urkunde und einen Geldpreis in Höhe von 75 Euro sowie einen Sachpreis der Stadt Memmingen überreicht.

Für die musikalische Gestaltung der Abschlussfeier hatten sich die Organisatoren für dieses Jahr etwas Besonderes überlegt und die Rockband „Rostfrei“ engagiert. Die unter anderem mit Klassikern von Pink Floyd und Songs der Backstreet Boys mächtig einheizte. „Macht das Beste aus eurem Leben“, mit diesen Worten entließ die Stellvertretende Schulleiterin Karin Brandt die jungen Fachkräfte in ihr weiteres Berufsleben.