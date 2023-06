Nikolaus August Otto ist Erfinder des Viertakterverbrennungsmotors

Eine Frau war die Schnellste beim ersten Jochpass-Rennen: Das kurze, atemlose Leben der Ada Otto

Von: Lajos Fischer

Die Automobilistin Ada Otto war eine typische Vertreterin der „neuen Frau“ der 1920-er Jahre. Die Marke „Otto“ konnte sich auf dem Markt nicht durchsetzen. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Bad Hindelang - Das traditionelle Jochpass-Rennen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Die Geschichte begann am 16. September 2023: Auf der damals noch ungeteerten Straße zeigten 80 Motorrad- und Autofahrer ihr Können. Und die schnellste Zeit fuhr eine Frau: Ada Otto! Wer war diese erfolgreiche „Automobilistin“?

Das Jochpass-Rennen feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag (wir berichteten). Die Geschichte begann am 16. September 1923.

Über die zahlreichen Frauen am Steuer in den 1920er Jahren existiert eine reichhaltige Literatur, Ada Otto wird jedoch in keinem dieser Bücher erwähnt. Die einzige Quelle, die auf sie persönlich eingeht, ist ein Blogeintrag von Birgit Donhauser und Tanja Praske auf der Online-Seite der Münchner Stadtbibliothek. Hinweise findet man in den Abhandlungen über die Geschichte der bayerischen Luftfahrtindustrie, in denen auf sie als Ehefrau von Gustav Otto eingegangen wird, sowie in der zeitgenössischen Presse.

Ada Otto: Illustre Verbindungen zum Hause Benz

Von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird Ada Otto erst 1912, als sie 20-jährig den neun Jahre älteren Gustav heiratet. Das Paar nutzt die Gelegenheit für eine spektakuläre Werbeaktion: Am 12. Dezember absolvieren sie einen Aufsehen erregenden Hochzeitsflug vom Oberwiesenfeld (heute Olympiagelände) in München nach Freising und zurück.

Ob bei der Idee Bertha Benz Pate stand? Sie fuhr im August 1888, als erste Autofahrerin der Welt, zwei Jahre nach dem ihr Mann Carl das weltweit erste Patent auf ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor erhalten hatte, von zwei Söhnen begleitet, mit einem dreirädrigen Motorwagen von Mannheim nach Pforzheim. Der Legende nach wusste der Ehemann nichts davon. „So hab‘ ich als erste gezeigt, dass dem ‚Papa Benz‘ sein Automobil auch für weite Strecken gut ist“, erinnerte sie sich später.



Nikolaus August Otto ist Erfinder des Viertakterverbrennungsmotors

Für die Firma Benz bedeutete diese gelungene Werbefahrt den Durchbruch. Die Auswirkungen des Hochzeitsfluges sind weniger offensichtlich, aber vielleicht trug er dazu bei, dass die Firmen von Gustav Otto, dem „Pionier der bayerischen Luftfahrtindustrie“, in den kommenden Jahren florierten. Der jüngste Sohn von Nikolaus August Otto, dem Erfinder des Viertakterverbrennungsmotors („Otto-Motor“), baute als erster in Bayern Flugzeuge, zunächst in Puchheim, ab 1911 in der Schleißheimer Straße, zwei Jahre später auch in der Neulerchenfeldstraße (heute BMW-Stammwerk) in München.

Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren gehörte, dass Otto seit 1912 eine Monopolstellung als Ausrüster der Königlich Bayerischen Fliegertruppen erlangte. Er, einer der ersten deutschen Fluglehrer überhaupt, bildete auch die Piloten aus. Im Krieg erwiesen sich die Flugzeuge jedoch als veraltet, die Aufträge blieben aus, Ende 1915 musste die Firma Konkurs anmelden. Sie wurde von einem Bankenkonsortium übernommen:

Otto stellt von Flugzeugen auf Automobile um

Die so entstandenen Bayerischen Flugzeugwerke AG fusionierten später mit der Bayerischen Motorenwerke GmbH unter dem Namen BMW. Im Emblem des Münchner Autobauers erinnern die weiß-blauen Felder im Kreis noch heute an einen sich drehenden Flugzeugpropeller und so an die Vorgeschichte des Unternehmens. 1917 war Gustav Otto wieder aktiv und baute Flugzeuge nach Lizenz. Ende des Krieges hatte seine Firma mehr als tausend Beschäftigte. Nach dem Versailler Vertrag wurden keine Militärflugzeuge mehr gebraucht, deswegen versuchte er neue Wege zu gehen: Otto stellte Motorfahrräder, Motorboote, Landmaschinen her. Und Automobile, ab 1923 in Starnberg.



Ada Otto hat eine „schneidige Fahrweise“

In diesem Jahr betritt Ada Otto als Rennfahrerin die Bühne. Am 2. September gewinnt sie die Rusel-Bergfahrt mit der Rekordzeit von 4.49,3 Minuten auf der knapp sechs Kilometer langen Bergstrecke. Die Deggendorfer Zeitung lobte ihre „schneidige Fahrweise“. Zwei Wochen später kann sie ihren Triumph auf dem Jochpass wiederholen. Sie erwarb schnell den Ruf einer erfolgreichen Automobilistin. Die vorhandenen Quellen belegen, dass sie 1924 an der Sternfahrt des Automobil-Clubs an den Walchensee und an einem Autorennen in Baden-Baden teilgenommen hat.



Eleganz und Schönheit ziehen

Außer den Fotos über den Hochzeitsflug sind von ihr zwei Bilder bekannt. Das erste, das in diesem Artikel dank der Zustimmung von Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen veröffentlicht wird, ist ein für die 20-er Jahre typisches Werbefoto. Nicht die technische Leistung, sondern die Eleganz und die Schönheit, die die abgebildete Dame mit dem Fahrzeug verbinden, stehen im Vordergrund.

Autos waren ein Luxus, den sich nur eine kleine gesellschaftliche Schicht leisten konnte. Bei einer Kaufentscheidung spielte das erworbene Renommee eine wichtigere Rolle als der Preis. Das Schloss Nymphenburg als Hintergrund, das unweit der Wohnung des Ehepaares in der Widenmayerstraße und des Betriebsgelände des Flugzeugwerkes lag, ist geschickt gewählt.



Hund mit an Bord

Der Bubikopf, das heißt kurze Haare, die knapp über die Ohren reichen, ist zum Symbol der selbstbewussten „neuen Frau“ der Goldenen Zwanziger geworden. Ada Otto trägt darüber eine Mütze, die ähnlich wie der zeittypische Topfhut, ihre Gesichtszüge – und damit ihre Individualität – mehr hervorhebt als die dekorativen Hüte der Vorkriegszeit. Dass auf den Bildern, die eine emotionale Verbindung zwischen Technik und Frau suggerieren, ein Hund kaum fehlen durfte, geht auf Dorothy Levitt, die als erste Rennfahrerin Englands, als erste Motorjournalistin und als Erfinderin des Rückspiegels in die Geschichte einging, zurück: Sie riet Frauen, auf einsame Fahrten einen Hund und einen Revolver mitzunehmen.



Das zweite Bild ist 1924 in der Zeitschrift „Die Dame“ erschienen und entstand am Rande eines Autorennens in Baden-Baden. Ada Otto sitzt in ihrem Auto und wird – von überwiegend männlichem – Publikum bewundert. Hier trägt sie einen Topfhut und ein legeres Sommerkleid. Das Idealbild der sportlichen Frau revolutionierte auch die Mode: Die Kleidung musste Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Im Charleston-Kleid im Rennwagen

Obwohl das weibliche Outfit sich in vielerlei Hinsicht dem der Männer oder eher der Knaben annäherte, blieb der Anspruch, immer gut auszusehen, unverändert. Zu den legendären Geschichten gehört die Zielankunft von Ernes Merck, die 1927 beim Klausenrennen (21,5 km Strecke am Klausenpass mit 1237 Höhenmeterunterschied, 136 Kurven, davon 57 Kehren, wobei das Lenken der damaligen Fahrzeuge ein richtiger Kraftakt war) auf dem zweiten Platz landete und in einem kurzen Charleston-Kleid und feinen Schuhen aus ihrem Auto stieg.



Zwei Selbstmorde

Ein „Höhenrausch“ – so der Titel des Buches von Harald Jähner über die Zeit zwischen 1918 und 1933 – ist mit dem Risiko des schnellen Absturzes verbunden. Am 11. August 1925 setzte Ada Otto ihrem in atemberaubendem Tempo geführten Leben selbst, mit der eigenen Pistole, ein Ende. Was wir über die möglichen Hintergründe wissen: Kurz vorher hat sie sich von ihrem Mann getrennt und heiratete den Frankfurter Industriellen Hoff.

Die Geschäfte von Gustav Otto liefen nicht besonders gut. Was die damaligen Presseberichte ahnen lassen: Auf Adas kostspielige Lebensführung und ihre Affäre mit Hoff reagierte ihr Mann „jähzornig“, zwischen den Ehepartnern kam es regelmäßig zu „heftigen Auseinandersetzungen“. Ein halbes Jahr später, am 28. Februar 1926 nahm sich auch Gustav Otto das Leben. Bereits nach dem Konkurs seiner Firma landete er in einem Nervensanatorium. Danach soll er regelmäßig an Depressionen gelitten haben. Das Ausbleiben des wirtschaftlichen Erfolgs, die Scheidung und den Selbstmord seiner Frau hat er offensichtlich nicht überwinden können. Sie lagen im Trend: Die Selbstmordrate in Deutschland war zweimal so hoch wie in England und dreimal wie in Frankreich.

Die wagemutige und rasante Ada Otto

„Ada Hof war eine Sportlerin allerersten Ranges, gleichviel ob es sich um Auto, Segel, Flugzeug oder sonst einen Sport handelte, der hohe Anforderungen an Können und Nerven stellte“, schrieb die AZ am Morgen im Nachruf. Als Nachweis ihrer „Unerschrockenheit und Kaltblütigkeit“ beschreibt die Zeitung einige Anekdoten:

Als ihr Segelboot bei stürmischem Wetter mitten im Starnberger See kenterte, konnte sie die Nachricht von ihrem eigenen Tod per Telefon persönlich entgegennehmen, denn sie hatte die Kraft, ans Ufer zu schwimmen. Oder: Bei einem Autorennen kämpften zwei Fahrzeuge um den ersten Platz und blockierten die ganze Straßenbreite. Sie kam von hinten angeschossen und überholte sie, indem sie wagemutig die Abkürzung über den Graben nahm.

Das Auto spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau

Autos haben für die Gleichberechtigung einen wesentlichen Beitrag geleistet, mindestens für die, die es sich leisten konnten. „Eine Frau, die jederzeit entscheiden kann, wohin sie geht und fährt, entzieht sich patriarchalischem Einfluss, Schutz und Macht“, schreiben Susanne Vieser und Beate Gabelt. Die Aufmerksamkeit und die Bedeutung, die Frauen in der frühen Geschichte des Automobils spielten, ist viel größer als heute.

Um neben Bertha Benz ein paar weitere deutsche Beispiele zu nennen: Clärenore Stinnes, 1927 mit 17 Siegen Europas erfolgreichste Rennfahrerin, war der erste Mensch, der die Erde mit einem Auto umrundete. Charlotte Priesner war die erste Frau, die eine Automechaniker-Lehre absolvierte. Die Kenntnisse der gleichen Ausbildung trugen dazu bei, dass Erika Mann 1931 die Europa-Rally mit mehr als 10.000 Kilometern gewinnen konnte.

Ernes Merck, seit 1926 Profirennfahrerin, war die erste Werk-Fahrerin bei Mercedes-Benz. Für die weibliche Begeisterung fürs Automobil leistete die Schauspielerin und Schriftstellerin Ruth Landshoff-Yorck einen großen Beitrag: Ihrem Rat, dem eigenen Auto, bevor man es nachts in der Garage abstellt, einen Kuss auf die Kühlerhaube zu drücken, folgten etliche Motorbegeisterte. An die großartigen Leistungen dieser Frauen, zu denen auch Ada Otto gehörte, zu erinnern, bietet das Jubiläum des Jochpassrennens einen willkommenen Anlass.



