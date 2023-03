Das sagen Betroffene und Unterstützer zu Aktionen der „Letzten Generation“ in Kempten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Unterstützer der „Letzten Generation“ bei einer Protestaktion in Kempten. © privat

Kempten/Allgäu - Seit Monaten sorgt die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen für Aufsehen – auch in Kempten. Der Kreisbote hat mit einem Unterstützer der „Letzten Generation“, der Polizei und Betroffenen der Straßenblockaden gesprochen.

Gerade der morgendliche Weg zum Arbeitsplatz im Berufsverkehr ist oft nervenaufreibend. Da kommt eine blockierte Straße im Allgemeinen selten gelegen. Dementsprechend genervt reagieren Verkehrsteilnehmer teilweise auf die Aktivisten der „Letzten Generation“, die sich seit Monaten unter anderem an Straßen festkleben. Jedoch gibt es auch Unterstützer.

In Kempten wurde u.a. vor dem Berliner Platz und einer Autobahnabfahrt protestiert. Sie würden Standorte für ihre Aktionen auswählen, an denen das Potenzial, den Verkehr zu unterbrechen, hoch ist und viele Menschen aufeinander treffen – damit ihr Protest auch sichtbar wird, erklärte Maximilian Wallstein, ein Unterstützer der „Letzten Generation“, im Interview mit dem Kreisboten.

Kritik an Standortwahl

Auf wenig Gegenliebe stieß eine Wahl bei Thomas Kappler, Betriebsleiter und Prokurist der Kemptener Verkehrsbetriebe. Bei der Aktion in der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt wurde nämlich die Busspur blockiert. Aus seiner Sicht sei dadurch gezielt der ÖPNV und damit ein umweltfreundliches Verkehrsmittel ausgebremst worden, kritisierte Kappler, dafür habe er kein Verständnis. Es gebe keine Möglichkeit, die Busfahrer auf solche Situationen vorzubereiten. Wenn die Straße, egal ob durch einen Unfall oder einen Protest gesperrt ist, würden die Fahrer natürlich stehen bleiben.

Dass es durch die Blockaden zu Verspätungen oder Ausfällen im ÖPNV komme, würden die Aktivisten bedauern. Jedoch gehe es um ein größeres Problem als die Entscheidung zwischen ÖPNV und Pkw, so Wallstein. Es sei nicht das Hauptanliegen der „Letzten Generation“, den Menschen zu sagen, wie sie sich fortbewegen sollen. Es brauche eine gesamtgesellschaftliche Lösung, ist sich Wallstein sicher. Mit den Aktionen soll laut dem Unterstützer verdeutlicht werden, dass es ein „Weiter so“ nicht geben darf, wenn der Wandel noch zu schaffen sein soll. Dafür brauche es vor allen Dingen politische Maßnahmen, bekräftigt Wallstein.

Polizei und Passanten

Ob das Loslösen von der Straße Schmerzen bei den Aktivisten verursache, hänge vom Vorgehen der Polizeibeamten ab, gibt Wallstein an. Wenn diese weniger sanft agieren, könne es zu leichten Verletzungen kommen. In Kempten sei das seines Wissens nach nicht passiert. Jedoch hätten Autofahrer bei einer Aktion ungehalten reagiert und die Demonstranten an ihren Rucksäcken gezogen. Das könne durchaus gefährlich sein, wenn dadurch Druck auf den Hals ausgeübt wird, sagte Wallstein.

Die Polizei unterliege dem Neutralitätsgesetz und äußere sich demnach nicht zu politischen Meinungen, erklärte Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf die Frage, wie die Polizei zu den Aktionen der „Letzten Generation“ steht. Letztendlich müssten die Beamten sowohl für die Sicherheit von Demonstrationsteilnehmenden als auch für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Das sei eine Doppelaufgabe, so Geißler.

Obwohl die „Letzte Generation“ mit ihrem Vorgehen bei den Betroffenen der Straßenblockaden in Kempten – wie auch deutschlandweit – vor allem auf Ablehnung traf, wurden vor Ort auch weitere Unterstützer gefunden. Es würden immer mehr Menschen zu ihren Versammlungen kommen, berichtete Wallstein. Demnach sind auch weitere Aktionen geplant.

Forderungen der „Letzten Generation“

Bekannte Forderungen der „Letzten Generation“ sind die Einführung eines Tempolimits von 100 km/h auf deutschen Autobahnen sowie ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Dies seien zwei einfache Sicherheitsmaßnahmen, die einem großen Teil der Bevölkerung zu Gute kommen würden, sagte Wallstein. Jedoch habe man gesehen, dass die Bundesregierung diesen Forderungen „in keinster Weise“ nachkomme, kritisierte der Unterstützer. Daher fordert die „Letzte Generation“ die Bundesregierung auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen. Dieser soll Maßnahmen erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 emissionsfrei wird. Weiter soll die Regierung u.a. öffentlich zusagen, die mit den erarbeiteten Maßnahmen verbundenen Gesetzesvorhaben in das Parlament einzubringen, wie es auf der Website der „Letzten Generation“ heißt.