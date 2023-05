Alle ins Kneippbecken! Unterstützung für weiteren Weltrekordversuch in Bad Wörishofen gesucht

Bad Wörishofen will‘s noch einmal wissen. Im Juli startet die Kneippstadt den Weltrekordversuch in der Disziplin weltgrößter Hydrotherapie-Vortrag mit Wassertreten. Helfende Hände sind noch gesucht. © Symbolbild: Panthermedia/Jenny Sturm

Bad Wörishofen – Das Kneippheilbad Bad Wörishofen, Ursprungsort der Kneipptherapie, wird in diesem Jahr einen weiteren Weltrekordversuch starten: den größten Hydrotherapie-Vortrag mit Wassertreten.

Nach demlängsten Armbad der Welt im Jahr 2011 wird nun gemäß der Kneipp’schen Philosophie der Versuch für den „Weltweit größten Hydrotherapie-Vortrag mit anschließendem Wassertreten“ angetreten. Dabei sollen so viele Menschen wie möglich an den einzelnen Wassertretanlagen im Wörishofer Stadtgebiet an einem Vortrag über die Hydrotherapie nach Kneipp teilnehmen. Im Anschluss daran heißt es: „ab ins Wasser“ und Wassertreten.

Kneippstadt Bad Wörishofen hat die meisten Wassertretanlagen

Bad Wörishofen ist die Stadt mit den meisten öffentlichen Wassertret­anlagen, 22 an der Zahl. Hinzu kommen zahlreiche private Anlagen, die ebenfalls teilnehmen können. Daher wird der Rekordversuch auch an so vielen Anlagen wie möglich stattfinden, ohne bis jetzt eine konkrete Zahl nennen zu können. Unterstützt wird der Kur- und Tourismusbetrieb von der Sebastian-Kneipp-Schule, der Berufsfachschule für Physiotherapie und Massage. Zudem wird ein Official Guinness ­World Records Judge vor Ort sein.

Der Versuch ist in ein Rekordwochenende von Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Juli, eingebettet und findet am Samstag, 22. Juli, statt.



Freude steht im Vordergrund beim Kneipp-Weltrekord-Versuch

„Das ganzheitliche Naturheilverfahren nach Pfarrer Sebastian Kneipp befähigt wie kein anderes zu einer selbstbestimmten Erhaltung der eigenen Gesundheit. Gerade in der momentanen Zeit, ist für die eigene Gesundheit der Lebensstil nach Pfarrer Sebastian Kneipp eine effektive und damit wertvolle Präventivmaßnahme“, heißt es in einer Mitteilung.

„Eine Aktion wie dieser Weltrekordversuch ist die perfekte Möglichkeit, die Gemeinschaft und das Wir-Gefühl in Bad Wörishofen und Umgebung zu festigen, Tages­touristen zu motivieren, unsere Stadt zu besuchen und auch ein junges Publikum für die Lehren Kneipps zu begeistern.“ Im Vordergrund stehen natürlich auch die Freude, der Spaß an der Sache und das gemeinschaftliche Erlebnis.



Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht

An jeder Kneippanlage werden unterstützende Hände benötigt, um den geplanten Ablauf zu gewährleisten. Dazu werden noch freiwillige Helfer gesucht. Wer Lust hat, den Kur- und Tourismusbetrieb zu unterstützen oder jemand kennt, der das gerne möchte, kann sich beim Kur- und Tourismusbetrieb oder unter www.bad-woerishofen.de melden. Auch Teilnehmende können sich bereits jetzt online anmelden.



Veranstaltungen dieser Größenordnung erfordern nicht nur eine perfekte Organisation, sondern auch ein entsprechendes Budget. Aus diesem Grund ist der Kur- und Tourismusbetrieb auf Unterstützer angewiesen und sucht nach Sponsoren für das Event. Bei Interesse ist Nicole Beisel die Ansprechpartnerin im Kur- und Tourismusbetrieb, Tel. 08247/9933-30, E-Mail: nicole.beisel@bad-woerishofen.de, auch für einen persönlichen Termin.

