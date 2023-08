Laura Holzmann und Tanja Kennerknecht bilden das einzige Frauenteam beim Jochpass-Rennen 

„Ein Traum geht in Erfüllung“

Bad Hindelang – In diesem Herbst wird das Jochpass-Rennen 100 Jahre alt. Die schnellste Zeit fuhr 1923 eine Frau: Ada Otto (wir berichteten). Auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung sind manche Fahrerinnen dabei. Aber nur das Team Laura Holzmann und Tanja Kennerknecht besteht aus zwei Frauen.

Die Leidenschaft für Autos und den Motorsport haben beide bereits als Kind entdeckt. Als Tochter von Silke und Thomas Fersch wurde diese Laura Holzmann sozusagen in die Wiege gelegt. Das Autohaus der Familie unterstützt das Jochpass Oldtimer Memorial von Anfang an. Vater Thomas und Schwester Luise gehen auch dieses Jahr als Familien-Duo an den Start. Mutter Silke und ihre Freundin Sylvia Wimmer bildeten bereits 2005 ein Frauenteam und sorgten für Aufsehen.

„Ich bin im Motorsportverein großgeworden“, sagt Tanja Kennerknecht. Sie sei dreieinhalb Jahre alt gewesen, als sie in der MSG Sonthofen mit dem Kartfahren angefangen habe. Zuerst mit ihrem damals siebenjährigen Bruder zusammen, ab ihrem achten Lebensjahr selbst. 2020 holte sie den Allgäuer Meistertitel. Im selben Jahr begann sie mit ihrer Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin im Autohaus Fersch.

Das einzige Frauenteam beim Jochpass-Rennen: Wer steckt dahinter?

Sie war die erste weibliche Auszubildende in der Werkstatt. Die Befürchtung, dass ein junges, zierliches Mädchen mit Vorurteilen konfrontiert werden könnte, habe sich nicht bewahrheitet. „Das ist nie Thema gewesen. Ich fühle mich hier von Anfang an sehr wohl“, sagt die 22-Jährige. Als sie im Februar dieses Jahres ihre Lehre abgeschlossen hatte, wechselte sie trotzdem ins Büro. „Ich habe gleichzeitig einen Abschluss als Automobil-Service-Beraterin erworben“, erklärt Tanja Kennerknecht den Grund. „Für das Autohaus ist es ein großer Vorteil, wenn eine Mitarbeiterin bei der Direktannahme über technisches Verständnis verfügt und einiges abfangen kann“, ergänzt Laura Holzmann.

Die 29-Jährige ist erst seit 2020 im elterlichen Betrieb tätig. Sie hat nach ihrem Journalismus- und Public-Relations-Studium in einer Hamburger PR-Agentur gearbeitet. „Ich habe aber festgestellt, dass ich kein Großstadtmensch bin, und wollte ins Allgäu zurück“, erzählt sie. Verantwortlich ist sie für die Bereiche Buchhaltung und Marketing. „Ich habe einen kurzen Arbeitsweg und ich freue mich, für die eigene Familie arbeiten zu können“, meint Holzmann.

Frauen mit Benzin im Blut

Die Geschichte der Firma beweise, dass Benzin den Frauen der Familie schon immer im Blut gelegen habe. Drei der fünf Töchter des Firmengründers Eduard Müller führten jeweils eine Tankstelle, zwei fuhren gleichzeitig Taxi. Den Grundstein für den heutigen Betrieb legte Berta, die später den Automechaniker Karl Fersch heiratete, 1952 mit der Eröffnung einer Aral-Tankstelle. Ihre Schwester Dora führte nebenan die Shell-Tankstelle, die man bis heute auf dem Firmengelände im Original anschauen kann. Der Vater und der Großvater von Laura Holzmann sammeln seit Jahrzehnten alte Autos, die inzwischen zwei Etagen einer Ausstellungshalle füllen.

Dort steht auch der MG B GT (Baujahr 1971, 92 PS), mit dem die beiden jungen Frauen im Oktober am Jochpass starten werden. „Die Leidenschaft für Oldtimer ist in unserer Familie wie eine Selbstverständlichkeit“, sagt die 29-jährige Hindelangerin. „Ich bin mit meinem Vater oft mitgefahren, aber allein wollte ich nicht am Rennen teilnehmen.“ Als Tanja Kennerknecht am Rande der letztjährigen Veranstaltung ihre beim Rennen gemachten Fotos Thomas Fersch zeigte, überraschte er die beiden jungen Frauen mit der Aussage: „Nächstes Jahr macht ihr ein Frauenteam.“ Die Antwort kam prompt: „Wir haben nichts dagegen.“ „Und daran hat sich nichts geändert“, schmunzelt die 22-Jährige.

Träume werden wahr

Sie und ihre Familie haben eine andere, aber genauso lange Verbindung mit dem Jochpass Oldtimer Memorial: Die MSG Sonthofen stellt traditionell die Streckenposten. Bereits ihre Mutter war dabei und nahm ihre Kinder mit. Letztes Jahr durfte Tanja gemeinsam mit ihrem Bruder das erste Mal einen eigenen Posten betreuen. „Ich hatte bereits als Kind gedacht, es wäre cool mitzufahren. Aber ich hätte nie gedacht, dass es je soweit kommen könnte“, erinnert sie sich. Man brauche dafür schließlich einen Startplatz, das entsprechende Startgeld, ein Auto und jemanden, der mitfährt.

Vor einem Jahr habe sie in der Werkstatt die Bremse des MG entlüftet. Bei den Oldtimern mache man das manuell, mithilfe des Bremspedals. Sie habe in zwei Metern Höhe auf der Hebebühne im Oldtimer gesessen und gedacht: „Es wäre schön, damit zu fahren.“ Die Freude ist ihr ins Gesicht geschrieben: „Für mich geht jetzt ein Traum in Erfüllung und das bedeutet mir sehr viel!“

Jochpass-Rennen: „Es ist schwer zu akzeptieren, dass es bald vorbei sein könnte“

„Man weiß nicht, wie lange es das Jochpass-Rennen gibt“, meint Laura Holzmann. Das sei für sie auch ein Grund, jetzt unbedingt mitzufahren. „Es ist schwer zu akzeptieren, dass es bald vorbei sein könnte, wenn man damit aufgewachsen ist.“ Früher, etwa mit zehn Jahren, sei sie mit ihrer Schwester von Fahrer zu Fahrer gelaufen, um im Programmheft Autogramme zu sammeln. „Manche haben sich gefreut, manche waren irritiert.“ Sie fährt fort: „Der Weihnachtsmarkt und das Jochpass-Rennen: Beide sind eng mit Bad Hindelang verbunden. Es wäre komisch, wenn eins der beiden nicht mehr da wäre.“

Die Veranstaltung sei auch für den Tourismus vor Ort wichtig, ergänzt Tanja Kennerknecht. „Mitte Oktober verbinden die Menschen hier wie automatisch mit vielen historischen Fahrzeugen in großer Vielfalt und den unterschiedlichsten Ausführungen.“ Das schöne Gemeinschaftserlebnis gehöre ebenfalls dazu, so Holzmann. „Viele Freundschaften sind in den letzten Jahren am Jochpass entstanden. Das Wochenende ist ein Treffen für Gleichgesinnte, von denen sich etliche sonst nicht sehen.“ Bisher haben beide keine Rennerfahrung.

Als Laura Holzmann aus Hamburg, wo sie kein Auto gebraucht habe, ins Allgäu zurückkam, hat sie einige Male wegen zu schnellen Fahrens Strafe zahlen müssen. Manche Freunde bezeichneten sie mit Augenzwinkern als Niki Laura. Inzwischen habe sie alles unter Kontrolle, was bei dem Oldtimer Memorial, wo nicht die Schnelligkeit, sondern das gute Timing zählt, von Vorteil sein kann. Hier ist die Rolle der Co-Fahrerin von hoher Bedeutung: Sie stoppt die Zeit und ist während der Fahrt für die Abstimmung zuständig. Die jungen Frauen haben vor, im Vorfeld gemeinsam zu üben und von Holzmanns ehemaligem Fahrlehrer Kurt Porsche Tipps zu holen. Die Rollen für Oktober werden im Vorfeld nicht festgelegt: Sie wollen sich abwechseln, damit beide Spaß in beiden Funktionen haben können.

Spaß haben und Erfahrung sammeln

Ihr wichtigstes Ziel bei dem Rennen ist, heil ins Ziel zu kommen und das Auto unbeschädigt zurückzubringen. „Wir wollen nicht unbedingt eine gute Platzierung erreichen, aber haben den Ehrgeiz, die Herausforderung ernst zu nehmen und uns gut zu schlagen“, darin sind sich beide einig. Für alle, die hier wohnen, sei es ein zusätzlicher Reiz, die Straße, auf der man im Alltag auf Busse, Motorrad- und Fahrradfahrer achten müsse, einmal ohne Gegenverkehr hochzufahren.

Laura Holzmann nimmt sich vor, einen Tick besser als ihr Vater zu sein: „Es könnte aber schwierig werden.“ Tanja Kennerknecht sagt: „Wir wollen Spaß haben und neue Erfahrungen sammeln“, und fügt hinzu: „Ich sehe keinen Grund dafür, warum nicht mehr Frauen mitfahren sollten. Ich finde es cool.“