Naturpark Nagelfluhkette „geht“ weiter

Ein Teil der Besucherlenkung: Auch in diesem Jahr sollen wieder zwei weitere Wegabschnitte entlang der Nagelfluhkette saniert werden. © Anne Mareike Rathjen

Oberallgäu – Die Bürgermeister der 15 Naturpark-Mitgliedsgemeinden beschlossen in der jüngsten Mitgliederversammlung neue Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte und wollen die Besucherlenkung im Schutzgebiet fortsetzen.

Der länderübergreifende Naturpark Nagelfluhkette hat auf seiner Mitgliederversammlung ein umfangreiches Jahresprogramm länderübergreifend verabschiedet. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Gemeindechefs der 15 Naturpark-Gemeinden auf Allgäuer und Vorarlberger Seite des Schutzgebietes. „Das kompetente Team des Naturparkshat im vergangenen Jahr sehr gute, fruchtbare Arbeit geleistet. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir freuen uns auf wertvolle und wichtige Projekte, die 2023 angepackt werden, um unsere Kulturlandschaft zu pflegen, weiterzuentwickeln und die Menschen für den Schatz, den wir vor der Haustür haben, zu sensibilisieren“, sagt Vorsitzender Martin Beckel, Bürgermeister von Oberstaufen. In der Versammlung wurde auch skizziert, was der Naturpark 2023 und darüber hinaus vor hat: In diesem Jahr sollen Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte in Höhe von 300.000 Euro beantragt und umgesetzt werden.

Naturpark Nagelfluhkette: Die Besucherlenkung wird fortgeführt

Dazu gehören zwei weitere Wegabschnitte rund um Seelekopf und Sedererstuiben auf der beliebten Wanderroute der Nagelfluhkette, die wiederhergestellt werden sollen; zudem eine Moorrenaturierung sowie weitere Landschaftspflegeprojekte. Außerdem sollen künftig Flusskrebsvorkommen erfasst werden. Die Besucherlenkung im Gelände soll fortgeführt werden, haben die Bürgermeister der 15 Mitgliedsgemeinden des Naturparks beschlossen.

Die digitale Besucherlenkung soll in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberallgäu optimiert werden. Die Kooperation mit Outdooractive in Immenstadt gewinnt im Zuge dessen an Bedeutung. Als eines der ersten Euregio Interreg-Projekte wurde das „Hotspot Management“ bewilligt. Dabei geht es um die Planung von Infopoints im Gelände und die Abstimmung in der touristischen Informationskette.

Was ist eine Naturparkschule?

Aktuell hat der Naturpark Nagelfluhkette neun Partnerschulen, die ihren Heimat- und Sachunterricht in Zusammenarbeit mit dem Schutzgebiet und seinen Partnern gestalten: die sogenannten Naturparkschulen. 2024 soll eine zehnte Naturparkschule auf Vorarlberger Seite des Naturparks in Langenegg hinzukommen, wie auf der Mitgliederversammlung beschlossen wurde.

Die beliebten dreitägigen Junior Ranger Ausbildungen in den Sommerferien für neunbis zwölfjährige Nachwuchsforscher bleiben erhalten und sollen weiterentwickelt werden. Bei den Ausbildungen lernen die Kids die Lebensräume Wiese, Wasser, Wald, Moor und Kultur kennen und die Vielfalt des Naturparkgebiets.

Naturparkzentrum

Im vergangenen Jahr haben mehr als 128.000 Menschen das Naturparkzentrum besucht. In Kooperation mit Alpsee-Immenstadt Tourismus und den Tourismusbetrieben der Mitgliedsgemeinden konnten mehr als 70 Veranstaltungen des Bildungs- und Erlebnisprogramms intensiv unter Einheimischen und Urlaubern angeboten werden.

Langfristig soll das Naturparkzentrum neu gestaltet werden. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Tag der offenen Tür (4. Juni) sowie eine Themenwoche mit Schwerpunkt „Wasser“ (4. bis 9. September) geben

Weitere Projekte

Als eines der ersten Interreg-Großprojekte ist „Ökosystemleistungen“ angelaufen. Bei diesem Projekt wirft der Naturpark mit seinen Partnern einen Blick in die Zukunft. Es sollen die vielfältigen Werte und Leistungen der Kulturlandschaft erfasst werden, um eine Grundlage zu haben und gemeinsam mit den Naturpark-Partnern in Land- und Forstwirtschaft die Landschaft „klimafit“ zu gestalten.