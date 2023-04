Ann-Kathrin Kemmler ist die neue Leiterin von Pro Familia

Sie will „bedürfnisorientiert“ arbeiten: Die neue Leiterin von Pro Familia Ann-Kathrin Kemmler. © Pro Familia/Benz

Kempten/Allgäu – Es war während ihrer Arbeit als Hebamme im Kreißsaal in der Uniklinik Tübingen, als Ann-Kathrin Kemmler für sich entschied, einen neuen Weg zu gehen. Den Weg zur Beratungsstelle Pro Familia nach Kempten. Denn die gebürtige Tübingerin hat dort festgestellt, wie viele Frauen von einer Beratung profitieren. Diese Intention, eine offene, vertrauliche Beratung für die eigene Lebenswelt, ist es auch, was Kemmler als Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht. Seit Januar leitet sie die Pro-Familia-Beratungsstelle mit Außenstelle in Füssen und einem Einzugsgebiet, das sich von Kempten über die Landkreise Ober- und Ostallgäu, die Stadt Kaufbeuren bis nach Lindau erstreckt.

Die Beratungsstelle Pro Familia in Kempten war aufgrund des Weggangs der vorherigen Leiterin eine Zeit lang ohne Leitung, bevor Kemmler im Januar übernahm. Die 30-Jährige hat den Masterstudiengang Sozialwissenschaften absolviert und den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaften gemacht und sammelte Berufserfahrung als akademische Praxisanleiterin am Universitätsklinikum Tübingen, als Dozentin an der Uni Tübingen sowie als Hebamme und hauptamtliche Mitarbeiterin beim Famlienentlastenden Dienst beim Freundeskreis Mensch.

Auf diesen Stationen hatte sie auch stets Kontakt mit Beratungstätigkeiten. Doch es war vor allem die Physiologie der Geburt, die die Tübingerin so sehr faszinierte, dass sie noch eine Ausbildung zur Hebamme abschloss. Der Einrichtung Pro Familia ist die 30-Jährige deshalb zugetan, weil diese Angebote „bedürfnisorientiert, offen und vertraulich sind“. Ein gutes Netzwerk im Allgäu biete zudem Unterstützung bei den Entscheidungen.

Pro Familia berät im Allgäu

Die Beratungen erstrecken sich laut Kemmler auf alle Themen rund um Schwangerschaft, Kinderwunsch, Familienplanung und Sexualberatung. Sexuelle Bildung sei ein Schwerpunkt der Angebote für junge Menschen. Aufklärungsarbeit in den Schulen gehöre ebenso dazu wie die gemeinsame Arbeit mit dem Stadtjugendring – zum Beispiel bei dem Projekt „Geheimnis: Ich-Du-Wir“, einem Abenteuerspiel mit direkter Verbindung zur Lebenswelt von Jugendlichen. Auf lockere Art und Weise sollen dabei Schülerinnen und Schüler Zugang zur Sexualität finden.

„Bedarfsorientiert“ zu arbeiten ist Ann-Kathrin Kemmlers Schwerpunkt bei ihrer Arbeit. Denn die Anliegen, die bei den Beratungsgesprächen vorgebracht werden, würden sich quer durch alle Altersgruppen ziehen. Unterstützt wird Kemmler von neun Mitarbeiterinnen, davon acht in Teilzeit. Und dass das Allgäu ihr auserwählter beruflicher Wunschort geworden ist, liege nicht nur daran, dass die Landschaft ihre Reize hat, sagt die 30-Jährige lächelnd. Auch ihr Partner habe hier seinen beruflichen Lebensmittelpunkt. Erreichbar ist Pro Familia per Mail an info@profamilia.de oder übers Telefon unter der Nummer 0831/960 7740.