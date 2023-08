Schüsse in Amberg: Polizei nimmt Gewalttäter fest

Von: Felix Gattinger

Der Schütze von Amberg ist festgenommen und schweigt zu den Taten. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Allgäu – Nach intensiven überregionalen Fahndungsaktionen ist nun der Mann Festgenommen worden, der nach Zeugenaussagen in Amberg (Unterallgäu) mit einer Pistole um sich geschossen hatte.

Laut Polizeibericht wurde der wegen Gewaltdelikten einschlägig vorbestrafte 28-jährige Tatverdächtige gestern Abend auf offener Straße in Fürstenfeldbruck festgenommen, nachdem der Einsatzzentrale in Ingolstadt dort ein Streit gemeldet worden war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Mann für die Schussabgabe in Amberg verantwortlich sein. Bei der Verhaftung trug der Mann ein Pfefferspray bei sich, sowie eine Schreckschusspistole, für die er keine Waffenerlaubnis hat.

Bislang machte der Tatverdächtige noch keine Angaben zur Sache. Ihm wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen und in Amberg und Fürstenfeldbruck Menschen bedroht zu haben. Im Laufe des heutigen Tages soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.