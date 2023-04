Allgäu: Über eine Million Euro mit geklauten Elektronikmodulen ergaunert

Zahlreiche Elektronikartikel, die ein 53-Jähriger im Internet zum Verkauf anbot, stellte die Kripo Memmingen zuletzt sicher. Es handelt sich mutmaßlich um Diebesgut. © Kripo Memmingen

Memmingen – Ein 53-Jähriger steht unter Verdacht, gestohlene Elektronikmodule gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Dabei soll der Mann einen Umsatz von mehr als einer Million Euro eingestrichen haben. Das berichtet die Kripo Memmingen, die in diesem Zusammenhang mehrere Wohnungen durchsucht hat.

Ein geschädigtes Unternehmen aus dem Landkreis Unterallgäu hatte die Kripo informiert, dass der 53-Jährige geklaute Elektronikmodule verkaufen würde. Dort war der Mann einst angestellt gewesen und hatte immer wieder Elektrobauteile aus der Firma mitgehen lassen und anschließend verkauft – dazu lief bereits ein Strafverfahren, an dessen Ende eine rechtskräftige Verurteilung stand, wie die Kripo nun mitteilt.



Aus seinen Fehlern von damals scheint der 53-Jährige nichts gelernt zu haben: Nun stand laut Polizei erneut der Verdacht „des umfangreichen Verkaufs von Diebesgut und damit der gewerbsmäßigen Hehlerei“ im Raum, weshalb die Kripo Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen umfangreiche Ermittlungen durchführte. In einem langwierigen Verfahren fanden die Beamten heraus, dass der Beschuldigte über das Internet Diebesgut deutschlandweit gewinnbringend weiterverkaufte. Elektronischen Steuermodule verhökerte er online auch an Unternehmen im Ausland. So konnte der mutmaßliche Hehler im Zeitraum von Mai 2021 bis Februar 2023 einen Umsatz von über einer Million Euro erwirtschaften.



Weil sich aufgrund der Ermittlungen der Tatverdacht gegen den Beschuldigten erhärtete, erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss und gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl. Zudem konnte laut Polizei ein Vermögensarrest in Höhe der Einnahmen durch den Verkauf des Diebesguts erwirkt werden.



Bei einer Hausdurchsuchung am 8. Februar beschlagnahmten die Beamten im Keller des Beschuldigten mehrere tausend Elektronikteile unterschiedlicher Hersteller. Zudem sicherten sie weitere Beweise, die nun ausgewertet werden sollen.



Zeitgleich durchsuchten die Ermittler die Wohnung eines weiteren Beschuldigten, der offenbar gestohlene Elektronikmodule an den 53-Jährigen verkauft hatte. „Diese hatte er mutmaßlich bei seinem Arbeitgeber entwendet und bei persönlichen Treffen an den Hauptbeschuldigten übergeben“, erklärt ein Sprecher der Kripo.



Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ermittelten die Beamten zudem zwei weitere Beschuldigte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die ebenfalls ihre Arbeitgeber bestohlen hatten und Elektronikmodule an den 53-Jährigen verkauften. Auch ihre Wohnungen wurden durchsucht – ebenfalls mit Erfolg.



Wie viele Unternehmen tatsächlich geschädigt wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.