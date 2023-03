Allgäu und die Bodenseeregion werden größte Wasserstoffregion im Süden

Von: Wolfgang Becker

Wasserstoff als gemeinsames Ziel: Martin Zerta, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (v.li.); Sofia Capito, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik; Alex Eder, Landrat Unterallgäu; Maria Rita Zinnecker, Landrätin Ostallgäu; Silke Frank, DWV; Stefan Bosse, OB Kaufbeuren; Jan Rothenbacher, OB Memmingen; Tobias König, Sektor übergreifende Vernetzung NOW; Elmar Stegmann, Landrat Landkreis Lindau; Erwin Karg, Bürgermeister Fuchstal. © Becker

Allgäu – Die „HyExperts Region HyAllgäu*-Bodensee“ beendete mit einer Abschlusskonferenz die zweite von drei Phasen eines vom Bund geförderten Wasserstoff-Programms. Damit startet nunmehr der nächste Schritt für eine weitere und tiefere Zusammenarbeit in der Herstellung und Nutzung von Wasserstoff in der ganzen Region.

„Seit dem Projektstart vor vier Jahren ist das schon etwas ganz Besonderes“, sagte Silke Frank als Vizepräsidentin vom Deutschen Wasserstoffund Brennstoffzellen-Verband (DWV) in Berlin, „eine derartige Bündelung von Gebietskörperschaften ist schon einmalig.“ Ähnlich äußerte sich Sofia Capito, Geschäftsführerin der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST) aus Ottobrunn: „Die Begeisterung hier in der Region ist außergewöhnlich.“ Mit dem HyAllgäu*-Bodensee-Projekt wird die größte Wasserstoffregion im Süden Deutschlands entwickelt.

Bei der hochrangig besetzten Veranstaltung im Gablonzer Haus mit rund 80 Teilnehmern fast aller zehn beteiligten Kommunen sowie etlichen Unternehmern aus der Region wurde ein Fahrplan für die weitere Umsetzung als Energieträger vorgestellt. Wasserstoff (H 2 ) bringt klimaneutrale Wärme und Mobilität zusammen, ermöglicht Dekarbonisierung in Mittelstand und Industrie, lässt sich emissionsfrei vor Ort gewinnen, macht unabhängiger von Energieimporten und bringt auf diese Weise völlig neue Perspektiven einer regionalen Wertschöpfungskette hervor. Über 120 heimische Akteure waren an der Entwicklung beteiligt und bringen vielfach eigene Projekte ein.

Die Wasserstoffregion Allgäu

In einem Grußwort machte Kaufbeurens Oberbürgermeister deutlich, dass sich die Stadt bereits 2019 zusammen mit der Gemeinde Fuchstal für das HyStarter-Projekt beworben und den Zuschlag bekommen habe. Und am 14. September 2021 sei der erste H 2 -getriebene Zug im Rahmen einer Testfahrt von Kaufbeuren nach Buchloe gerollt. In einer Podiumsrunde diskutierte Silke Frank mit den kommunalen Vertretern, die vor einem Jahr als „HyExperts Region Allgäu*-Bodensee“ gestartet waren und diese nun abgeschlossen haben. „Zehn Gebietskörperschaften, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen“, sagte die Moderatorin der Veranstaltung. „Das gibt es so sonst nicht.“

Elmar Stegmann als Landrat des Landkreises Lindau, der die Federführung im Projekt HyAllgäu*-Bodensee übernommen hat, sagte: „Mit dem Umsetzungskonzept HyAllgäu*-Bodensee haben wir den Boden bereitet, auf dem regionale Unternehmen und Kooperationen aufbauen können. Es geht dabei um die Fragen, wo der Wasserstoff zukünftig gewonnen wird, wo man ihn tanken und nutzen kann, wer welche Produkte und welchen Service in diesem Zusammenhang anbieten könnte. Auch der Zugang zu Fördermöglichkeiten und die Unterstützung vor Ort, um diese in Anspruch zu nehmen, sollen auf dieser Grundlage optimiert werden. Kurz gesagt: Wir haben viel erreicht, auf dem wir jetzt aufbauen können.“

„Es gibt viele Akteure in unserer Region“, sagte Bosse, der unter anderem Interessenten im Fahrzeugantrieb sieht, „aber auch in der Infrastruktur, wo in Zusammenarbeit mit einem Entsorgungsunternehmen aus Biomasse Erzeugung und Einspeisung von H 2 erfolgen könnte.“ Damit sei ein Kreislauf möglich. Landrat Alex Eder (Unterallgäu) sprach von „vielen unterschiedlich Interessierten“: „Wir brauchen ein Netzwerk, um einen möglichst großen Effekt in der Wertschöpfungskette zu erhalten.“ Man müsse regional arbeiten und die Versorgungssicherheit so in die eigene Region holen.

„Wasserstoff ist kein Selbstzweck“

„Ich versuche seit 2015, das Thema bei der Bahn zu platzieren“, so Maria Rita Zinnecker, Landrätin des Ostallgäus, „und ab 2024 fährt der Wasserstoffzug von Augsburg nach Füssen durch das Allgäu.“ Darüber hinaus habe man jetzt über 120 Akteure zusammengeholt, denn es sei wichtig, vom Konzept zur Umsetzung zu kommen: „Wir denken in der Region.“ Speichern sei ein großes Thema und an der neuen Anschlussstelle von B 12 und B 16 sei eine H2-Tankstelle sehr gut denkbar. Auch an einem Elektrolyseur in Marktoberdorf bestehe Interesse. Jan Rothenbacher, OB der Stadt Memmingen machte deutlich: „Wasserstoff ist kein Selbstzweck, sondern findet eine klare Anwendung.“ Ein aktiver Unternehmer wolle die erste Wasserstofftankstelle einrichten, was sich bei der Nähe zum Autobahnkreuz anbiete. „Man braucht mehr volatile Energiequellen“, sagte Sofia Capito und bezeichnete Wasserstoff als „alternativlos und Rückgrat der Energieversorgung unserer Gesellschaft“. Sie sieht in der Sektorenkoppelung der Akteure bezüglich Erzeugung, Speicherung und Nutzung auf der Straße ein wichtiges Ziel.

Mögliche Objekte

Im Hinblick auf die Nutzung und Bereitstellung von Wasserstoff lassen sich konkret die vier Cluster mit Stadt und Landkreis Lindau, Kempten und das Oberallgäu, Kaufbeuren und das Ostallgäu sowie die Stadt Memmingen herausstellen. Verschiedene Anwendungsschwerpunkte sind unter anderem der schon ab Herbst beginnende Betrieb von vier Wasserstoffbussen im ÖPNV in Lindau, die Umstellung der Bodensee-Schifffahrt auf Wasserstoffbetrieb, die Nutzung von Wasserstofffahrzeugen durch Speditionen und andere Flottenbetreiber. An diesen Standorten sind die Planungen zur Errichtung von Wasserstofftankstellen angelaufen, an der Anschlussstelle von B 12 und B 16 wird sie gerade geprüft. Mögliche Standorte für die Wasserstofferzeugung könnten in Buchloe oder Lindenberg entstehen und grünen Wasserstoff für die Region erzeugen.

Projektverbund mit Potenzial

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von rund 4.800 Quadratkilometern mit etwa 800.000 Einwohnern. Zahlreiche kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen aus der Region, Stadtwerke, Energieversorgungs- und Entsorgungsbetriebe, Transportund Logistikunternehmen und Schifffahrtsbetriebe sowie Hochschulen sind Teil des Projektverbunds. Die umfassende Konzeptentwicklung wird im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie (NIP2) mit insgesamt 400.000 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert.

Um die Fahrzeugbeschaffung zu erleichtern, sollen Anfragen an Hersteller und Bestellungen möglichst gebündelt und aufeinander abgestimmt erfolgen. Tobias König, Teamleiter Sektor übergreifende Vernetzung von der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW), erläuterte mögliche Förderungen. Für Investitionen in H2-Fahrzeuge, Tankstellen und Erzeugungslagen stehen Fördermittel des Bundes und des Landes Bayern zur Verfügung, bei deren Abruf die Akteure unterstützt werden – insbesondere kleinere, mittelständische Unternehmen, die in erste H2-Anlagen investieren.

Kommentar von Wolfgang Becker: „Ein Ausrufezeichen“

Wer besondere Begebenheiten oder Informationen herausheben will, benutzt als Stilelement gerne ein Ausrufezeichen. Damit werden für Außenstehende deutlich sichtbare Akzente gesetzt. Die Abschlusskonferenz über ein grundlegendes Wasserstoffkonzept der Region Allgäu-Bodensee am vergangenen Freitag hat ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt! Es war schlicht beeindruckend, was sich bei dieser hochrangig besetzten Veranstaltung bot.

Ein Umdenken in Sachen Energie findet schon länger statt. Häufig fokussiert sich dies jedoch auf die reine Stromerzeugung und deren direkte Nutzung. Die Betrachtung für benötigte Wärmeenergie und notwendige Energie in Kraft- und Arbeitsmaschinen kommt häufig zu kurz. Wasserstoff kann mithilfe von Brennstoffzellen Elektromotoren antreiben, Energie speichern und Häuser heizen. Damit bietet sich Wasserstoff mindestens als eine weitere Brückentechnologie auf dem Weg zur Energiewende an. Das bedingt jedoch nicht nur entsprechenden Rückenwind aus der Politik, es braucht auch mutige Investoren aus der Wirtschaft mit Blick auf eine unabhängige und nachhaltige Zukunft in der Energieversorgung.

Wenn der klar formulierte Wille und die spürbare Dynamik in der Wasserstoff-Allianz HyAllgäu*-Bodensee sich weiterhin entwickeln, wird die Region sicherlich auch für die Zukunft des Wasserstoffs etwas Besonderes setzen – ein Ausrufezeichen!