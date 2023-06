Allgäuer Apotheken beteiligen sich am Protesttag

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Um trotz Lieferschwierigkeiten das passende Medikament zu finden, müssen Apotheker oft lange suchen. (Symbolbild) © Panthermedia/dang2557

Kempten/Allgäu –„Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung“ – diese Probleme führt die Präsidentin der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, in einer Pressemitteilung als Beweggründe für den bundesweiten Apotheken-Protesttag am Mittwoch, 14. Juni, an.

„Für unseren Berufsstand steht fest: Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert“, gibt Overwiening weiter an. Weil die Bundesregierung in ihren Gesetzesvorhaben immer wieder die Probleme der öffentlichen Apotheken übergehe, destabilisiere sie die Arzneimittelversorgung in Deutschland.

„Seit Monaten weisen wir in persönlichen Gesprächen, Interviews und PR-Kampagnen auf die brisante Lage hin. Die Apothekenteams retten jeden Tag Leben, indem sie alternative Präparate für nicht verfügbare Arzneimittel beschaffen. Anstatt die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln über die Apotheken vor Ort zu stabilisieren, wird sie geschwächt“, stellt die Präsidentin klar. Jeden Tag müssten Apotheken schließen. „Hochschulabsolventinnen und -absolventen unseres Faches können sich immer seltener den Gang in die Selbständigkeit vorstellen, vor allem, weil die wirtschaftliche Perspektive fehlt“, findet Overwiening klare Worte.

Protesttag: Allgäuer Apotheken bleiben am 14. Juni großteils geschlossen

Um auf die Missstände hinzuweisen, werden viele Apotheken in ganz Deutschland am 14. Juni geschlossen bleiben. Die Arzneimittelversorgung bleibt zwar aufrechterhalten – allerdings nur über die Notdienstapotheken. „Von Kaufbeuren über Marktoberdorf bis Füssen beteiligen sich fast alle Apotheken am bundesweiten Protesttag“, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Auch in Kempten und dem Altlandkreis werden sich fast alle Apotheken an dem Protesttag beteiligen, wie Dr. Martin Pfefferle (Martinus-Apotheke Waltenhofen), der als Sprecher der Apothekerschaft in Kempten und im Altlandkreis fungiert, berichtet.

Somit bleiben auch hier die Apotheken am 14. Juni großteils geschlossen. Die Arzneimittelversorgung bleibt aber gewährleistet. An diesem Tag solle darauf aufmerksam gemacht werden, dass Apotheken zwar gerne für Arbeiten im Gesundheitswesen herangezogen würden, wenn es dann aber um die korrekte Entlohnung geht, die Berücksichtigung fehle. Auch die Bahnhof-Apotheke und die Bahnhof-Apotheke am Klinikum bleiben geschlossen. Es brauche dringend politische Maßnahmen, um die aktuell immensen Lieferengpässe abfangen zu können, heißt es in deren Pressemitteilung. Die Bahnhof-Apotheke bereitet daher Kundenflyer und Plakate vor, die die Gründe dieser wichtigen Aktion verdeutlichen.

Was sind die Gründe?

Die Apotheker und deren Mitarbeiter würden ihre Arbeit gern machen, stellt Pfefferle klar, aber sie müssten dafür gerecht entlohnt werden. Die letzte Erhöhung des Apothekenhonorars sei 2013 erfolgt – und auch damals nur um einen geringen Prozentsatz. So könne es nicht weitergehen, betont Pfefferle. Für junge Kollegen würde sich das nicht mehr rentieren. „Es geht um die Zukunft des Apothekenwesens.“

Das mache sich auch in Kempten bemerkbar. In den letzten zehn Jahren hätten einige Apotheken geschlossen. Dadurch werde die Belastung, was die Notdienste anbelangt, für die verbleibenden Apotheken immer höher. Auch gebe es eine Diskrepanz zwischen dem extrem schwierigen Studium, dem Anspruch an die Apotheken und der Wertschätzung durch die Bundespolitik. Wobei Pfefferle betont, dass es auf bayerischer oder kommunalpolitischer Ebene sehr wohl großen Zuspruch für die Belange der Apothekerschaft gebe.

Um diese Probleme zu lösen, braucht es laut Pfefferle mehr wirtschaftliche Entlohnung und einen Abbau der Bürokratie an gewissen Stellen. Gerade im Bereich Hilfsmittel gebe es ein Defizit, weil der Bürokratieaufwand so hoch sei. Viel Zeit müssen Pfefferle und seine Kollegen auch wegen der Lieferengpässe bei Medikamenten investieren. Inzwischen gebe es zum Beispiel auch bei „0815“ Blutdruckmedikamenten Lieferschwierigkeiten. „Das darf nicht passieren.“