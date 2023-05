100 Jahre und zigtausend Einsätze: Allgäuer Bergwacht feiert

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Bergwacht anno dazumal: In einem bunten Bilderbogen skizzierten die Allgäuer Bergwachtbereitschaften die Entwicklung und Verbesserung der Ausrüstung aber auch der „Bergwachtmode“. © Gutsmiedl

Oberallgäu - Die Allgäuer Bergwacht feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Mit einem Jubiläums-Festabend. Anlass zu einem spannenden Rückblick und einige Blicke auf den „Alltag“ der Bergwacht im Allgäu mit ihren 17 Bereitschaften.

Wenn ein Staatssekretär zum Vereinsjubiläum kommt, ist das schon etwas ganz Besonderes. Und Bayerns Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner brachte in seiner Festrede zum 100-jährigen Bestehen der Allgäuer Bergwacht mehrfach zum Ausdruck, dass die Bergwacht Bayern als Organisation etwas Besonderes sei – und dass die Allgäuer Bergwacht „was ganz Besonderes“ darstelle.

„Ein Festakt, der seinesgleichen sucht!“, so der Staats­sekretär. Ein volles Jahrhundert ehrenamtlicher Dienst verdiene große Anerkennung und „die Begleitung durch Vertreter der Staatsregierung“. Die Angehörigen der Bergwacht, und nicht zuletzt der 17 Allgäuer Bereitschaften, seien mit viel Idealismus und Leidenschaft unterwegs, so Sandro Kirchner weiter.



Ein Bergwacht-Einsatz ist kein Spaziergang

Ein Blick auf die Einsatzstatistik: Mehr als 2.700 Alarmierungen gingen im vergangenen Jahr bei den Bereitschaften in der Region ein, mit Schwerpunkt im Winter; und hier waren es Skisportler, die Hilfe benötigten. Heute sind rund 500 Aktive bei der Allgäuer Bergwacht einsatzbereit – rund um die Uhr, jeden Tag, das ganze Jahr...

Und viele Einsätze sind kein „Spaziergang“, wie in den Berichten regelmäßig zu lesen ist. Sicher, die Handgriffe werden über kurz oder lang zur Routine; und doch, so berichten die Männer und Frauen der Bergwacht, ist jeder Einsatz etwas Besonderes. Gerade, weil es letztendlich immer wieder um Menschenleben geht. Das Risiko der Rettungsmannschaft müsse immer kalkulierbar sein, unterstreicht der Allgäuer Bergwacht-Chef Daniel Heim.

„Es ist immer jemand da, der sich um mich kümmert“, fasste Kirchner in seiner Festrede die vielfältigen Leistung der Bergwacht zusammen. „Wir sind stolz darauf, dass wir Menschen wie Sie haben.“ Der Staat unterstütze die Bergwacht und „die Menschen, die für eine besondere Sache einstehen“, wo immer möglich.

Schon mal gehört?

Themen wiederholen sich. Wenn jetzt Touristiker von „Over-Tourism“ und Besucherlenkung sprechen, scheint das nur bedingt ein neues Phänomen zu sein. Schon im Gründungsjahr der Allgäuer Bergwacht, also im Sommer 1923, wurde im Gründungsprotokoll moniert, dass es offenbar Auswüchse gibt und ein „Verfall der Sitte“ in den Bergen drohe, dem die neue Einrichtung entgegentreten solle. „In den Bergen wohnt die Freiheit“, heißt es da, und weiter: „Als ob die Freiheit darin bestünde, auf den Gipfeln herumzuwerfen, stundenlang mit der Trompete zu blasen, auf das Vieh Steine herabzulassen ...“



Regionalleiter Daniel Heim skizzierte beim Festabend in Fischen die Geschichte der Allgäuer Bergwacht und zeigte dabei auf, dass die Bergrettung schon viel früher da und dort in den damaligen „Fremdenverkehrsorten“ organisiert wurde, angesichts des boomenden Tourismus und der „Mode“ des Bergsteigens. Dabei ging es zunächst tatsächlich um den aktiven Naturschutz, etwa mit dem Edelweißposten an der Höfats, der seit den 1930er Jahren von der Allgäuer Bergwacht betreut wird.

Pfiffige Rückblende: Fabian Rietzler von der Bergwacht Sonthofen hatte die Idee, die Geschichte der Allgäuer Bergretter in einer Modenschau auf amüsante Weise zu präsentieren. © Gutsmiedl

Schnell unterwegs mit dem Helikopter

Schlag auf Schlag hielt seit den 1950er Jahren die Technik Einzug bei den Bereitschaften, und auch die „Wissenschaft“ von der Bergrettung blieb nicht stehen. Hubschrauberbergungen sind an der Tagesordnung, die laufende praxisorientierte Aus- und Weiterbildung der aktiven Mannschaft ebenso.



Und eine Männerdomäne ist die Bergwacht längst auch nicht mehr: 1993 trat die erste Frau der Allgäuer Bergwacht bei. Heute liege der Frauenanteil bei rund 15 Prozent, wie Franziska Widenmeyer beim Podiumsgespräch feststellte. „Wie in der Politik“, warf prompt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller in die Runde.



Von 3. bis 12. Mai ist in der Sparkassenpassage in Kauf­beuren eine Ausstellung rund um die Bergwacht zu sehen.

Gefeiert – oder wie man im Allgäu sagt: gfäschtet – wird heuer das 100-jährige Jubiläum bei den Bereitschaften allemal. Meist gibt es dazu einen Tag der offenen Tür.

An diesen Tagen gibt es Jubiläumsfeiern

Gefeiert – oder wie man im Allgäu sagt: gfäschtet – wird heuer das Jubiläum 100 Jahre Allgäuer Bergwacht bei den Bereitschaften allemal. Meist gibt es dazu einen Tag der offenen Tür. Den Auftakt macht die Bergwacht Immenstadt am Samstag, 6. Mai, ab 11 Uhr am Bergwachthaus. Die Hindelanger machen weiter am Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr, und Sonthofen lädt ein am Samstag. 1. Juli, ab 10 Uhr. Die Bereitschaft mit den meisten Einsätzen, Oberstdorf, setzt den Feierreigen fort am Samstag, 15. Juli, ab 10 Uhr, ebenfalls mit einem informativen Tag der offenen Tür. Zum Bergwachtfest lädt die Bereitschaft Oberstaufen, am Samstag, 12. August, ab 13 Uhr an der Imbergbahn. Am Sonntag, 17. September, findet am Naturschutzposten Laufbacher Eck, um 11 Uhr eine Bergmesse statt. Ausklingen wird das Jubiläumsjahr der Allgäuer Bergwacht mit einer Bergmesse an der Fatima-Kapelle in Kaufbeuren am Freitag, 22. September in Kaufbeuren.