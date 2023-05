Allgäuer Gesundheitswoche macht Einsamkeit zum Thema

Von: Regine Glöckner

(R)auszeit für alle“ lautet das Motto der allgäuweiten Gesundheitswoche im Juni unter der Schirmherrschaft von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (Mitte). © Glöckner

Mindelheim/Allgäu –„Gemeinsam statt einsam“. Unter diesem Slogan und dem bisherigen Unterallgäuer Traditionsmotto „(R)Auszeit für alle“ wurde im Landrats­amt Unterallgäu die Idee der regional erweiterten „Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee“ vorgestellt. Diese dauert vom 17. – 26. Juni, wobei bereits 170 Angebote aus den teilnehmenden Landkreisen und Kommunen zwischen Unterallgäu und Lindau gemeldet sind.

Schirmherr des Projekts ist Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der bereits mit der diesjährigen Kampagne seines Hauses „Licht an – Damit Einsamkeit nicht krank macht“ Zeichen setzen will, wie er in seiner Auftaktansprache ausführte. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder hatte zuvor bei der Begrüßung der Beteiligten und politisch Verantwortlichen, den Landrätinnen Maria Rita Zinnecker (Ostallgäu), Indra Baier-Müller (Oberallgäu) und den Oberbürgermeistern Stefan Bosse (Kaufbeuren), Jan Rothenbacher (Memmingen) sowie Oberbürgermeisterstellvertreterin Erna-Kathrein Groll (Kempten) auf die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge à la Kneipp aufmerksam gemacht.

Ein Hinweis, den Nicola Galm, Verantwortliche für die seit 20 Jahren bestehenden „Gesundheitswochen“ im Raum Unterallgäu-Memmingen, gerne aufnahm mit dem Appell, weitere Maßnahmen bis zum Beginn der Themenwoche zu melden. Dass man die GesundheitsKernidee aus dem Unterallgäu gern übernommen habe, um sie allgäuweit umzusetzen, bestätigte Markus Weber für die Gesundheitsregion plus Kempten-Oberallgäu.

Anschließend moderierte der Dekan der Fakultät für Tourismusmanagement an der Hochschule Kempten, Professor Guido Sommer, einen Wissensaustausch, den er mit der Frage „Kommunale Gesundheitsförderung – wie geht das?“ eröffnete

Allgäuer Gesundheitswoche und Vorzeigeprojekte im gesamten Allgäu

Die Repräsentanten der Gebietskörperschaften berichteten vor allem von Vorzeigeprojekten. Indra Baier-Müller etwa sprach vom „Smarten Wohnen“ in Kempten-St.Mang, aber auch von ihrem Fokus auf das heikle Thema „Suizid“. Seine „gesunde Kommune Kaufbeuren“, eine mit der Stadt verbundene Krankenkassenkooperation, skizzierte Stefan Bosse und erwähnte die Bedeutung von Gesundheitsveranstaltungen, die sich an „ganz neue Zielgruppen, die man sonst mit politischen Angeboten nicht erreicht, wenden.

Maria Rita Zinnecker hob für das Ostallgäu die geplante Auftakt-Wanderung zur Bergmang-Alpe, gemeinsam mit Stefan Bosse, die für den 16. Juni 2023 terminiert ist, hervor und die laufende betriebliche Gesundheitsvorsorge in ihren 45 Kommunen. Im Kreis Lindau, in Lindenberg, soll es am 23. Juni unter dem Slogan „Pflege macht einsam“ ein ganz besonderes Angebot geben, so Weber. Aus Kempten berichtete Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll unter dem Stichwort „Gemeinsamkeit“ von den Anstrengungen ihrer Kommune, Menschen in Kontakt und Bewegung zu bringen: auch, indem man Veranstaltungen mit „unbürokratischem Einladungscharakter“ konzipiert, wie jüngst das „Lederhosen-Training“ im Hofgarten, Bewegung en passant, im Alltagsgewand, was in der Gesundheitswoche auch am Alpsee geplant ist.

Landrat Alex Eder erinnerte derweil an das bestehende „Präventionstheaterprojekt Lug und Trug“ zum „Enkeltrick“ im Unterallgäu gemeinsam mit dem Polizeipräsidium. Die Allgäuer Gesundheitswoche findet zwischen 17. und 26 Juni statt. Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.allgaeuer-gesundheitswoche.de.