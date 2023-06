Allgäuer Hilfsfonds e.V. feiert 25-jähriges Jubiläum - Hilfe in ausweglosen Situationen

Von: Jörg Spielberg

Teilen

KELK_!!! Allgäuer_Hilfsfonds.jpg © Spielberg

Allgäu/Durach – Manchmal geraten Menschen unverschuldet in Not, durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung. Wenn keine staatlichen Hilfen greifen, geraten die Betroffenen in eine Situation, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Um diesen Menschen zu helfen, wurde vor 25 Jahren der Verein der Allgäuer Hilfsfonds e.V. gegründet.

Das Jubiläum wurde mit einem Festakt in der Mehrzweckhalle gebührend gefeiert. Neben den Verantwortlichen, wie dem 1. Vorsitzenden Altlandrat Gebhard Kaiser (75), dem stellvertretenden Vorsitzenden Manfred Herb, Kaufbeurens Bürgermeister Stefan Bosse (59) und nicht zu vergessen, dem Schatzmeister, Antreiber und Gründungsmitglied aus dem Jahr 1998, Simon Gehring, waren Wegbegleiter und Vertreter aus Politik und Wirtschaft erschienen.



Vor rund 150 Gästen moderierte der bekannte BR-Moderator Tilmann Schöberl einen launigen Abend. Für den musikalischen Rahmen sorgten Gertrud Hiemer-Haslach (Gesang) und Katharina Jäkle-Buckenlei (Klavier, Querflöte).

In seiner Begrüßungsrede blickte Gebhard Kaiser auf 25 Jahre bewegte Geschichte zurück. „Wir konnten durch schnelle, stille und unbürokratische Hilfe vielen verzweifelten Menschen helfen“, so der Altlandrat, der dieses Jahr sein Amt als Präsident des Vereins abgeben möchte. Er dankte allen, insbesondere Schatzmeister Simon Gehring. „Simon Gehring ist stets Antreiber und Ideengeber im Hintergrund gewesen“, sagte Kaiser.



Schwere Schicksalsschläge - Der Allgäuer Hilfsfonds steht bei

In einer ersten Gesprächsrunde wurden Menschen aus der Region vorgestellt, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. So berichteten u.a. die Eheleute Bernd und Carolin Wölfe, deren Sohn Elias fast ertrank und seither zu einem Pflegefall geworden ist, von ihrem Schicksalsschlag. Landwirt Tobias Grath erzählte vom verheerenden Brand seiner Maschinenhalle in Ellhofen, der fast seine ganze Existenz vernichtet hätte.



Tilmann Schöberl stellte außerdem Menschen vor, die mit beispielgebenden Spendenaktionen die Allgäuer Hilfsfonds unterstützt haben. An diesem Abend erhielt der Verein weitere Spenden. Der Kemptener Apotheker Dietmar Wolz übergab anlässlich seines Geburtstages 6.400 Euro und Gutscheine. Angelika Soyer aus Rettenberg, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer“, gab 3.000 Euro dazu und die Basargruppe Haldenwang freute sich den Erlös eines Kinderbasars, 800 Euro, an Kaiser zu überreichen.

Aktuell hat der Verein 321 Mitglieder und würde sich über weitere freuen.