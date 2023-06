Allgäuer Höfe bei Sendereihe „Lust aufs Land“

Um den Archehof Birk in Weitnau dreht es sich bei „Lust aufs Land - Bayerische Hofgeschichten“ am 26. Juni. Zu sehen sind alle Folgen auch in der Mediathek. © Oliver Biebl

Allgäu - Die Sendereihe „Lust aufs Land“ zeigt neue Wege in der Landwirtschaft. Sie alle wagen etwas Neues: Moderne Technik in Unterthingau, alte heimische Kuhrassen in Weitnau, Kulinarik und Direktvermarktung in Stötten am Auerberg, mehrere Standbeine in Rettenberg - um Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Zielen und Träumen dreht sich die BR-Reihe, deren aktuelle Folgen in der ARD-Mediathek zu sehen sind.

Ob sie Bio-Haselnüsse anbauen oder bayerischen Whiskey brennen, ob sie den Familienbetrieb übernehmen, eine verlassene Hof-Ruine wiederbeleben oder eine Alpe in den Bergen bewirtschaften – Bayerns Landwirte und Landwirtinnen lieben ihren Job mit und von der Natur. Und sie sind dabei offen auch neue Wege zu gehen. „Lust aufs Land“ erzählt von ihren Ideen, Zielen und Träumen – aber auch von den Herausforderungen, die sie meistern müssen, um ihre Betriebe erfolgreich in die Zukunft zu führen. BR Fernsehen zeigt in der aktuellen Staffel neun Folgen, die auch bereits in der ARD-Mediathek verfügbar sind.

Archehof Birk aus Weitnau in Folge 7

Alte heimische Rassen anstelle von Hochleistungskühen grasen lassen und trotzdem wirtschaftlich unabhängig sein - dieses Experiment haben Barbara und Wolfgang Birk auf ihrem Archehof in Weitnau im Allgäu (Lkr. Oberallgäu) gewagt. Um sie geht es in Folge 7 vom 26. Juni 2023. Mit einem ausgeklügelten Konzept und einer eigenen, kleinen Molkerei, die den Hof schon bald bereichern soll.

Alles, was die Birks produzieren, wird auch ab Hof verkauft. Und das ist weit mehr als man denkt: Neben ihren Fleisch- und Milchprodukten verkaufen Barbara und Wolfgang unter anderem auch Ledertaschen, Kalbslederkissen und Wollsachen. Viele Leute aus der Umgebung glauben an ihr Konzept und haben die neue Molkerei mit sogenannten Genussrechten mitfinanziert. Heißt: Ihr investiertes Geld wird mit Hofprodukten verzinst. Jetzt muss die Hofmolkerei nur noch endlich geliefert werden.

Alle Sendetermine im BR Fernsehen, jeweils montags um 20.15 Uhr

Das sind die Allgäuer Folgen:

- Wohlfahrthof Rettenberg im Allgäu

Lkr. Oberallgäu, Schwaben, 22. Mai 2023

- Funkenhof Unterthingau

Lkr. Ostallgäu, Schwaben

- Archehof Birk Weitnau im Allgäu

Lkr. Oberallgäu, Schwaben

- Mächlerhof, Stötten am Auerberg

Lkr. Ostallgäu, Schwaben

Mediathek:

Alle Folgen sind bereits verfügbar, insgesamt für 12 Monate