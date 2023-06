Allgäuer Literaturfestival überzeugt durch Flair

Auch den Bestseller-Autor Marc Elsberg konnte die Veranstalter des Allgäuer Literaturfestivals für eine Lesung in Allgäuer Gefilden gewinnen. © Thomas Springer

Allgäu – Hochkarätige Autoren lesen an besonderen Orten – das „Allgäuer Literaturfestival“ überraschte auch 2023 mit einer Auswahl handverlesener Autoren und stimmungsvollen Veranstaltungsorten. Ein Highlight war die Lesung von Marc Elsberg aus seinem Klima-Thriller „°C – Celsius“ am 25. Mai im Dorfsaal des „Kultiviert“ in Wildpoldsried.

Nach einer Einführung von Bürgermeisterin Renate Deniffel und Oliver Koch, Geschäftsführer des in Wildpoldsried ansässigen Solarbatterieherstellers „Sonnen“, kam der Bestsellerautor recht schnell zur Sache und bezog Stellung: „Wir alle wissen doch spätestens seit 1965, was da auf uns zukommt!“ Bereits in diesem Jahr erschien die erste Studie zum Klimawandel. „Ich wollte schon immer einen Klima-Thriller schreiben“, erklärte der Wiener und überraschte mit frei und lebendig vorgetragenen Einblicken in das brandaktuelle Thema, den Entstehungsprozess seiner Geschichte und ihrer Hauptfiguren.

Der Autor, wegen seiner akribischen Recherchen weltweit als Vortragsredner gefragt, war sichtlich gut gelaunt und hatte das rund 100-köpfige Publikum im „Energiedorf“ Wildpoldsried von der ersten Minute an in seinem Bann. Der Vorlesetisch war so gut gemeint wie überflüssig – Elsberg präsentierte die gut einstündige Kombination aus Lesung und Vortrag gestenreich, oft atemberaubend schnell sprechend und komplett im Stehen.

Allgäuer Literaturfestival: Klimaschutz und eigenwillige Figuren

Bei einer anschließenden Frage- und Signierstunde gab Elsberg bereitwillig und höchst amüsant Auskunft: über seinen Schaffensprozess („Man lernt über die Jahre, dass einem die eigenen Figuren beim Schreiben in die Fresse hauen!“), seine Zeit als Werber („Die Deadline ist der beste Kreativdirektor!“), zu seiner Meinung zur Verfilmung seiner Bücher und vielen weiteren Themen. Elsberg bot mehr als nur eine Lesung:

Die Veranstaltung war ein gelungenes Erlebnis, das die Bedeutung von Klimaschutz und erneuerbaren Energien unterstrich. Und welcher Ort könnte dafür besser geeignet sein als das als „Energiedorf“ bekannte Wildpoldsried? Es war ein Abend, der die Begeisterung für Literatur und das Bewusstsein für den Klimawandel als internationale Herausforderung gleichermaßen zu wecken verstand

Resümee

Apropos Begeisterung: Die Projektleiterin und stellvertretende Direktorin der Schwabenakademie Irsee (Veranstalter), Dr. Sylvia Heudecker resümierte gegenüber unserer Redaktion: „Die Allgäuer Literaturtage waren ein großartiges Kooperationsprojekt zwischen unseren Organisatoren und den lokalen Partnern vor Ort. Was hier an kultureller Identität für den Raum Allgäu geschaffen wurde, geht auch absolut einher mit den Bemühungen der Allgäu GmbH.

Den Erfolg aus diesem Jahr sehen wir als Auftrag, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Allgäuer Literaturfestival zu veranstalten.“ Knapp 2.000 Gäste wurden heuer gezählt. Man darf gespannt sein, welche besonderen Orte und Künstler die Organisatoren beim nächsten Mal für Bücherfans im Allgäu gewinnen können.

von Thomas Springer

