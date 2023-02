Treffen der Arbeitsgruppe Allgäuer Moorallianz

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Im Stöttener Moor im Ostallgäu konnte die Allgäuer Moorallianz auch 2022 erneut Flächen erwerben und mehrere Maßnahmen durchführen. Dort ist neben den Naturschützern auf zwei Beinen auch der Biber sehr aktiv. © Hirschberg

Ostallgäu/Oberallgäu - Anhaltender Enthusiasmus war den Verantwortlichen anzumerken, die vergangene Woche zum jährlichen Treffen der Allgäuer Moorallianz geladen hatten. Ein Grund dafür könnte die verlängerte Förderung sein.

Kein Wunder, hatten Bund und Freistaat doch erst im vergangenen Jahr die Förderung des Naturschutzgroßprojekts bis 2030 verlängert. Insgesamt stehen der Moorallianz dann 17,7 Millionen Euro zum Erhalt und Wiederaufbau der Allgäuer Moore zur Verfügung. Welche Projekte und Maßnahmen dabei im Vordergrund stehen, erklärte Projektleiter Dr. Ulrich Weiland.

Aufwendig sei es allemal, die Allgäuer Moorflächen wiederherzustellen und zu pflegen, sagte die Ostallgäuer Landrätin und Zweckverbandsvorsitzende Maria Rita Zinnecker zur Begrüßung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe. Aber „wegweisend und bedeutsam“ auch, so Zinnecker weiter, die die Gäste im Marktoberdorfer Landratsamt aufforderte, den Blick optimistisch nach vorne zu richten. „In der Verlängerungsphase unseres Projekts leisten wir einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und zum Klimaschutz in unserer Region.“ Die Wertschätzung der Bemühungen spiegele sich eben an der Verlängerung des Projekts und an der Aufstockung der Fördersumme um rund 8,9 Millionen Euro bis 2030 wider.

Allgäuer Moorallianz auf rund 288 Hektar

Das Interesse an der Arbeit der Allgäuer Moorallianz war daher groß. Zahlreiche Vertreter aus der Land- und Forstwirtschaft, aus Gemeinden, Fachbehörden und Verbänden sowie den Förderstellen von Land und Bund hatten sich zum Austausch eingefunden. Projektleiter Dr. Ulrich Weiland präsentierte zunächst die Bilanzen des Jahres 2022. Demnach beliefen sich die Ausgaben auf rund 753.000 Euro, bestehend hauptsächlich aus Kosten für den Grunderwerb, für Maßnahmen der Umsetzung vor Ort sowie den Kosten für Projektbüro und Personal. Die Einnahmen aus Verpachtung und Holzerträgen wurden reinvestiert. Die für das Naturschutzprojekt angekauften Flächen konnten im vergangenen Jahr um 18,7 Hektar auf insgesamt rund 288 Hektar erweitert werden. Damit sei die Moorallianz mittlerweile ein Allgäuer Großgrundbesitzer, wie Landrätin Zinnecker schmunzelnd einwarf. Oder, wie Weiland sagte, „damit konnten einige Lücken geschlossen werden und Schwerpunkträume für Maßnahmen der öffentlichen Hand geschaffen werden.“ Kerngebiete der Allgäuer Moorallianz sind die Moore zwischen Wertach und Lech, der Kempter Wald und die Rottachmoore, das Elbseegebiet, die Bannwaldseemoore und der Birnbaumer Filz, der Wirlinger Wald sowie die Moore westlich von Buchenberg.

Anders als in den vergangenen Jahren lag der Fokus der Maßnahmen nicht auf der komplexen Renaturierung von Hochmooren, sondern auf der hydrologischen Sanierung verschiedener Nieder- und Übergangsmoorböden sowie Quellmooren im Ost- und Oberallgäu. Weiland zeigte dies sehr anschaulich anhand von Fotos, wie Drainagen rückgebaut und entwässernde Gräben verschlossen wurden.

Beispiele für Beweidungsprojekte bei Treffen der Allgäuer Moorallianz

Darüber hinaus nannte Weiland modellhaft verschiedene Beweidungsprojekte, die das Ziel hätten, extensiv genutztes, artenreiches Grünland im Umfeld von Mooren zu erhalten. So wurde beispielsweise im Ostallgäu auf einer zuvor sanierten Moorwiese in Zusammenarbeit mit dem Verbundprojekt MoLaKlim (Moor-Landwirtschaft für Klimaschutz) und dem betroffenen Landwirt ein Beweidungskonzept für die wiedervernässte Fläche erarbeitet. Durch gezielte Pflege sollen außerdem die Lebensräume bestimmter moortypischer Arten wie dem Hochmoor-Laufkäfer, dem Blauschillernden Feuerfalter und der Sumpf-Fetthenne verbessert werden.

Hoch gesteckte Ziele im Moorschutz

Dass die Renaturierung von Moorflächen nicht nur im Allgäu, sondern auch bayernweit an Bedeutung gewinnt, habe die Ankündigung der Staatsregierung gezeigt, die bis 2040 55.000 Hektar Moore in Bayern wiederherstellen will, so Zinnecker. Aufbruchstimmung also? Aus der geladenen Runde waren auch kritische Stimmen zu hören. Die Bürgermeister Johann Stich (Ruderatshofen/Ostallgäu) und Bernhard Dolp (Unterthingau/Ostallgäu) fragten an, welche Auswirkungen die Ausweisung von Windkraft-Vorranggebieten durch den Regionalen Planungsverband auf den Schutz der Moorflächen habe. Es gebe bis dato noch keine konkrete Aussage des Umweltministeriums dazu, antwortete die Landrätin, ob Moore wegen ihrer hohen Biotopdichte einen besonderen Schutzstatus bekämen.

Biber ruft vermehrt Schäden hervor

Projektleiter Weiland gab jedoch zu bedenken, dass der Bau eines Windrads auch durch die begleitende Infrastruktur ein erheblicher Eingriff in den Naturraum bedeuten würde. „Die Politik hat ein ambitioniertes Ziel gesetzt“, so Weiland, „aber der Zeithorizont ist knapp.“ Er gab auch zu bedenken, dass der Freistaat, sollte er Tausende Hektar von Flächen wieder vernässen wollen, den Landwirten ein entsprechendes Angebot zur Bewirtschaftung machen müsse. In die gleiche Kerbe schlug Stöttens (Ostallgäu) zweiter Bürgermeister Richard Schmölz, ebenfalls Landwirt. Er bemängelte, dass auf Nachbarflächen zur Moorallianz „Bäume absaufen“ oder Holz nicht zu bergen sei, weil der Grund nicht mehr trage. Und er mahnte an, es sich mit den Landwirten nicht zu verscherzen. Hinzu käme, dass der Biber „uns im Allgäu davongaloppiert“ und vermehrt land- und forstwirtschaftliche Schäden hervorrufe. Gerade im Stöttener Moos sei der Biber sehr aktiv und vernässe Flächen auf seine eigene Art und ohne Rücksicht auf Grundstücksgrenzen. Dem stimmte Weiland zwar zu, der Projektleiter der Moorallianz betonte jedoch, dass die Maßnahmen des Schutzprojekts stets sicherstellten, dass benachbarte landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht beeinträchtigt würden. Wolfram Güthler vom bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wies in diesem Zusammenhang auf das neue Moorbauernprogramm hin.